Sosyal mesafeli beach’lerde ‘olduğun yerde dans’ şarkısı

‘Kalben’ isimli teklisi için ‘yeni normal’e geçişi bekleyen Murat Boz, bir beach’te, tüm gün harcanan paranın bile unutulduğu saatlerde yüksek not alabilir. Ancak Boz, kendi normalinin üzerine bir yenilik koymuyor.
Pandemi öncesi ve 14 Şubat’a denk getirerek bu yılki ilk teklisi ‘Can Kenarım’ı yayınlayan Murat Boz, ikinci tekli için kontrollü sosyallik dönemine geçişi bekledi. Geçen çarşamba yayımlanan ve ‘Kalben’ adını taşıyan şarkı, ‘Can Kenarım’daki gibi ‘damar’a oynamayıp yaz ortamlarına hazırlık yapıyor. Bir cümleyle tanımla deseniz, ‘eski normal koşullarındaki beach’lerin akşamüzeri partilerinde, olduğun yerde kaynaşma ve dans etme şarkısı’ derdim. Yeni normal müsaade ederse bir beach’te, tüm gün harcanan paranın bile unutulduğu saatlerde bir şarkıya yüksek not vermek kolay olur. Ancak benim baktığım yerden işlevini yerine getirmekle birlikte ‘Murat Boz normali’nin üzerine yenilik koymuyor.
Daha seçici olmalı
Bu noktadan hareketle Murat Boz gibi eğitimli bir müzisyenin, popüler bir TV yıldızının, iyi para kazanan birinin yeni normali nasıl olmalı, onu açalım biraz... Kendisinden deneysel işler yapmasını ya da aniden caz söylemeye başlamasını talep etmiyoruz. Ama ‘müzik adam’lığına inandığım biri ve kulvarından çok sapmadan dünya standartlarında dans pop şarkıları üretebilir kurulu düzeni benzer şarkılarla sürdürmek yerine. Bunu da yapmayacaksa standardını daha yüksek tutabilir. Örneğin ‘Kalben’i; ‘Adını Bilen Yazsın’la kıyaslamam bile... Ya da yeni nesil şarkı yazarlarından Fikri Karayel’den aldığı ‘Aşk Bu’daki çabasını daha çok takdir ederim.
Benzer bir eleştiriyi videoları için de yapmak mümkün. Artık yakışıklı, seksi, kaslı, dövmeli çocuk, yabancı mankenli, ‘artiz’ bakışlı video hallerinden çıkıp dijital çağın gerektirdiği gibi samimi ve sanatsal tarafı da güçlü video fikirlerinin zamanı gelmedi mi? ‘O Ses’teki samimiyeti, eğlenceli ve gerçek hali popülaritesine yeterince şey katmadı mı?
Murat Boz’a; gelmeyi başardığı noktada şarkı açısından daha seçici olmasını, belirli bir düzeyin üzerindeki şarkılarla ve gerekirse daha uzun aralıklarla yeni tekliler yayımlamasını öneririm. Düet yapacaksa ‘İltimas’ kadar güçlü şarkılar aramasını dilerim. Onun gibi bir müzisyene yakışan bence budur.
HAMİLELİK ONA YARADI
Bu yıl martta ilk teklisi ‘Never Worn White’ta; ‘Hiç beyaz giymedim / Ama şimdi istiyorum / Evet bunu seninle birlikte denemek istiyorum’ diyerek Orlando Bloom’dan bir çocuğu olacağını da müjdeleyen Katy Perry’nin karnı epeyce büyüdü. Üç yıl önceki ‘Witness’tan beri yeni albümünü beklediğimiz Perry, bir süredir teklilerle çıkıyordu karşımıza.
Beşinci stüdyo albümü geliyor
Geçen yıl ‘Never Really Over’, ‘Small Talk’ ve ‘Harleys In Hawaii’ adlı üç yeni tekli ve onların remikslerini paylaştı. Zedd ve Daddy Yankee’yle eşlik işlerine de girişti. 2013 tarihli ‘Dark Horse’ şarkısının altyapısı nedeniyle rap’çi Flame’le davalık olsa da moralini bozmadı.
