‘Pencere’den görünen

Hande Yener’in Berksan’la bestelediği ‘Pencere’nin, ‘Beni Sev’le aynı kategoride bir şarkıyken düzenleme itibariyle çok güçlü olmadığını belirtmek zorundayım.
Hande Yener şarkılarını ikiye ayırıyorum. İlk grup, hepimizin gayet iyi bildiği ‘eller havaya’ şarkılarından oluşuyor. Yaz aylarına ya da durduğun yerde eşlik ve dans etmeye dönük olarak bir formül üzerinden üretiliyorlar. Bu grup içinde melodik yapısı ve düzenlemesiyle güçlü örnekler olduğu gibi vasat ve birbirini tekrar eden şarkılar da var. İkinci grup, Hande Yener’in dünyadaki kimi sound’lardan, remiks yaklaşımlarından etkilenmesi ve bu doğrultuda aranjör/prodüktör DJ’lerle çalışmalarından oluşabildiği gibi, bazen de orta tempolu, son derece melodik, müzikal düzeyi yüksek şarkılara da işaret edebiliyor. Yani Yener’in kendi yarattığı ve kitabını yazdığı kulvarda farklılaşma çabaları iyi sonuçlar da veriyor. Benim için bunun en güzel örneklerinden biri 2018’de yayımladığı ‘Beni Sev’ adlı şarkısı. Hem çok güçlü hem de ticari sonuçlar almış bir hit. Sözleri Yıldız Tilbe’ye ait olan şarkının beste ve düzenlemesine imza atan Devrim Karaoğlu’nun katkısı da azımsanamaz.
Kuzer’in dokunuşu...
Geçen yıl yayımladığı üç tekli, ‘Aşk Tohumu’, ‘Kuş’ ve ‘Krema’yı değerlendirecek olursak ortaya çıkan tablo şöyle: Bir İlyas Yalçıntaş şarkısı olan ‘Aşk Tohumu’nda düzenleme Ümit Kuzer’e ait. Bir Altan Çetin şarkısı olan ‘Kuş’ta da öyle. Sözlerini Mete Özgencil’in yazdığı, bestesini Misha’nın yaptığı ‘Krema’da, düzenlemede Ümit Kuzer dışında Misha’nın da imzası var (Bana sorarsanız Kuzer dokunuşu ağır basıyor).
Yener’in 2020’deki ilk teklisi ‘Pencere’ye gelecek olursak... Sözlerin Berksan’a, bestenin Misha ve Berksan’a, düzenlemeninse bu kez tek başına Misha’ya ait olduğunu görüyoruz.
Yeni albüm
nasıl olacak?
Meraklısı için Misha Michael Mehdikhan’ın 10 yıldır İstanbul’da yaşayan İranlı bir rap müzisyeni ve Hande Yener’in erkek arkadaşı olduğu bilgisini eklemek isterim. Tahmin ediyorum ki yeni albümü de kendisine teslim edecek Yener...
Altan Çetin, Mete Özgencil, Ümit Kuzer, Devrim Karaoğlu gibi isimler hem Hande Yener’i çok iyi tanıyan hem de formüle uygun ve aynı zamanda güçlü şarkılar üretebilen müzik adamları. İlyas Yalçıntaş ve Berksan’ın ne kadar iyi birer şarkı yazarı olduklarını iyi biliyoruz. Misha’nın; Hande Yener’in gönlüne ve stüdyosuna hızlı bir giriş yapmış olmasıyla ilgili bir sorunum yok ancak kendisinin geldiği rap geleneği, bir aranjör olarak yaklaşımını da belirliyor. Berksan’la besteledikleri ‘Pencere’nin; ‘Beni Sev’le aynı kategoriye girebilecek iyi bir şarkıyken düzenleme itibariyle çok güçlü olmadığını belirtmek zorundayım. Kendi kendinin remiksi veya üzerine rap söylenecek bir altyapı gibi hissettirdi bana.
