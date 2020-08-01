Salgının ta kendisi

Onlar, K-Pop yani Kore popunun yıldızları. Ünleri Batı’ya dek uzandı. Şarkıları, dansları, karakterleri dünya üzerindeki her ergeni etkiliyor. Yeni şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sunan, İngilizce albüm hazırlığındaki ekip bana sorarsanız başlı başına bir salgın...
Artık K-Pop’a bir alttür gibi davranmak haksızlık. Sadece Asya ve Ortadoğu’da değil, ABD ve Avrupa’da da ticari olmayı başarıp müzik listelerinin ilk 10’unda yer bulan, rekor satış rakamlarına ulaşan, önemli ödüller ve adaylıklar alan K-Pop grupları var. K-Pop’a dünya popunun ‘yeni normali’ demek, hatta başındaki ‘K’ harfini kaldırmak da mümkün. Zira odasının kapısına ‘Yetişkinler Giremez’ tabelası asan ergenleri derinden etkiliyorlar.
Kuşkusuz K-Pop’un bu kadar popüler olmasında BTS’in payı büyük. BLACKPINK, EXO gibi daha birçok popüler gruptan söz edilebilse de BTS’in başarıları ve öncülüğü olmasa K-Pop’un dünya pop trendlerine damga vurması söz konusu olmayabilirdi.
İki yeni şarkı
BTS dünya çapındaki büyük başarısını rap, R&B, trap hatta zaman zaman Latin ve rock esintilerini harmanlayarak oluşturduğu düzenlemeleri, dans koreografileri ve ihtişamlı videoları hatta sınırları ustalıkla belirlenmiş bir popülerlik formülüyle kazansa da sözlerde ağırlıklı olarak Korece ve Japoncayı kullanıyor oluşu onları benzersiz kılıyor.
‘Map Of The Soul 7’ albümünü şubatta Korece sözlerle yayımlayan grup geçen günlerde, iki yıllık ara sonrasında, tamamı Japonca bir albüm daha yayımladı. Albümün adı ‘Map Of The Soul 7: The Journey’... BTS’in eski hitlerinden seçme şarkılar ve daha önemlisi Japonca iki adet sıfır şarkı içeriyor: ‘Stay Gold’ ve ‘Your Eyes Can Tell’.Yüksek tempolu albüm geliyor
Öte yandan BTS, az sayıda şarkıda, genel olarak şarkı isimlerinde ve birkaç şarkı sözünde kullandığı İngilizceye daha fazla göz kırpıyor. 21 Ağustos’ta yüksek tempolu ve İngilizce bir tekli yayımlayacaklar. Bu tekli sonrasıysa yeni albüm gelecek. Grup ‘Bulletproof Boy Scouts’un (Kurşun Geçirmez İzciler) kısaltması olarak kullanılan BTS’e bir açılım daha getirdi: ‘Beyond The Scene (Sahnenin Ötesinde). Yani küresel mesaj vermeye devam ediyorlar.
Bakalım İngilizce sözlü şarkıların devamı (ya da albümler) gelecek mi? BTS’in belki de pandemi koşullarından en az etkilenen grup olduğunu söylemek mümkün. Hatta kendisinin bir çeşit pandemi olduğunu da...
ZAMANIN RUHUNU YAKALIYORGöksel, geçen yıl ve bu sene yayımladığı üç güçlü teklisi (‘Bu Da Geçecek’, ‘Hiç Yok’, ‘Ben Fena Âşığım’) sonrası karantinayı geçirmek üzere Fethiye’nin bir köyüne göç etmişti. Orada hem dinlendi hem insan biriktirdi hem de üretti. ‘Lütufsuz Yaz’; Göksel’in geçen yaz kaleme aldığı bir şiir. Pandemiyle geçen yazın ruhunu yakalıyor olması tamamen tesadüf. Şiiri okuyan müzisyen Osman Şahin, bunu bir şarkı sözüne dönüştürmeyi önerdi ve birlikte bestesini yaptılar Göksel’le. Ardındansa Can Güngör’ün ruhlara dokunan şahane düzenlemesi geldi.
Şarkının gerçeklik dozu yüksek videosu Fethiye İnlice ve Kayaköy’de, köy halkından gerçek oyuncularla bir Akdeniz/Ege filmi tadında çekildi. Göksel, fikir ve sanat yönetmenliğini yaptığı video’nun oyuncuları ve hikâyesi için “Karantina döneminde beni etkileyen yüzler ve anılar” diyor.
Son dönemde yaptığı tüm şarkıları beğenmekle birlikte ‘Lütufsuz Yaz’ın etkileyici bir balad olarak ayrıca sevileceğine inanıyorum. İlk dinleyişte damağınızda buruk bir tat bırakan şarkı defalarca kendini dinletiyor. Siz şarkıya bağlanırken şarkı da size nüfuz ediyor.
Kısacası salgından avantajlı çıkan Göksel’in yeni şarkılarını sabırsızlıkla bekliyorum. Onu Göksel yapan samimi ‘normal’inin hep aynı kalacağını biliyorum.
