Joss Stone: Kızı olmadan asla!

Yeni yılın ilk ayından itibaren hareketlenen bir müzik dünyasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu yıl sadece rap’te değil, pop ve rock müzikte de ses getirecek çalışmalar birbiri ardına geliyor. Özlenen isimler, çok sevilenler, yeni işbirlikleri... Sürprizlere hazır olun.

90’ların efsanevi grubu Kargo için bir tribute (saygı) albümü hazırlanıyor. Grubun eski solistlerinden Koray Candemir de solo albümünü bahar aylarında yayımlamayı planlıyor. Geçen yılın son günlerinde ‘Antroposen 001’i yayımlayıp büyük ilgi gören maNga hem bu albümün devamını piyasaya sunup hem de mart sonuna kadar sürecek büyük bir turneye çıkıyor. Uzun bir aradan sonra ‘Forsa’ adlı teklisiyle gelip ‘Dünyaya Bedel’le devam eden mor ve ötesi 2022’de iddialı bir albüm yayımlayacak. Pentagram akustik albümün ardından yılın ilk yarısında yeni bir albüm daha planlıyor.

Gülşen, Aleyna Tilki

BEREN SAAT’TEN ALBÜM!

Kenan Doğulu bu yıl yeni bir tekliye hazırlanırken aynı zamanda Yeni Türkü saygı albümü ‘Zamansız’da ‘Yeşilmişik’; Onur Can Ünlü anma albümündeyse ‘Yaramızda Kalsın’ı yorumlayacak. Şehrazat saygı albümünde olması da gündemde. Ayrıca ‘İhtimaller 2’yi yayımlayıp ‘Yapma’ya video çekecek. Eşzamanlı olarak Doğulu Productions’ta Bade Karakoç EP’si, Cem Pilevneli teklileri ve en önemlisi eşi Beren Saat’in albümüyle ilgilenecek.

Şubatta Birsen Tezer’den yeni bir tekli geliyor. ‘Neşet Ertaş’ filminin müziklerinden oluşan albüm eylülde yayımlanacak. Mehmet Güreli ‘Buluşmalar’ konseptiyle sürpriz eşliklere devam edecek. Melike Şahin yükselişini teklilerle sürdürecek. Sibel Can ve Seda Sayan’dan yeni birer tekli gelecek. Tarkan, Gülşen, Merve Özbey, Derya Uluğ, Ziynet Sali ve Murat Boz’dan da yeni tekliler geliyor. MFÖ de sırada... Cem Adrian yeni albümünü yayımlayacak. Deniz Seki, Suat Suna düeti ve bir tekli sonrası ‘Best of’ albümü planlıyor. Simge’nin yeni teklisine ocak sonunda kavuşuyoruz. İrem Derici’nin ‘Affeder mi Aşk Bizi’sini de kapsayan, Alper Atakan’a ait ‘Aranjör’ projesi Hande Ünsal’la sürecek. Ece Seçkin’den çok iddialı üç tekli geliyor. Özellikle Bilal Sonses’ten aldığı slow şarkıya çok güveniyor. Demet Akalın, Sinan Akçıl ‘Piyanist’ projesinde ‘Yalan’ın ardından Serdar Ortaç cover projesinde ‘Kaç Kere Sever İnsan’ı okuyacak.

Burak King, Allame, Zeyd, Zen-G, Ero, Mela Bedel, Muşta, Batu Akdeniz, Monoman, Bağzıları, Melisa Uzunarslan, Ayla Çelik, Tuğçe Kandemir, Güliz Ayla, Susel, Can Oflaz, Berkay Altunyay, Anıl Bayraktar, Simge Pınar & Barış Demirel, Anıl Durmuş, Melis Yelman, Güler Özince, Melis Karaduman, Canay Doğan, Bosphoroots, Birkan Nasuhoğlu, MAW, Birileri, Damla Durakçay, Merve Deniz, Ahmet Ali Arslan ve Yasak Helva yılın ilk yarısı içinde tekli ve albümlerle geliyorlar.

Sefo, Reik’le birlikte ‘Bilmem mi?’yi yeniden yorumlayacak. Anıl Piyancı & Kaan Boşnak işbirliği devam edecek. Piyancı, Keişan’la feat. yapacak. Keişan’sa BEGE’yle ortak bir çalışmaya girecek. Motive, Bekom’la bir şarkı yayımlayacak. Ezhel kendi albümüne odaklanmış durumda. Lara Di Lara & Kamufle albümünün devamı geliyor.

Aleyna Tilki