Hüzünden umuda yolculuk

Kenan Doğulu’nun daha önce sahnede söylenen ancak kayıt altına alınmayan şarkısı ‘Bizimdir’, şarkıcının külliyatı içinde bir sosyal sorumluluk taşıyıcısı olmanın ötesinde...
Kenan Doğulu’nun COVID-19’un insan hayatı üzerindeki etkileri ve bu beklenmedik durumla baş etme yöntemi olarak paylaşmayı seçtiği şarkılarından biri ‘Bizimdir’... Daha önce sahnede söylenmiş ancak resmen kayıt altına alınmamıştı. ‘Hiç kolay değil / Dünya ne hale geldi bak / Her yerde hüzün var / Korkmamak çok zor / Her acı yüreğini kanatır / Türlü türlü hikâye / İsyan kemiğe dayandı / Zaman birleşme zamanı / Haksız mıyım...’ diye soruyor şarkıda. Bence haklı.
Dinledikçe seversiniz
Söz ve müziği Kenan Doğulu’ya ait ‘Bizimdir’, Bora Uzer düzenlemesiyle çağdaş bir balada dönüşerek Doğulu külliyatı içinde bir sosyal sorumluluk taşıyıcısı olmanın ötesinde anlam ifade ediyor. Dinledikçe seveceksiniz. Erkan Oğur üstadın efsanevi kopuz ve perdesiz gitarıyla imza attığını da belirtmeden geçemem.
Candaş Arın yönetmenliğinde kotarılan videosunda ise birçok tanıdık sima sadece mimik ve jestlerle hüzünden umuda yolculuğu anlatıyor. Yılmaz Erdoğan, Sertab Erener, Demet Akbağ, Beren Saat, Belçim Bilgin, Ezgi Mola, Can Bonomo, Uğur Yücel, Kalben, Ceyl’an Ertem, Sıla, Gonca Vuslateri, Selim Bayraktar, Emre Karayel, Kaan Çakır, Gökhan Türkmen, Simge Sağın gibi emeği geçen herkese selamlarla.
İyi şarkılar da ticari olabilir
Açıkçası Weeknd’in yeni albümünden umutluydum çünkü ‘Heartless’ ve ‘Blinding Lights’ teklileri sonrası bu yıl çıkan ve albümün adını taşıyan tekli ‘After Hours’, sonunda The Weeknd’in net biçimde yolunu çizdiğini, sound’unu bulduğunu, samimi bir geri dönüşe hazırlandığını müjdeliyordu. ‘After Hours’ benim için The Weeknd’in amatör ‘Trilogy’ çalışmasının rüzgârıyla çıkardığı ilk albümü ‘Kiss Land’ yerine çıkmış olması gereken albüm.
Hem arz ettiği müzikal çeşitliliğe rağmen bütünlüklü oluşu; Tesfaye’nin konuları pek değişmese de (ilişkiler, yalnızlık, pişmanlık) anlatım olarak doğru bağlantılar kurmayı başarmış olması hem de tıpkı ‘Trilogy’deki gibi parçaların birbirlerine atıflar yapması albümün çıtasını epey yükseltiyor. İçinde new wave de olan bir R&B, biraz 80’ler göndermesi ve işte
The Weeknd’in geç de olsa ulaştığı müzikal vizyon. Hem kendine ait ve samimi hem de iyi şarkıların da ticari olabileceğinin bir işareti.
HAFTANIN INSTAGRAM KONSER ÖNERİSİ
Güncel yayın saatlerini ilgili Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.
YAŞAR- 28 Nisan- 22.30 @birlikteguzel: Yaşar’ın gitarı, dünden bugüne şarkıları ve güzel muhabbetiyle baş başa kalma fırsatı kaçmaz.
Hüzünden umuda yolculuk
Kenan Doğulu’nun daha önce sahnede söylenen ancak kayıt altına alınmayan şarkısı ‘Bizimdir’, şarkıcının külliyatı içinde bir sosyal sorumluluk taşıyıcısı olmanın ötesinde...
Kenan Doğulu’nun COVID-19’un insan hayatı üzerindeki etkileri ve bu beklenmedik durumla baş etme yöntemi olarak paylaşmayı seçtiği şarkılarından biri ‘Bizimdir’... Daha önce sahnede söylenmiş ancak resmen kayıt altına alınmamıştı. ‘Hiç kolay değil / Dünya ne hale geldi bak / Her yerde hüzün var / Korkmamak çok zor / Her acı yüreğini kanatır / Türlü türlü hikâye / İsyan kemiğe dayandı / Zaman birleşme zamanı / Haksız mıyım...’ diye soruyor şarkıda. Bence haklı.
Dinledikçe seversiniz
Söz ve müziği Kenan Doğulu’ya ait ‘Bizimdir’, Bora Uzer düzenlemesiyle çağdaş bir balada dönüşerek Doğulu külliyatı içinde bir sosyal sorumluluk taşıyıcısı olmanın ötesinde anlam ifade ediyor. Dinledikçe seveceksiniz. Erkan Oğur üstadın efsanevi kopuz ve perdesiz gitarıyla imza attığını da belirtmeden geçemem.
Candaş Arın yönetmenliğinde kotarılan videosunda ise birçok tanıdık sima sadece mimik ve jestlerle hüzünden umuda yolculuğu anlatıyor. Yılmaz Erdoğan, Sertab Erener, Demet Akbağ, Beren Saat, Belçim Bilgin, Ezgi Mola, Can Bonomo, Uğur Yücel, Kalben, Ceyl’an Ertem, Sıla, Gonca Vuslateri, Selim Bayraktar, Emre Karayel, Kaan Çakır, Gökhan Türkmen, Simge Sağın gibi emeği geçen herkese selamlarla.
İyi şarkılar da ticari olabilir
Açıkçası Weeknd’in yeni albümünden umutluydum çünkü ‘Heartless’ ve ‘Blinding Lights’ teklileri sonrası bu yıl çıkan ve albümün adını taşıyan tekli ‘After Hours’, sonunda The Weeknd’in net biçimde yolunu çizdiğini, sound’unu bulduğunu, samimi bir geri dönüşe hazırlandığını müjdeliyordu. ‘After Hours’ benim için The Weeknd’in amatör ‘Trilogy’ çalışmasının rüzgârıyla çıkardığı ilk albümü ‘Kiss Land’ yerine çıkmış olması gereken albüm.
Hem arz ettiği müzikal çeşitliliğe rağmen bütünlüklü oluşu; Tesfaye’nin konuları pek değişmese de (ilişkiler, yalnızlık, pişmanlık) anlatım olarak doğru bağlantılar kurmayı başarmış olması hem de tıpkı ‘Trilogy’deki gibi parçaların birbirlerine atıflar yapması albümün çıtasını epey yükseltiyor. İçinde new wave de olan bir R&B, biraz 80’ler göndermesi ve işte
The Weeknd’in geç de olsa ulaştığı müzikal vizyon. Hem kendine ait ve samimi hem de iyi şarkıların da ticari olabileceğinin bir işareti.
HAFTANIN INSTAGRAM KONSER ÖNERİSİ
Güncel yayın saatlerini ilgili Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.
YAŞAR- 28 Nisan- 22.30 @birlikteguzel: Yaşar’ın gitarı, dünden bugüne şarkıları ve güzel muhabbetiyle baş başa kalma fırsatı kaçmaz.