Kariyerinin ileri döneminde, Yener için ‘Beni Sev’ gibi kitlesel olacak hem de kaliteli hitler üretmek, bu hitler için de doğru düzenlemeyi seçebilmek çok önemli. Bunca aradan sonra yeni albümde dikkate alması gereken en önemli konu da bu kendisinin.
HAFTANIN INSTAGRAM KONSER ÖNERİLERİ
20 NİSAN-21.00 (YouTube)- SİMGE SAĞIN @migrostv
‘Ben Bazen’ albümünden çıkardığı ‘Öpücem’, ‘Aşkın Olayım’ ve ‘Ben Bazen’ gibi hitlerin yanı sıra geçen yıl yayımladığı ‘As Bayrakları’ ile de ilgi gördü Simge. Bu yıl mart ortasındaysa ‘Ne Zamandır’ın akustik canlı kaydıyla geldi. Kendine has bir üslup geliştirdiğine inandığım Simge’nin internet performansı evde iyi vakit geçirmek için bire bir.
21 NİSAN- 21.30 (Instagram)- CEYL’AN ERTEM @redbulltr
22.30 (Instagram)- UFUK BEYDEMİR @birlikteguzel
2020’ye ‘Cahille Sohbeti Kestim’ albümü ve hemen arkasından gelen ‘Adem Olan Anlar’ teklisindeki yorumlarıyla dikkat çekici bir şekilde giren Ceyl’an Ertem, evde kaldığımız ve internetten takip ettiğimiz konserlerin de aranan isimlerinden. Keşfetmeniz gereken bir isim de Ufuk Beydemir. Yeni kuşağın şarkıları ve vokaliyle en çok umut veren müzisyenlerinden.
22 NİSAN-22.00 (Instagram)- ADAMLAR @kendinehasonline
Bir ‘albüm’ grubu olan Adamlar’ın, bir yıl önce yayımladıkları üçüncü stüdyo çalışmaları ‘Dünya Günlükleri’ döne döne dinlenen işlerden. Hemen tüm şarkıları ezbere bilinen grubun konserlerine evden eşlik etmek bu nedenle keyif veriyor. Adamlar, alternatif dalganın mütevazı lokomotiflerinden.
‘Pencere’den görünen
Hande Yener’in Berksan’la bestelediği ‘Pencere’nin, ‘Beni Sev’le aynı kategoride bir şarkıyken düzenleme itibariyle çok güçlü olmadığını belirtmek zorundayım.
Hande Yener şarkılarını ikiye ayırıyorum. İlk grup, hepimizin gayet iyi bildiği ‘eller havaya’ şarkılarından oluşuyor. Yaz aylarına ya da durduğun yerde eşlik ve dans etmeye dönük olarak bir formül üzerinden üretiliyorlar. Bu grup içinde melodik yapısı ve düzenlemesiyle güçlü örnekler olduğu gibi vasat ve birbirini tekrar eden şarkılar da var. İkinci grup, Hande Yener’in dünyadaki kimi sound’lardan, remiks yaklaşımlarından etkilenmesi ve bu doğrultuda aranjör/prodüktör DJ’lerle çalışmalarından oluşabildiği gibi, bazen de orta tempolu, son derece melodik, müzikal düzeyi yüksek şarkılara da işaret edebiliyor. Yani Yener’in kendi yarattığı ve kitabını yazdığı kulvarda farklılaşma çabaları iyi sonuçlar da veriyor. Benim için bunun en güzel örneklerinden biri 2018’de yayımladığı ‘Beni Sev’ adlı şarkısı. Hem çok güçlü hem de ticari sonuçlar almış bir hit. Sözleri Yıldız Tilbe’ye ait olan şarkının beste ve düzenlemesine imza atan Devrim Karaoğlu’nun katkısı da azımsanamaz.
Kuzer’in dokunuşu...
Geçen yıl yayımladığı üç tekli, ‘Aşk Tohumu’, ‘Kuş’ ve ‘Krema’yı değerlendirecek olursak ortaya çıkan tablo şöyle: Bir İlyas Yalçıntaş şarkısı olan ‘Aşk Tohumu’nda düzenleme Ümit Kuzer’e ait. Bir Altan Çetin şarkısı olan ‘Kuş’ta da öyle. Sözlerini Mete Özgencil’in yazdığı, bestesini Misha’nın yaptığı ‘Krema’da, düzenlemede Ümit Kuzer dışında Misha’nın da imzası var (Bana sorarsanız Kuzer dokunuşu ağır basıyor).
