JLO ‘Seni her daim seviyoruz’

Miley Cyrus’ın bir diğer cesur ve yenilikçi kadın Dua Lipa ile bir araya gelişi büyük ikramiye gibi... Aralarındaki enerjinin ‘suç ortaklığı’ enerjisi olduğu ‘Prisoner’ adlı şarkının her halinden belli.



İlk bakışta ‘sabun köpüğü pop’ gibi görünen ancak kadın vokallerinin içindeki rock/metal enerjisiyle şahlanan şarkıların sayısı arttıkça benim umutlarım artıyor. Bu bağlamda, hem tarz hem de sound ve şarkılarıyla bendeki yeri ayrı olan Miley Cyrus’ın bir diğer cesur ve yenilikçi kadın Dua Lipa ile bir araya gelişiyse büyük ikramiye gibi oldu!

Miley Cyrus’ın son albümü ‘Plastic Hearts’ın ilk teklisi ‘Midnight Sky’ için beklediğimize değmişti. 1980’lerin pop-rock şarkılarını disko ortamıyla harmanlayıp özlediğimiz kadın vokallerin nostaljisini yaşatmıştı. Joan Jett, Debbie Harry gibi isimlere selam duruyor, Stevie Nicks’in ‘Edge Of Seventeen’inden alıntı yapıyor, sonra 72’sindeki Nicks’in de eşlik ettiği bir remiks yayımlıyordu.

‘Slide Away’de biten ilişkinin hicranını yaşayıp dövünen kadın ‘Midnight Sky’da özgürlük bayrağını açmıştı. İşte o bayrağı dalgalandırmak üzere Dua Lipa ile ‘Prisoner’ı yaptılar diyebiliriz kısa yoldan.

Bir nevi ‘ısıran’ pop

Şarkının videosunda iki kadın punk-rock solisti rolündeki müzisyenler şarkının punk zeminine oturmuş sert 80’ler diskosu kıvamlı sound’unu destekliyor. Bir nevi ‘ısıran’ pop! Görsel dilde de ‘Thelma ve Louise’ filminin havasını yakalamayı başarmışlar. ‘Plastic Hearts’ın bütününde gözlemlendiği üzere (daha önce konserlerinde icra edip yayımladığı Blondie cover’ı ‘Heart Of Glass’, The Cranberries cover’ı ‘Zombie’ gibi şarkıların varlığıyla) 2020’lerin popüler ve rocker ‘kötü kızı’ olmaya en yakın kadının Miley Cyrus olduğu apaçık. Daha önce Metallica, Nine Inch Nails, Pearl Jam gibi grupların şarkılarını söylediğini, hatta bir Metallica cover albüm hazırlığında olduğunu da unutmayalım tabii.

‘Plastic Hearts’ albümünün alameti farikası diyebileceğimiz ‘Prisoner’ kendi duygularının pususuna düşüp bir ilişkiye hapsolmuş özgür kadınlardan söz ediyor. Videodaysa şarkıyı tüm eski sevgililerine adayıp ufak bir küfür sallamaktan da geri durmuyorlar. Dua Lipa, ‘Future Nostalgia’daki şıkır şıkır vokalini bu şarkıya transfer etmeyi başarmış. Bunu yaparken de Miley Cyrus’tan rol çalmamış. Aralarındaki enerjinin ‘suç ortaklığı’ enerjisi olduğu, şarkının her halinden belli. İkili bu dengeyi gözettiği bir albüm yapsa ayrıca dinlenir ama siz yine de Miley Cyrus’ın ‘Plastic Hearts’ına odaklanıp 15 parçalık bir ziyafet çekin.