Hayat karanlıktan doğar

Özel hayatında çok zorlayıcı dönemlerden geçen Lady Gaga, görüyoruz ki içinde bulunduğu durumdan yine müzik ve dansla çıkıyor. ‘Chromatica’, Lady Gaga’nın ilk dönemindeki ezber bozan sound’unun olgunlaşmış hali. Katıksız ve kaliteli pop...
Son 10 yıldır kendini sürekli yeniden üreten bir müzisyen Lady Gaga. Altı yıl önce Tony Bennett’le kaydettikleri ‘Cheek To Cheek’te caz standartlarının hakkını veren, o albümden iki yıl sonraysa ‘Joanne’le country’de kendini gösteren Gaga, bir süre önce itiraf ettiği üzere özel hayatında çok zorlayıcı dönemlerden geçti. Bunun ruhsal ve fiziksel problemler doğuran sonuçları da oldu. 19 yaşında tecavüze uğrayıp travma sonrası stres bozukluğu ve tahammül edilmez ağrılarla kendini gösteren fibromiyalji gibi sıkıntılarla baş eden Gaga, görüyoruz ki içinde bulunduğu durumdan yine müzik ve dansla çıkıyor.
‘Chromatica’, Lady Gaga’nın ilk dönemindeki ezber bozan dans sound’unun gerek özündeki müzikal fikir gerekse sözler itibariyle olgunlaşmış hali diyebiliriz. Bu minvalde güçlü bir köklere dönüş albümü. Bir yandan Dua Lipa’nın şıkır şıkır yazlık hit’leriyle rekabet ederken diğer yandan karşı konulmaz şekilde dansa çağıran bir sound’a sahip. Katıksız ve kaliteli pop.
Sanatçının birkaç kez farklı şekillerde ifade ettiği üzere bu sound’un kendisini iyileştirdiğini de söyleyebiliriz. Bir anlamda cesaretin, düştüğün yerden kalkmanın ve kendine iyi bakmanın albümü ‘Chromatica’. Albümün ilk teklisi ‘Stupid Love’ın videosundan da anlayacağınız üzere Lady Gaga’nın bütünü temsilen yarattığı ütopik bir gezegen söz konusu. Lady Gaga liderliğindeki simgesel bir ordu Mad Max kostümlerini kuşanıp, bir yandan dans edip diğer yandan bozuk düzenle mücadele veriyorlar. Gaga’nın bütün sesler ve renkleri buluşturduğu, her şeyi mümkün kılan bu zihinsel gezegenindeki mücadele, gerçek dünyada nezaketin galip gelmesi için verilecek barışçıl bir çabayı simgeliyor.
ELTON JOHN VE BLACKPINK DE VAR
Albümün ikinci teklisi ‘Rain On Me’nin çıtayı daha da yukarı çektiğini ekleyeyim. Tabii, eşlik eden Ariana Grande faktörünü göz ardı edemeyiz. Videosunda sağanak yağmurlar olsa da yaza damga vuracak; sözleri çok bulutlu görünse de eğlencelere eşlik edecek çok güçlü bir dans şarkısı. Çok sıkıntı çekmiş iki marka müzisyenin, ‘hayat karanlıktan doğar’ diyecek kadar umut doldukları enerjik bir şarkı üstelik. Öyle ya, ünlü ve zengin insanların hayatı kolay olurmuş gibi geliyor. Ancak travmatik olaylarla dolu geçmişleri itibariyle Lady Gaga ve Ariana Grande’nin duygusal bir ortak paydası var. Üç yıl önce Manchester konserindeki bombalı saldırıda 22 kişinin ölümüne tanık olmuş; bir yıl sonrasında eski eşi ve ortağını kaybetmiş Ariana ile Lady Gaga’nın duygusal bağı olumlu sonuç vermiş.
Chromatica’daki diğer eşlikleri de Elton John ve BLACKPINK’le gerçekleştiriyor Lady Gaga. Elton John’lu ‘Sine From Above’da sound’uyla eskileri özleyenleri selamlamayı ihmal etmezken, BLACKPINK’le ‘Sour Candy’de Kore popu sevenlere göz kırpıyor. Ayrıca ‘Enigma’, ‘1000 Doves’, ‘Free Woman’, ‘911’, ‘Replay’ ve ‘Fun Tonight’ gibi başka iddialı şarkılar da var. Ancak Chromatica’yı değerlendirirken lütfen bütününe bakın.