Yener’in 2020’deki ilk teklisi ‘Pencere’ye gelecek olursak... Sözlerin Berksan’a, bestenin Misha ve Berksan’a, düzenlemeninse bu kez tek başına Misha’ya ait olduğunu görüyoruz.
Yeni albüm
nasıl olacak?
Meraklısı için Misha Michael Mehdikhan’ın 10 yıldır İstanbul’da yaşayan İranlı bir rap müzisyeni ve Hande Yener’in erkek arkadaşı olduğu bilgisini eklemek isterim. Tahmin ediyorum ki yeni albümü de kendisine teslim edecek Yener...
Altan Çetin, Mete Özgencil, Ümit Kuzer, Devrim Karaoğlu gibi isimler hem Hande Yener’i çok iyi tanıyan hem de formüle uygun ve aynı zamanda güçlü şarkılar üretebilen müzik adamları. İlyas Yalçıntaş ve Berksan’ın ne kadar iyi birer şarkı yazarı olduklarını iyi biliyoruz. Misha’nın; Hande Yener’in gönlüne ve stüdyosuna hızlı bir giriş yapmış olmasıyla ilgili bir sorunum yok ancak kendisinin geldiği rap geleneği, bir aranjör olarak yaklaşımını da belirliyor. Berksan’la besteledikleri ‘Pencere’nin; ‘Beni Sev’le aynı kategoriye girebilecek iyi bir şarkıyken düzenleme itibariyle çok güçlü olmadığını belirtmek zorundayım. Kendi kendinin remiksi veya üzerine rap söylenecek bir altyapı gibi hissettirdi bana.
Kariyerinin ileri döneminde, Yener için ‘Beni Sev’ gibi kitlesel olacak hem de kaliteli hitler üretmek, bu hitler için de doğru düzenlemeyi seçebilmek çok önemli. Bunca aradan sonra yeni albümde dikkate alması gereken en önemli konu da bu kendisinin.
HAFTANIN INSTAGRAM KONSER ÖNERİLERİ
20 NİSAN-21.00 (YouTube)- SİMGE SAĞIN @migrostv
‘Ben Bazen’ albümünden çıkardığı ‘Öpücem’, ‘Aşkın Olayım’ ve ‘Ben Bazen’ gibi hitlerin yanı sıra geçen yıl yayımladığı ‘As Bayrakları’ ile de ilgi gördü Simge. Bu yıl mart ortasındaysa ‘Ne Zamandır’ın akustik canlı kaydıyla geldi. Kendine has bir üslup geliştirdiğine inandığım Simge’nin internet performansı evde iyi vakit geçirmek için bire bir.
21 NİSAN- 21.30 (Instagram)- CEYL’AN ERTEM @redbulltr
22.30 (Instagram)- UFUK BEYDEMİR @birlikteguzel
2020’ye ‘Cahille Sohbeti Kestim’ albümü ve hemen arkasından gelen ‘Adem Olan Anlar’ teklisindeki yorumlarıyla dikkat çekici bir şekilde giren Ceyl’an Ertem, evde kaldığımız ve internetten takip ettiğimiz konserlerin de aranan isimlerinden. Keşfetmeniz gereken bir isim de Ufuk Beydemir. Yeni kuşağın şarkıları ve vokaliyle en çok umut veren müzisyenlerinden.
22 NİSAN-22.00 (Instagram)- ADAMLAR @kendinehasonline
Bir ‘albüm’ grubu olan Adamlar’ın, bir yıl önce yayımladıkları üçüncü stüdyo çalışmaları ‘Dünya Günlükleri’ döne döne dinlenen işlerden. Hemen tüm şarkıları ezbere bilinen grubun konserlerine evden eşlik etmek bu nedenle keyif veriyor. Adamlar, alternatif dalganın mütevazı lokomotiflerinden.