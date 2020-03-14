KATY PERRY’NİN hayatında yeni dönem...

Bebek müjdesiyle gelen yeni teklisi ‘Never Worn White’, külliyatı içinde bir başyapıt olmasa da müzisyenin bugünlerde yaşadığı duygular itibariyle ve bir balat olarak övgüyü hak ediyor.
KATY PERRY -BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ
Never Worn White (Tekli)
Capitol, LLC
Katy Perry için 2019, tıpkı hayatın kendisi gibi içinde zıtlıklar barındıran, ilginç bir yıl oldu. 2017 tarihli ‘Witness’tan beri yeni albüm yayımlamayan Perry bir süredir teklilerle idare ediyordu. Bu anlamda 2018 için kesat bir yıl desek de 2019’u da boş geçmedi ve büyük ilgi gören ‘Never Really Over’, ‘Small Talk’ ve ‘Harleys In Hawaii’ adlı üç yeni tekli ve onların remikslerini paylaştı hayranlarıyla. Zedd’e ‘365’te, Daddy Yankee’ye ‘Con Calma’nın remiksinde eşlik etti.
Aynı yıl, bir dargın bir barışık yaşadığı sevgilisi, aktör Orlando Bloom’la ilişkisini resmiyete döküp nişanlandı. Yılın sonlarına doğru hamile olduğunu öğrendi ancak bu haberi bizden bu ayın 5’inde yayımlanan yeni teklisi ‘Never Worn White’a kadar sakladı.
Yazı heyecanla bekliyor
2019’da sadece iyi şeyler olmadı hayatında. 2013’te ‘Prism’ albümünde yer alan ve büyük başarı kazanan şarkısı ‘Dark Horse’un altyapısının; rap’çi Flame’in ‘Joyful Noise’ adlı parçasından uygunsuz şekilde kopyalandığı gerekçesiyle (ve 2 milyon 780 bin dolar tazminat ödeme istemiyle) mahkemeye verildi. Ama morali bozulmadı. Çünkü Bloom’un doğru insan olduğuna dair bir şüphesi kalmamıştı. Yazın Japonya’da evleneceklerdi ve bebeği yoldaydı.
‘Never Worn White’ (Hiç Beyaz Giymedim) adından da anlaşılacağı üzere metaforik olarak daha önce gelinlik giymemiş bir kadının kendini aşka bırakışını, korkusuna rağmen o malum soruya “Evet” deyişini anlatıyor. Videosunu sonuna kadar izlediğinizde karnını okşayarak bizi hamilelik havadisine ortak etme arzusuna da tanık oluyorsunuz Perry’nin.
Yeni şarkının sözlerinde; ‘Hiç beyaz giymedim / Ama şimdi istiyorum / Evet bunu seninle birlikte denemek istiyorum’ diyen Perry elbette mutlu bir döneminde. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle düğün törenlerini Japonya’dan ABD’ye almayı düşünse de bebekleri ve yeni albümü için 2020 yazını heyecanla bekliyor. ‘Never Worn White’, Katy Perry külliyatı içinde bir başyapıt olmasa da ilikli olduğu gerçek ve güzel duygular itibariyle ve bir balat olarak övgüyü hak ediyor. Dilerim önümüzdeki yıllarda Bloom ve çocuğuyla birlikte dinlerlerken aynı mutluluk hissini tekrar tekrar yaşarlar. Ve yine dilerim ki yeni albümde bu iç huzurunun çıktılarını müzikal açıdan da alırız.