Hayat karanlıktan doğar
Özel hayatında çok zorlayıcı dönemlerden geçen Lady Gaga, görüyoruz ki içinde bulunduğu durumdan yine müzik ve dansla çıkıyor. ‘Chromatica’, Lady Gaga’nın ilk dönemindeki ezber bozan sound’unun olgunlaşmış hali. Katıksız ve kaliteli pop...
Son 10 yıldır kendini sürekli yeniden üreten bir müzisyen Lady Gaga. Altı yıl önce Tony Bennett’le kaydettikleri ‘Cheek To Cheek’te caz standartlarının hakkını veren, o albümden iki yıl sonraysa ‘Joanne’le country’de kendini gösteren Gaga, bir süre önce itiraf ettiği üzere özel hayatında çok zorlayıcı dönemlerden geçti. Bunun ruhsal ve fiziksel problemler doğuran sonuçları da oldu. 19 yaşında tecavüze uğrayıp travma sonrası stres bozukluğu ve tahammül edilmez ağrılarla kendini gösteren fibromiyalji gibi sıkıntılarla baş eden Gaga, görüyoruz ki içinde bulunduğu durumdan yine müzik ve dansla çıkıyor.
‘Chromatica’, Lady Gaga’nın ilk dönemindeki ezber bozan dans sound’unun gerek özündeki müzikal fikir gerekse sözler itibariyle olgunlaşmış hali diyebiliriz. Bu minvalde güçlü bir köklere dönüş albümü. Bir yandan Dua Lipa’nın şıkır şıkır yazlık hit’leriyle rekabet ederken diğer yandan karşı konulmaz şekilde dansa çağıran bir sound’a sahip. Katıksız ve kaliteli pop.
Sanatçının birkaç kez farklı şekillerde ifade ettiği üzere bu sound’un kendisini iyileştirdiğini de söyleyebiliriz. Bir anlamda cesaretin, düştüğün yerden kalkmanın ve kendine iyi bakmanın albümü ‘Chromatica’. Albümün ilk teklisi ‘Stupid Love’ın videosundan da anlayacağınız üzere Lady Gaga’nın bütünü temsilen yarattığı ütopik bir gezegen söz konusu. Lady Gaga liderliğindeki simgesel bir ordu Mad Max kostümlerini kuşanıp, bir yandan dans edip diğer yandan bozuk düzenle mücadele veriyorlar. Gaga’nın bütün sesler ve renkleri buluşturduğu, her şeyi mümkün kılan bu zihinsel gezegenindeki mücadele, gerçek dünyada nezaketin galip gelmesi için verilecek barışçıl bir çabayı simgeliyor.
ELTON JOHN VE BLACKPINK DE VAR
Albümün ikinci teklisi ‘Rain On Me’nin çıtayı daha da yukarı çektiğini ekleyeyim. Tabii, eşlik eden Ariana Grande faktörünü göz ardı edemeyiz. Videosunda sağanak yağmurlar olsa da yaza damga vuracak; sözleri çok bulutlu görünse de eğlencelere eşlik edecek çok güçlü bir dans şarkısı. Çok sıkıntı çekmiş iki marka müzisyenin, ‘hayat karanlıktan doğar’ diyecek kadar umut doldukları enerjik bir şarkı üstelik. Öyle ya, ünlü ve zengin insanların hayatı kolay olurmuş gibi geliyor. Ancak travmatik olaylarla dolu geçmişleri itibariyle Lady Gaga ve Ariana Grande’nin duygusal bir ortak paydası var. Üç yıl önce Manchester konserindeki bombalı saldırıda 22 kişinin ölümüne tanık olmuş; bir yıl sonrasında eski eşi ve ortağını kaybetmiş Ariana ile Lady Gaga’nın duygusal bağı olumlu sonuç vermiş.
Chromatica’daki diğer eşlikleri de Elton John ve BLACKPINK’le gerçekleştiriyor Lady Gaga. Elton John’lu ‘Sine From Above’da sound’uyla eskileri özleyenleri selamlamayı ihmal etmezken, BLACKPINK’le ‘Sour Candy’de Kore popu sevenlere göz kırpıyor. Ayrıca ‘Enigma’, ‘1000 Doves’, ‘Free Woman’, ‘911’, ‘Replay’ ve ‘Fun Tonight’ gibi başka iddialı şarkılar da var. Ancak Chromatica’yı değerlendirirken lütfen bütününe bakın.