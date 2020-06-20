Sihirli Aleyna gezegeni

Aleyna Tilki’nin yeni teklisi ‘Bu Benim Masalım’ genç müzisyenin ‘sihirli gezegeni’yle örtüşen güçlü bir şarkı. Ozan Çolakoğlu’nun ‘Sen Olsan Bari’de belirlediği ‘teen pop’ çizgisinden ilerliyor. Başarısının sırrı da bu!
Aleyna Tilki’nin bir dondurma markasının yüzü olarak, ‘Nasılsın Aşkta’ ile başladığı macerası ‘Bu Benim Masalım’ adlı tekliyle bu yaz da sürüyor. Bu tür çalışmaların marka ve sanatçıya büyük fayda sağladığı apaçık. Örneğin ‘Nasılsın Aşkta’nın YouTube’da 111 milyonu aşkın izlenmesi var. Marka için Aleyna vesilesiyle paha biçilmez bir ulaşım ve etkileşim. Aleyna’nın marka desteği olmadan da benzer izlenme rakamlarına ulaşacağını varsayarsak aldığı finansal destek onun ve yapımcısının artı hanesine direkt yazılıyor diyebiliriz. YouTube’dan gelen para da cabası... Bilmeyenler için ekleyeyim, kendi video izlenmelerinizden yola çıkıp kazanılan parayı hesaplamaya kalkmayın.
Kısa sürede trend videolar listesine girdi
Milyonlu sayılardan sonra söz konusu para katlanarak çoğalıyor. Diğer bir deyişle 100 milyon izlenmede reklam görüntülenmelerinden kazandığınız para
1 milyonda kazandığınızın 100 katından çok daha fazla. ‘Bu Benim Masalım’ genç müzisyenin çok iyi yönettiği markası için doğru bir hamle, sihirli Aleyna gezegeniyle örtüşen güçlü bir şarkı. Uzun süredir usanmadan tekrar ettiğim bir konu var: Aleyna Tilki’nin benim A takımı olarak gördüğüm Ersay Üner-Ozan Çolakoğlu ikilisine sıkı sıkı sarılma gerekliliği.
Şayet kendi ya da başkalarının yazdığı şarkıları söyleyecekse dahi Ozan Çolakoğlu’nun ‘Sen Olsan Bari’de belirlediği ‘teen pop’ çizgisinden sapmamalı. ‘Bu Benim Masalım’ da bu formül üzerinden ilerlediğinden iki gün gibi kısa bir sürede trend videolar listesinde hızla yükseldi ve 10 milyon izlenme eşiğini geçmesine ramak kaldı. Başka bir analize gerek yok.
BİLDİĞİ GİBİ DEVAM EDİYOR
Geçen yazı ‘Deva Bize Sevişler’in remiksi ve ‘Deme Bana Yokum’un başarısıyla geçiren Yalın’ın en ayrıştırıcı özelliği, hiçbir koşulda kendi çizgisinden ödün vermemesi ve şarkı yazma becerisi...
Karantina döneminde yayımladığı ‘Ya Sabır’dan sonra haziranın ilk yarısında gelen teklisi ‘Halbuki’ sanatçının bildiği gibi devam ettiğinin kanıtı. Karantina dönemindeki çevrimiçi performanslarıyla da dikkat çeken Yalın’ın ‘Halbuki’si, külliyatındaki balad’ları arasında öne çıkabilecek güçte bir şarkı.
O bir ‘albüm müzisyeni’
Yalın’ın nakarat ve söz yazma ustalığı ve Sabi Saltıel düzenlemesiyle; dinler dinlemez sizi yakalayanlardan... Yeri gelmişken bir ‘albüm müzisyeni’ olduğuna inandığım Yalın’ın dört yıldır beklediğimiz albümüne dair merak içinde olduğumu da belirtmek isterim.
Şarkıya ilişkin en büyük soru işaretimse bu yazı yazıldığı sırada ve ilk haftasının sonundayken 450 bin izlenmeye güç bela ulaşan videosu.