Salgının ta kendisi
Onlar, K-Pop yani Kore popunun yıldızları. Ünleri Batı’ya dek uzandı. Şarkıları, dansları, karakterleri dünya üzerindeki her ergeni etkiliyor. Yeni şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sunan, İngilizce albüm hazırlığındaki ekip bana sorarsanız başlı başına bir salgın...
Artık K-Pop’a bir alttür gibi davranmak haksızlık. Sadece Asya ve Ortadoğu’da değil, ABD ve Avrupa’da da ticari olmayı başarıp müzik listelerinin ilk 10’unda yer bulan, rekor satış rakamlarına ulaşan, önemli ödüller ve adaylıklar alan K-Pop grupları var. K-Pop’a dünya popunun ‘yeni normali’ demek, hatta başındaki ‘K’ harfini kaldırmak da mümkün. Zira odasının kapısına ‘Yetişkinler Giremez’ tabelası asan ergenleri derinden etkiliyorlar.
Kuşkusuz K-Pop’un bu kadar popüler olmasında BTS’in payı büyük. BLACKPINK, EXO gibi daha birçok popüler gruptan söz edilebilse de BTS’in başarıları ve öncülüğü olmasa K-Pop’un dünya pop trendlerine damga vurması söz konusu olmayabilirdi.
İki yeni şarkı
BTS dünya çapındaki büyük başarısını rap, R&B, trap hatta zaman zaman Latin ve rock esintilerini harmanlayarak oluşturduğu düzenlemeleri, dans koreografileri ve ihtişamlı videoları hatta sınırları ustalıkla belirlenmiş bir popülerlik formülüyle kazansa da sözlerde ağırlıklı olarak Korece ve Japoncayı kullanıyor oluşu onları benzersiz kılıyor.
‘Map Of The Soul 7’ albümünü şubatta Korece sözlerle yayımlayan grup geçen günlerde, iki yıllık ara sonrasında, tamamı Japonca bir albüm daha yayımladı. Albümün adı ‘Map Of The Soul 7: The Journey’... BTS’in eski hitlerinden seçme şarkılar ve daha önemlisi Japonca iki adet sıfır şarkı içeriyor: ‘Stay Gold’ ve ‘Your Eyes Can Tell’.Yüksek tempolu albüm geliyor
Öte yandan BTS, az sayıda şarkıda, genel olarak şarkı isimlerinde ve birkaç şarkı sözünde kullandığı İngilizceye daha fazla göz kırpıyor. 21 Ağustos’ta yüksek tempolu ve İngilizce bir tekli yayımlayacaklar. Bu tekli sonrasıysa yeni albüm gelecek. Grup ‘Bulletproof Boy Scouts’un (Kurşun Geçirmez İzciler) kısaltması olarak kullanılan BTS’e bir açılım daha getirdi: ‘Beyond The Scene (Sahnenin Ötesinde). Yani küresel mesaj vermeye devam ediyorlar.
Bakalım İngilizce sözlü şarkıların devamı (ya da albümler) gelecek mi? BTS’in belki de pandemi koşullarından en az etkilenen grup olduğunu söylemek mümkün. Hatta kendisinin bir çeşit pandemi olduğunu da...
ZAMANIN RUHUNU YAKALIYORGöksel, geçen yıl ve bu sene yayımladığı üç güçlü teklisi (‘Bu Da Geçecek’, ‘Hiç Yok’, ‘Ben Fena Âşığım’) sonrası karantinayı geçirmek üzere Fethiye’nin bir köyüne göç etmişti. Orada hem dinlendi hem insan biriktirdi hem de üretti. ‘Lütufsuz Yaz’; Göksel’in geçen yaz kaleme aldığı bir şiir. Pandemiyle geçen yazın ruhunu yakalıyor olması tamamen tesadüf. Şiiri okuyan müzisyen Osman Şahin, bunu bir şarkı sözüne dönüştürmeyi önerdi ve birlikte bestesini yaptılar Göksel’le. Ardındansa Can Güngör’ün ruhlara dokunan şahane düzenlemesi geldi.
Şarkının gerçeklik dozu yüksek videosu Fethiye İnlice ve Kayaköy’de, köy halkından gerçek oyuncularla bir Akdeniz/Ege filmi tadında çekildi. Göksel, fikir ve sanat yönetmenliğini yaptığı video’nun oyuncuları ve hikâyesi için “Karantina döneminde beni etkileyen yüzler ve anılar” diyor.
Son dönemde yaptığı tüm şarkıları beğenmekle birlikte ‘Lütufsuz Yaz’ın etkileyici bir balad olarak ayrıca sevileceğine inanıyorum. İlk dinleyişte damağınızda buruk bir tat bırakan şarkı defalarca kendini dinletiyor. Siz şarkıya bağlanırken şarkı da size nüfuz ediyor.
Kısacası salgından avantajlı çıkan Göksel’in yeni şarkılarını sabırsızlıkla bekliyorum. Onu Göksel yapan samimi ‘normal’inin hep aynı kalacağını biliyorum.