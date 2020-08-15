Gelecek günlerle aşk yaşıyor

Henüz çok genç. Ancak kazandığı Grammy’ler kucağına sığmayacak kadar çok. Karantinada pek ortalarda yoktu ama yeni teklisiyle karşımızda. Billie Eilish’in ‘My Future’ı kaygılı bir ruh haliyle yazılmış olsa da gelecek günlerin umudunu barındırıyor.
Grammy ödül töreninden dört büyük kategoride ödül almış genç bir kadın olarak dönmüştü evine. Büyük bir başarı... İçinde en büyük arenaların olduğu turne anlaşmalarını çoktan imzalamıştı. Yetmedi, bir James Bond filmi için tema müziği kaydeden en genç müzisyen oldu. Bu yıl ve sonrakilerin ‘Billie Eilish yılları’ olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
Eilish’in karantinada pek sesi soluğu çıkmadı. Sadece Global One World-Together At Home etkinliğinde çevrimiçi olarak gördük kendisini. Ancak yeni teklisini dinlediğimizde karantinayı boş geçirmediğini anlıyoruz.
Mutluluk ve huzur peşinde
‘My Future’ dünyanın eve kapandığı dönemde yazılmış şarkılarından biri ve gerisi gelecek. Sound olarak ‘Every-thing I Wanted’ ve James Bond teması ‘No Time To Die’ın devamı niteliğinde... Depresif baladlardan değil, umutlu. Bir aşk şarkısı değil; düşünceli, kaygılı bir ruh haliyle yazılsa da gelecek günlerle şimdiden yaşanan bir aşktan söz ediyor. Belki nereye gittiğimizi bilmeden yürüdüğümüz o yolda, mutluluk ve huzur peşinde Eilish. Ayrıca bir müzisyen olarak sesi için farklı vokal olasılıkları deniyor. Bu da bizi çok mutlu edip yeni albüm heyecanımızı arttırıyor.
‘My Future’ın Avustralyalı animasyon sanatçısı Andrew Onorato tarafından kotarılan videosu da aynı ruhu yansıtıyor. Kızımız ormanda yağmur altında, üzgün ve kaygılıyken; ay ışığına, bir örümcek ağına, ağaç yapraklarından süzülen su damlacıklarına bakıp içlenirken yeni ve güzel bir gün doğuyor ve uyanan doğa kendisini sarıp sarmalıyor. Hatta göklere çıkarıyor. Parçanın temposunun arttığı bölüm animasyondaki gündoğumuyla simgeleniyor. ‘My Future’ın yayımlandığı gün MTV Video Müzik Ödülleri’nde altı dalda aday gösterildi Billie Eilish. Daha fazlasını söylemeye gerek var mı?
DÜETLERLE YENİ BİR YOLA GİRDİ
Ceyl’an Ertem, 2015’ten beri ‘Duyuyor musun?’ adlı bir YouTube programı yapıyor ve müzisyen dostlarını ağırlıyor.
Bugüne dek Nükhet Duru, Cihan Mürtezaoğlu, Sena Şener, Lara Di Lara, Jehan Barbur gibi isimler konuk oldu programa. Ertem son dönemde Melike Şahin’le enfes yorumladıkları Sertab Erener’in Sezen Aksu’ya ait ‘Seyrüsefer’ şarkısından sonra Duygu Soylu’yla yine programda birlikte söyledikleri ‘Orman’ı da tekli olarak yayımladı.
‘Orman’ı ilk kez dinleyip vurulduğum yıl 2012’ydi. Ertem’in ikinci albümü ‘Ütopyalar Güzeldir’de yer alıyordu ve hak ettiği kadar öne çıkmadığını düşünüyordum.
Cenk Erdoğan’ın düzenlemesi ve iki özel kadın vokalistin düetiyle şarkının ‘çığlık’ hali güçlenmiş.
Unutmadan bu iki parçanın video kurgularını da bizzat Ceyl’an Ertem’in yaptığını ekleyeyim. Kendisini aradım, sordum: “2008’de Açık Radyo ve MySpace’te yayımlanan ‘Şubidap’ adlı programımda Türk kadın caz müzisyenlerini konuk ediyordum. Daha sonra Vimeo ortamında yaptığım ‘Cadı Avı’ programım geldi. 2015’te YouTube’da ‘Duyuyor musun?’a başladım. Kadın sorunlarından, müzisyenlerin dertlerinden bahsedip genç arkadaşlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bugüne kadar yaptığım tüm röportajlar ve çektiğim analog fotoğraflardan oluşan bir kitap da yapmak istiyorum. Belki bu düetler de kitabın CD’si olur” diyor. Sırada Fikri Karayel var...
WESTERN GİTARLAR, ŞAHANE BİR NAKARAT...