Yalın kıvamında ve kılı kırk yaran bir müzisyenin, şarkı sözü videosundan hallice bir grafik animasyon yaklaşımını seçmesi ne derece doğrudur?
ŞARKILARLA ZAMANDA YOLCULUK
Neil Young gibi yaşayan bir efsanenin 1975 tarihli kayıp albümünden söz etmek ilginç. Ancak ‘Homegrown’un hikâyesi tam olarak böyle. Neil Young bu albüm için herkesten özür diliyor.
Bana göre ‘Harvest’ ile ‘Comes A True’ arasında köprü vazifesi görebilecek albümlerden biri olan ‘Homegrown’, o dönemde bilinmeyen bir nedenle kayboldu. Ve Young tarafından seneler önce bulunduğunda rafa kaldırıldı. Sanatçı, o dönem bulduğuna sevinmeyi bir yana bırakın, üzüntüsünden albümü tekrar dinleyememiş bile. “Üzgünüm ama Homegrown’u geride bırakıp ileriye baktım; oysa çok iyi bir albümdü” diyor. “Tamamlanmasından 45 yıl sonra dinleyicisine kavuşan, yani 1974 ve ‘75 yıllarında analog koşullarda kaydedilen ‘Homegrown’un restorasyonu büyük bir özen ve aşkla yapıldı” diye de ekliyor.
Her ne kadar bu albümde yer alan 5 şarkıyı sanatçının farklı albümlerinden biliyor olsak da dün yayımlanan albümde önceden dinlediğimiz ‘Try’ ve ‘Vacancy’ teklileri dışında dört eski ancak kapağı açılmamış şarkı var. ‘Homegrown’ Neil Young diskografisinde zaman yolculuğu tadında. Önümüzdeki yılsa grubu Crazy Horse’la yaptığı ve 80’lerin ikinci yarısına ait çeşitli turne kayıtlarından oluşan ‘Road of Plenty’ albümü gelecek.
Sihirli Aleyna gezegeni
Aleyna Tilki’nin yeni teklisi ‘Bu Benim Masalım’ genç müzisyenin ‘sihirli gezegeni’yle örtüşen güçlü bir şarkı. Ozan Çolakoğlu’nun ‘Sen Olsan Bari’de belirlediği ‘teen pop’ çizgisinden ilerliyor. Başarısının sırrı da bu!
Aleyna Tilki’nin bir dondurma markasının yüzü olarak, ‘Nasılsın Aşkta’ ile başladığı macerası ‘Bu Benim Masalım’ adlı tekliyle bu yaz da sürüyor. Bu tür çalışmaların marka ve sanatçıya büyük fayda sağladığı apaçık. Örneğin ‘Nasılsın Aşkta’nın YouTube’da 111 milyonu aşkın izlenmesi var. Marka için Aleyna vesilesiyle paha biçilmez bir ulaşım ve etkileşim. Aleyna’nın marka desteği olmadan da benzer izlenme rakamlarına ulaşacağını varsayarsak aldığı finansal destek onun ve yapımcısının artı hanesine direkt yazılıyor diyebiliriz. YouTube’dan gelen para da cabası... Bilmeyenler için ekleyeyim, kendi video izlenmelerinizden yola çıkıp kazanılan parayı hesaplamaya kalkmayın.
Kısa sürede trend videolar listesine girdi
Milyonlu sayılardan sonra söz konusu para katlanarak çoğalıyor. Diğer bir deyişle 100 milyon izlenmede reklam görüntülenmelerinden kazandığınız para
1 milyonda kazandığınızın 100 katından çok daha fazla. ‘Bu Benim Masalım’ genç müzisyenin çok iyi yönettiği markası için doğru bir hamle, sihirli Aleyna gezegeniyle örtüşen güçlü bir şarkı. Uzun süredir usanmadan tekrar ettiğim bir konu var: Aleyna Tilki’nin benim A takımı olarak gördüğüm Ersay Üner-Ozan Çolakoğlu ikilisine sıkı sıkı sarılma gerekliliği.
