Kariyerinin sonu mu geldi!

Rolling Stones’un efsanevi davulcusu Charlie Watts geçen günlerde aramızdan ayrıldı. Watts’ın ölümünden kısa süre önce yayımlanan ‘Living in the Heart of Love’ teklisi grubun 1981 tarihli ‘Tattoo You’ albümünün 40’ıncı yılı şerefine çıkacak özel edisyonda yer alıyor. Şarkı yeni düzenlemesiyle grubun o yıllarını yorumlayışına iyi bir örnek denebilir.

Gitaristlerin, solistlerin adı daha çok bilinir ancak 60 yıla yakın bir süredir kendini güncel tutup dünya turneleri yapan, yeni şarkılar üreterek ayakta kalan bir klasik rock grubunun davulcusu üzerine özel olarak konuşmak gerekir.

Charlie Watts, Rolling Stones içinde söylendiği üzere grubun ‘makine dairesi’ydi. Watts’ın içindeki metronom, grup matematiğini oluşturmasa, şarkıda oluşan her boşluğu doldurmak yerine o boşluklara alan açan stili olmasa Rolling Stones’un kendine has sound’undan söz etmek gerçekten zor olurdu.

Bu nedenle geçen günlerde 80 yaşında, huzurla aramızdan ayrılan Rolling Stones davulcusunun kaybı bir devrin kapanışını simgeliyor. Bir çözüm bulup canlı çalmaya sonuna kadar devam edeceklerine inanıyorum ancak hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı da kesin.

Living in the Heart of Love (Tekli)

Rolling Stones