‘Daisies’ için yeni ve beşinci stüdyo albümünün habercisi demek mümkün. Adı henüz belli olmamakla birlikte yeni albümün 14 Ağustos’ta yayımlanacağını biliyoruz. ‘Daisies’ tarz olarak ‘Roar’a benziyor ki benim de en çabuk kapıldığım Katy Perry şarkılarına iyi örnektir.
Güçlü ve potansiyeli yüksek bir şarkı ‘Daisies’. Belki kıyaslamak doğru değil ama hem sound’u hem de misyonu itibariyle ‘Never Worn White’tan çok daha güçlü ve iddialı.
Şarkı sözlerinde ruhun yüceliğine ve insanın kendini onarma becerisine değinen Katy Perry; düştüğü zaman kalkmasını bilen kişiliğine referans vermekten de çekinmiyor her zamanki gibi. Herkesin, tıpkı kendisi için geçerli olduğu gibi sabrederse hak ettiği mutluluğa bir gün ulaşacağını ima ediyor.
Şarkının pandemi günlerine denk gelen videosunu izlemenizi tavsiye ederim; içiniz açılacaktır. Yönetmen Liza Voloshin, sosyal mesafeli olarak doğal ortamda çekilen videoda; beyazlar, çiçekler, böcekler, nehir suları, kayalıklar arasında hamile ve pek masum haliyle şarkı söyleyen Perry’ye dair sıcacık bir duygu geçiriyor izleyenlere.
‘Yaza bomba gibi giriş’ garantili
Perry’nin; jüri üyesi olduğu ‘American Idol’ finalinde söyleyerek çok önceden yüksek reytinglere emanet ettiği ve geçen ay sonunda, MK tarafından dans remiksi de yapılan ‘Daisies’, ‘yaza bomba gibi giriş’ olarak tanımlayabileceğimiz ve yeni albümle ilgili olumlu tüyolar veren bir şarkı. Elbette Katy Perry’nin hem iş hem özel hayatında mutlu ve huzurlu olduğuna dair kuvvetli emareler de taşıyor.
Sosyal mesafeli beach’lerde ‘olduğun yerde dans’ şarkısı
‘Kalben’ isimli teklisi için ‘yeni normal’e geçişi bekleyen Murat Boz, bir beach’te, tüm gün harcanan paranın bile unutulduğu saatlerde yüksek not alabilir. Ancak Boz, kendi normalinin üzerine bir yenilik koymuyor.
Pandemi öncesi ve 14 Şubat’a denk getirerek bu yılki ilk teklisi ‘Can Kenarım’ı yayınlayan Murat Boz, ikinci tekli için kontrollü sosyallik dönemine geçişi bekledi. Geçen çarşamba yayımlanan ve ‘Kalben’ adını taşıyan şarkı, ‘Can Kenarım’daki gibi ‘damar’a oynamayıp yaz ortamlarına hazırlık yapıyor. Bir cümleyle tanımla deseniz, ‘eski normal koşullarındaki beach’lerin akşamüzeri partilerinde, olduğun yerde kaynaşma ve dans etme şarkısı’ derdim. Yeni normal müsaade ederse bir beach’te, tüm gün harcanan paranın bile unutulduğu saatlerde bir şarkıya yüksek not vermek kolay olur. Ancak benim baktığım yerden işlevini yerine getirmekle birlikte ‘Murat Boz normali’nin üzerine yenilik koymuyor.
Daha seçici olmalı
Bu noktadan hareketle Murat Boz gibi eğitimli bir müzisyenin, popüler bir TV yıldızının, iyi para kazanan birinin yeni normali nasıl olmalı, onu açalım biraz... Kendisinden deneysel işler yapmasını ya da aniden caz söylemeye başlamasını talep etmiyoruz. Ama ‘müzik adam’lığına inandığım biri ve kulvarından çok sapmadan dünya standartlarında dans pop şarkıları üretebilir kurulu düzeni benzer şarkılarla sürdürmek yerine. Bunu da yapmayacaksa standardını daha yüksek tutabilir. Örneğin ‘Kalben’i; ‘Adını Bilen Yazsın’la kıyaslamam bile... Ya da yeni nesil şarkı yazarlarından Fikri Karayel’den aldığı ‘Aşk Bu’daki çabasını daha çok takdir ederim.