Şayet kendi ya da başkalarının yazdığı şarkıları söyleyecekse dahi Ozan Çolakoğlu’nun ‘Sen Olsan Bari’de belirlediği ‘teen pop’ çizgisinden sapmamalı. ‘Bu Benim Masalım’ da bu formül üzerinden ilerlediğinden iki gün gibi kısa bir sürede trend videolar listesinde hızla yükseldi ve 10 milyon izlenme eşiğini geçmesine ramak kaldı. Başka bir analize gerek yok.
BİLDİĞİ GİBİ DEVAM EDİYOR
Geçen yazı ‘Deva Bize Sevişler’in remiksi ve ‘Deme Bana Yokum’un başarısıyla geçiren Yalın’ın en ayrıştırıcı özelliği, hiçbir koşulda kendi çizgisinden ödün vermemesi ve şarkı yazma becerisi...
Karantina döneminde yayımladığı ‘Ya Sabır’dan sonra haziranın ilk yarısında gelen teklisi ‘Halbuki’ sanatçının bildiği gibi devam ettiğinin kanıtı. Karantina dönemindeki çevrimiçi performanslarıyla da dikkat çeken Yalın’ın ‘Halbuki’si, külliyatındaki balad’ları arasında öne çıkabilecek güçte bir şarkı.
O bir ‘albüm müzisyeni’
Yalın’ın nakarat ve söz yazma ustalığı ve Sabi Saltıel düzenlemesiyle; dinler dinlemez sizi yakalayanlardan... Yeri gelmişken bir ‘albüm müzisyeni’ olduğuna inandığım Yalın’ın dört yıldır beklediğimiz albümüne dair merak içinde olduğumu da belirtmek isterim.
Şarkıya ilişkin en büyük soru işaretimse bu yazı yazıldığı sırada ve ilk haftasının sonundayken 450 bin izlenmeye güç bela ulaşan videosu.
Yalın kıvamında ve kılı kırk yaran bir müzisyenin, şarkı sözü videosundan hallice bir grafik animasyon yaklaşımını seçmesi ne derece doğrudur?
ŞARKILARLA ZAMANDA YOLCULUK
Neil Young gibi yaşayan bir efsanenin 1975 tarihli kayıp albümünden söz etmek ilginç. Ancak ‘Homegrown’un hikâyesi tam olarak böyle. Neil Young bu albüm için herkesten özür diliyor.
Bana göre ‘Harvest’ ile ‘Comes A True’ arasında köprü vazifesi görebilecek albümlerden biri olan ‘Homegrown’, o dönemde bilinmeyen bir nedenle kayboldu. Ve Young tarafından seneler önce bulunduğunda rafa kaldırıldı. Sanatçı, o dönem bulduğuna sevinmeyi bir yana bırakın, üzüntüsünden albümü tekrar dinleyememiş bile. “Üzgünüm ama Homegrown’u geride bırakıp ileriye baktım; oysa çok iyi bir albümdü” diyor. “Tamamlanmasından 45 yıl sonra dinleyicisine kavuşan, yani 1974 ve ‘75 yıllarında analog koşullarda kaydedilen ‘Homegrown’un restorasyonu büyük bir özen ve aşkla yapıldı” diye de ekliyor.
Her ne kadar bu albümde yer alan 5 şarkıyı sanatçının farklı albümlerinden biliyor olsak da dün yayımlanan albümde önceden dinlediğimiz ‘Try’ ve ‘Vacancy’ teklileri dışında dört eski ancak kapağı açılmamış şarkı var. ‘Homegrown’ Neil Young diskografisinde zaman yolculuğu tadında. Önümüzdeki yılsa grubu Crazy Horse’la yaptığı ve 80’lerin ikinci yarısına ait çeşitli turne kayıtlarından oluşan ‘Road of Plenty’ albümü gelecek.