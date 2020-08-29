Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Tolga AKYILDIZ>Siyah tutkunun kutlama töreni
"Tolga Akyıldız" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Tolga Akyıldız" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Tolga Akyıldız

Tolga Akyıldız

Siyah tutkunun kutlama töreni

29 Ağustos 2020

‘Entrepreneur’ün zamanlaması, ‘Black Lives Matter’ hareketiyle ilgiliymiş gibi gözükse de ABD’deki ırksal eşitsizliğin tarihsel boyutu ve geleceğine daha geniş bir perspektiften bakıyor.

Siyah tutkunun kutlama töreni
Pharrell Williams’ın yaptığı bir işi değerlendirirken, daha önce başardıklarına bakarak “Mutlaka altı dolu, hedefi belli, müzikal düzeyi yüksek, her koşulda olumlu mesaj içeren bir iştir” diyebilirsiniz. Jay Z gibi diğer bir devle işbirliği halinde ürettikleri sürpriz tekli de yanıltmıyor.

‘Entrepreneur’ün (Girişimci) zamanlaması, ‘Black Lives Matter’ hareketiyle ilgiliymiş gibi gözükse de ABD’deki ırksal eşitsizliğin tarihsel boyutu ve geleceğine daha geniş bir perspektiften bakıyor. Pharrell Williams ve Jay Z; ‘Entrepreneur’de sosyal girişimler dâhil birçok alanda insanlık yararına önemli adımlar atıp başarı kazanan siyahileri öne çıkarıyor. Şarkıyla aynı anda yayınlanan videoda altyazılı hikâyeleriyle yer alan Issa Rae, Tyler, The Creator, Robert Hartwell ve geçen yıl silahlı saldırı sonucu ölen Nipsey Hussle en dikkat çekici olanları.

Bu bizim birbirimize ve ninelerimize borcumuz

Bu güçlü şarkı için ‘The New American Revolution (Yeni Amerikan Devrimi)’ adlı özel bir sayı hazırlayan Time Dergisi, Williams’tan, Osaka, Kenya Barris, Imara Jones, Tyler, The Creator ve Angela Davis gibi siyahi girişimcilerle özel röportajlar yapmasını istedi. Williams diyor ki: “Bu bizim birbirimize olduğu kadar, ninelerimize de borcumuz. Her siyahi girişim binlerce yeni ilham demek. ‘Renkli’ doğanların girişimci olmalarının önünde sistemsel engeller var. Bunları ancak birbirimizden ilham alarak aşmak mümkün.” Time dergisinin dediği gibi; ‘Entrepreneur’, siyahi tutku ve adanmışlığın kutlama töreni…

Varacağı yeri değil yolculuğu önemsiyor

Siyah tutkunun kutlama töreni
Deniz Tekin’in genç yaşında ve evde tek başına çalıp söylediği şarkılarını internet yardımıyla geniş kitlelere ulaştırmayı başarmasının üzerinden epey zaman geçti. Kendisi bu arada büyüdü. Büyürken de onu var eden mayayı beslemeyi, düşse de kalkmayı, kendi yolunu bulmayı ihmal etmedi. İlk günden bugüne Deniz Tekin şarkıları; kurgusu, vokal üslubu ve sahibinin stiliyle ayrıştı.

Üç yıl önceki ‘Kozakuluçka’ albümünden sonra uzun aralarla ‘Hep Oturup Bekledim’, ‘Çözülmez’ ve ‘Yıldızlar’ adlı üç şarkı yayınladı. ‘Yıldızlar’ın üzerinden 10 ay kadar geçmişti ki Deniz Tekin ‘Uyanmalıyım’ ve ‘Güneşe Doğru’ adlı iki yeni şarkıyla çıkageldi.

Sadık hayranları dijital tercihlerini çoğu zaman akustik, naif, içe dönük Deniz’den yana kullanıyor olsalar da kendisinin son üç tekli itibariyle bir sound arayışında olduğunu görüyorum. İki parçalık ‘Güneşe Doğru’ teklisindeyse müzikal fikirlerin olgunlaştığını… Özellikle bir trenin o ‘uyanışa’ doğru hızla ilerleyişini andıran, gitar odaklı ‘Uyanmalıyım’ı ve düzenlemesini çok beğendim. Aynı şekilde, bir balad olan ‘Güneşe Doğru’ da aynı yolculuğa işaret ediyor. Deniz’in geleceği çok parlak bir şarkı yazarı ve kadın vokal olduğu apaçık. Varacağı yeri değil yolculuğu önemsiyor çünkü. 

X
Tolga AKYILDIZ Tolga AKYILDIZTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Her ev bir okul, her oda bir sınıfÖmür KurtHer ev bir okul, her oda bir sınıf29.08.2020
Tam bir çeteRauf TAMERTam bir çete29.08.2020
Yoksa bizi kedi ilacı mı kurtaracakSerhat DEMİRELYoksa bizi kedi ilacı mı kurtaracak29.08.2020
Bin öğrencisi olan okula bin öğrenci daha geliyorDeniz SİPAHİBin öğrencisi olan okula bin öğrenci daha geliyor29.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.