Benzer bir eleştiriyi videoları için de yapmak mümkün. Artık yakışıklı, seksi, kaslı, dövmeli çocuk, yabancı mankenli, ‘artiz’ bakışlı video hallerinden çıkıp dijital çağın gerektirdiği gibi samimi ve sanatsal tarafı da güçlü video fikirlerinin zamanı gelmedi mi? ‘O Ses’teki samimiyeti, eğlenceli ve gerçek hali popülaritesine yeterince şey katmadı mı?
Murat Boz’a; gelmeyi başardığı noktada şarkı açısından daha seçici olmasını, belirli bir düzeyin üzerindeki şarkılarla ve gerekirse daha uzun aralıklarla yeni tekliler yayımlamasını öneririm. Düet yapacaksa ‘İltimas’ kadar güçlü şarkılar aramasını dilerim. Onun gibi bir müzisyene yakışan bence budur.
HAMİLELİK ONA YARADI
Bu yıl martta ilk teklisi ‘Never Worn White’ta; ‘Hiç beyaz giymedim / Ama şimdi istiyorum / Evet bunu seninle birlikte denemek istiyorum’ diyerek Orlando Bloom’dan bir çocuğu olacağını da müjdeleyen Katy Perry’nin karnı epeyce büyüdü. Üç yıl önceki ‘Witness’tan beri yeni albümünü beklediğimiz Perry, bir süredir teklilerle çıkıyordu karşımıza.
Beşinci stüdyo albümü geliyor
Geçen yıl ‘Never Really Over’, ‘Small Talk’ ve ‘Harleys In Hawaii’ adlı üç yeni tekli ve onların remikslerini paylaştı. Zedd ve Daddy Yankee’yle eşlik işlerine de girişti. 2013 tarihli ‘Dark Horse’ şarkısının altyapısı nedeniyle rap’çi Flame’le davalık olsa da moralini bozmadı.
‘Daisies’ için yeni ve beşinci stüdyo albümünün habercisi demek mümkün. Adı henüz belli olmamakla birlikte yeni albümün 14 Ağustos’ta yayımlanacağını biliyoruz. ‘Daisies’ tarz olarak ‘Roar’a benziyor ki benim de en çabuk kapıldığım Katy Perry şarkılarına iyi örnektir.
Güçlü ve potansiyeli yüksek bir şarkı ‘Daisies’. Belki kıyaslamak doğru değil ama hem sound’u hem de misyonu itibariyle ‘Never Worn White’tan çok daha güçlü ve iddialı.
Şarkı sözlerinde ruhun yüceliğine ve insanın kendini onarma becerisine değinen Katy Perry; düştüğü zaman kalkmasını bilen kişiliğine referans vermekten de çekinmiyor her zamanki gibi. Herkesin, tıpkı kendisi için geçerli olduğu gibi sabrederse hak ettiği mutluluğa bir gün ulaşacağını ima ediyor.
Şarkının pandemi günlerine denk gelen videosunu izlemenizi tavsiye ederim; içiniz açılacaktır. Yönetmen Liza Voloshin, sosyal mesafeli olarak doğal ortamda çekilen videoda; beyazlar, çiçekler, böcekler, nehir suları, kayalıklar arasında hamile ve pek masum haliyle şarkı söyleyen Perry’ye dair sıcacık bir duygu geçiriyor izleyenlere.
‘Yaza bomba gibi giriş’ garantili
Perry’nin; jüri üyesi olduğu ‘American Idol’ finalinde söyleyerek çok önceden yüksek reytinglere emanet ettiği ve geçen ay sonunda, MK tarafından dans remiksi de yapılan ‘Daisies’, ‘yaza bomba gibi giriş’ olarak tanımlayabileceğimiz ve yeni albümle ilgili olumlu tüyolar veren bir şarkı. Elbette Katy Perry’nin hem iş hem özel hayatında mutlu ve huzurlu olduğuna dair kuvvetli emareler de taşıyor.