KALBEN BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
Kalp Hanım
Garaj
Hep ileriye bakan bir Kalben
Kalben’in önümüzdeki perşembe gece yarısı yayımlanacak ‘Kalp Hanım’ adlı yeni albümünü önceden dinleyip sizinle paylaşmamak olmazdı. Sözler ve şarkı formu açısından yine bildiğimiz Kalben; hem şahsen hem aşk hayatında özgürleşmek üzerine kafa yoruyor. İkili ilişkilerin dehlizlerine samimiyetle giriyor. Ayrıca tutkulu ve dinleyeni çabucak yakalayan nakaratlar yazmayı yine başarıyor. Ama siz, farklı bir Kalben’le tanışmaya hazır olun. Çünkü bu albümde tüm düzenlemelerin altındaki imzası olan Genco Arı bambaşka bir sound kıyafeti dikmiş Kalben için. Zaman zaman daha elektronik, zaman zaman daha akustik tadında ve minimal ama dopdolu bir hissiyatı olan, ince ince işlenmiş güçlü düzenlemelerden söz ediyorum. Geçen yaz yayımladığı üç şarkılık teklisi ‘Aşk Çeşmesi’nde Kutsal Kaan Bilgin’le yarattıkları sound’u Kalben açısından önemli bir adım olarak görmüş, olgun bulmuştum. Ancak bu kez atılan çok daha cesur, avangart bir adım ve çıtası yüksek. Müzikal prodüktör Genco Arı’yı en az Kalben’i ettiğim kadar tebrik etmek boynumun borcu. İlk dinleyişte şaşıracaklara tavsiyemse şudur: Defalarca dinleyin! Ve hazırdan yemeyen, hep ileriye bakan Kalben’e haksızlık etmeyin. ‘Son Bir Gece’, ‘Leyla’nın İzleri’, ‘Kasımpatılar’, ‘Gezegen’, ‘Son Adalar’ başta olmak üzere 10 yeni şarkının tamamı ve hatta önceden bildiğimiz ‘Kalp Hanım’a Genco Arı dokunuşuyla bu 11, geleceğe güzel bir yatırım. Mete Özgencil şarkısı ‘Bende Kal’ dışında tüm şarkılar Kalben’e ait ve ‘Çiçekçi’de Umut Çetin eşliği de var. Henüz belli değil ancak ilk video şarkısının ‘Kasımpatılar’ olması muhtemel.
HAFTANIN KONSERLERİ
17 Mart salı-IF Performance Hall (Ankara)
NOVA NORDA
Türkçe alternatif pop için olduğu kadar elektro-pop kategorisinde enfes melodiler yazıp hatırı sayılır sayıda hit şarkı üreten Nova Norda müzikten kazandığını müziğe yatırıp sahnesini zenginleştirdiğinden her konseri izlemeye değer.
18 Mart çarşamba-Zorlu PSM (İstanbul)
YILDIZ TİLBE
Türk popunun ikonik karakteri Yıldız Tilbe’nin gerek şarkı yazarlığı gerek yorumuyla Türk popüler müzik tarihi için ifade ettiği
anlam çok büyük. Bence bilete verdiğiniz her kuruşa değer.
KATY PERRY’NİN hayatında yeni dönem...
Bebek müjdesiyle gelen yeni teklisi ‘Never Worn White’, külliyatı içinde bir başyapıt olmasa da müzisyenin bugünlerde yaşadığı duygular itibariyle ve bir balat olarak övgüyü hak ediyor.
KATY PERRY -BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ
Never Worn White (Tekli)
Capitol, LLC
Katy Perry için 2019, tıpkı hayatın kendisi gibi içinde zıtlıklar barındıran, ilginç bir yıl oldu. 2017 tarihli ‘Witness’tan beri yeni albüm yayımlamayan Perry bir süredir teklilerle idare ediyordu. Bu anlamda 2018 için kesat bir yıl desek de 2019’u da boş geçmedi ve büyük ilgi gören ‘Never Really Over’, ‘Small Talk’ ve ‘Harleys In Hawaii’ adlı üç yeni tekli ve onların remikslerini paylaştı hayranlarıyla. Zedd’e ‘365’te, Daddy Yankee’ye ‘Con Calma’nın remiksinde eşlik etti.
Aynı yıl, bir dargın bir barışık yaşadığı sevgilisi, aktör Orlando Bloom’la ilişkisini resmiyete döküp nişanlandı. Yılın sonlarına doğru hamile olduğunu öğrendi ancak bu haberi bizden bu ayın 5’inde yayımlanan yeni teklisi ‘Never Worn White’a kadar sakladı.
Yazı heyecanla bekliyor
2019’da sadece iyi şeyler olmadı hayatında. 2013’te ‘Prism’ albümünde yer alan ve büyük başarı kazanan şarkısı ‘Dark Horse’un altyapısının; rap’çi Flame’in ‘Joyful Noise’ adlı parçasından uygunsuz şekilde kopyalandığı gerekçesiyle (ve 2 milyon 780 bin dolar tazminat ödeme istemiyle) mahkemeye verildi. Ama morali bozulmadı. Çünkü Bloom’un doğru insan olduğuna dair bir şüphesi kalmamıştı. Yazın Japonya’da evleneceklerdi ve bebeği yoldaydı.
‘Never Worn White’ (Hiç Beyaz Giymedim) adından da anlaşılacağı üzere metaforik olarak daha önce gelinlik giymemiş bir kadının kendini aşka bırakışını, korkusuna rağmen o malum soruya “Evet” deyişini anlatıyor. Videosunu sonuna kadar izlediğinizde karnını okşayarak bizi hamilelik havadisine ortak etme arzusuna da tanık oluyorsunuz Perry’nin.
Yeni şarkının sözlerinde; ‘Hiç beyaz giymedim / Ama şimdi istiyorum / Evet bunu seninle birlikte denemek istiyorum’ diyen Perry elbette mutlu bir döneminde. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle düğün törenlerini Japonya’dan ABD’ye almayı düşünse de bebekleri ve yeni albümü için 2020 yazını heyecanla bekliyor. ‘Never Worn White’, Katy Perry külliyatı içinde bir başyapıt olmasa da ilikli olduğu gerçek ve güzel duygular itibariyle ve bir balat olarak övgüyü hak ediyor. Dilerim önümüzdeki yıllarda Bloom ve çocuğuyla birlikte dinlerlerken aynı mutluluk hissini tekrar tekrar yaşarlar. Ve yine dilerim ki yeni albümde bu iç huzurunun çıktılarını müzikal açıdan da alırız.
KALBEN BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
Kalp Hanım
Garaj
Hep ileriye bakan bir Kalben
Kalben’in önümüzdeki perşembe gece yarısı yayımlanacak ‘Kalp Hanım’ adlı yeni albümünü önceden dinleyip sizinle paylaşmamak olmazdı. Sözler ve şarkı formu açısından yine bildiğimiz Kalben; hem şahsen hem aşk hayatında özgürleşmek üzerine kafa yoruyor. İkili ilişkilerin dehlizlerine samimiyetle giriyor. Ayrıca tutkulu ve dinleyeni çabucak yakalayan nakaratlar yazmayı yine başarıyor. Ama siz, farklı bir Kalben’le tanışmaya hazır olun. Çünkü bu albümde tüm düzenlemelerin altındaki imzası olan Genco Arı bambaşka bir sound kıyafeti dikmiş Kalben için. Zaman zaman daha elektronik, zaman zaman daha akustik tadında ve minimal ama dopdolu bir hissiyatı olan, ince ince işlenmiş güçlü düzenlemelerden söz ediyorum. Geçen yaz yayımladığı üç şarkılık teklisi ‘Aşk Çeşmesi’nde Kutsal Kaan Bilgin’le yarattıkları sound’u Kalben açısından önemli bir adım olarak görmüş, olgun bulmuştum. Ancak bu kez atılan çok daha cesur, avangart bir adım ve çıtası yüksek. Müzikal prodüktör Genco Arı’yı en az Kalben’i ettiğim kadar tebrik etmek boynumun borcu. İlk dinleyişte şaşıracaklara tavsiyemse şudur: Defalarca dinleyin! Ve hazırdan yemeyen, hep ileriye bakan Kalben’e haksızlık etmeyin. ‘Son Bir Gece’, ‘Leyla’nın İzleri’, ‘Kasımpatılar’, ‘Gezegen’, ‘Son Adalar’ başta olmak üzere 10 yeni şarkının tamamı ve hatta önceden bildiğimiz ‘Kalp Hanım’a Genco Arı dokunuşuyla bu 11, geleceğe güzel bir yatırım. Mete Özgencil şarkısı ‘Bende Kal’ dışında tüm şarkılar Kalben’e ait ve ‘Çiçekçi’de Umut Çetin eşliği de var. Henüz belli değil ancak ilk video şarkısının ‘Kasımpatılar’ olması muhtemel.
HAFTANIN KONSERLERİ
17 Mart salı-IF Performance Hall (Ankara)
NOVA NORDA
Türkçe alternatif pop için olduğu kadar elektro-pop kategorisinde enfes melodiler yazıp hatırı sayılır sayıda hit şarkı üreten Nova Norda müzikten kazandığını müziğe yatırıp sahnesini zenginleştirdiğinden her konseri izlemeye değer.
18 Mart çarşamba-Zorlu PSM (İstanbul)
YILDIZ TİLBE
Türk popunun ikonik karakteri Yıldız Tilbe’nin gerek şarkı yazarlığı gerek yorumuyla Türk popüler müzik tarihi için ifade ettiği
anlam çok büyük. Bence bilete verdiğiniz her kuruşa değer.