LP tam teşekküllü bir performans sanatçısı. ‘Lost On You’ gibi özel şarkılar kolay kolay gelmeyeceğine göre yapması gerekenin iyi bir şarkı hazırladıktan sonra kayıt sırasında dinleyiciye güçlü yorumunu, vokal hünerini doğaçlama hissini de geçirerek iletmesi diye düşünüyorum. Bu en önemli avantajı... Diskografisine baktığınızda çok başarılı olmuş şarkıların bu şekilde öne çıktıklarını fark edeceksiniz.
‘The One That You Love’ı dinlediğimde ilk önce düzenlemenin tadı etkiledi beni. Western stili retro gitarlar, nostaljik ama taze bir ruh ve şahane bir nakarat... LP, kendisini var eden tüm müzikal etkileri ustalıkla birleştirip vokalini de özgür bırakmayı başarmış. Özü itibariyle rock’n roll, gücü itibariyle soul olan LP vokali kuşkusuz heyecan verecek şekilde parlıyor yeni teklide. 2018 albümü ‘Heart To Mouth’tan sonraki bu tekli birçok açıdan LP’nin ihtiyacı olan ivmeyi kazandıracak gibi görünüyor. Benzetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama Billie Eilish ve Janis Joplin onun bünyesinde buluşmuş gibi. Dilerim beklentisi içinde olduğumuz yeni albümünde bu çizgiyi korur.
Gelecek günlerle aşk yaşıyor
Henüz çok genç. Ancak kazandığı Grammy’ler kucağına sığmayacak kadar çok. Karantinada pek ortalarda yoktu ama yeni teklisiyle karşımızda. Billie Eilish’in ‘My Future’ı kaygılı bir ruh haliyle yazılmış olsa da gelecek günlerin umudunu barındırıyor.
Grammy ödül töreninden dört büyük kategoride ödül almış genç bir kadın olarak dönmüştü evine. Büyük bir başarı... İçinde en büyük arenaların olduğu turne anlaşmalarını çoktan imzalamıştı. Yetmedi, bir James Bond filmi için tema müziği kaydeden en genç müzisyen oldu. Bu yıl ve sonrakilerin ‘Billie Eilish yılları’ olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
Eilish’in karantinada pek sesi soluğu çıkmadı. Sadece Global One World-Together At Home etkinliğinde çevrimiçi olarak gördük kendisini. Ancak yeni teklisini dinlediğimizde karantinayı boş geçirmediğini anlıyoruz.
Mutluluk ve huzur peşinde
‘My Future’ dünyanın eve kapandığı dönemde yazılmış şarkılarından biri ve gerisi gelecek. Sound olarak ‘Every-thing I Wanted’ ve James Bond teması ‘No Time To Die’ın devamı niteliğinde... Depresif baladlardan değil, umutlu. Bir aşk şarkısı değil; düşünceli, kaygılı bir ruh haliyle yazılsa da gelecek günlerle şimdiden yaşanan bir aşktan söz ediyor. Belki nereye gittiğimizi bilmeden yürüdüğümüz o yolda, mutluluk ve huzur peşinde Eilish. Ayrıca bir müzisyen olarak sesi için farklı vokal olasılıkları deniyor. Bu da bizi çok mutlu edip yeni albüm heyecanımızı arttırıyor.
‘My Future’ın Avustralyalı animasyon sanatçısı Andrew Onorato tarafından kotarılan videosu da aynı ruhu yansıtıyor. Kızımız ormanda yağmur altında, üzgün ve kaygılıyken; ay ışığına, bir örümcek ağına, ağaç yapraklarından süzülen su damlacıklarına bakıp içlenirken yeni ve güzel bir gün doğuyor ve uyanan doğa kendisini sarıp sarmalıyor. Hatta göklere çıkarıyor. Parçanın temposunun arttığı bölüm animasyondaki gündoğumuyla simgeleniyor. ‘My Future’ın yayımlandığı gün MTV Video Müzik Ödülleri’nde altı dalda aday gösterildi Billie Eilish. Daha fazlasını söylemeye gerek var mı?
DÜETLERLE YENİ BİR YOLA GİRDİ
Ceyl’an Ertem, 2015’ten beri ‘Duyuyor musun?’ adlı bir YouTube programı yapıyor ve müzisyen dostlarını ağırlıyor.
Bugüne dek Nükhet Duru, Cihan Mürtezaoğlu, Sena Şener, Lara Di Lara, Jehan Barbur gibi isimler konuk oldu programa. Ertem son dönemde Melike Şahin’le enfes yorumladıkları Sertab Erener’in Sezen Aksu’ya ait ‘Seyrüsefer’ şarkısından sonra Duygu Soylu’yla yine programda birlikte söyledikleri ‘Orman’ı da tekli olarak yayımladı.
‘Orman’ı ilk kez dinleyip vurulduğum yıl 2012’ydi. Ertem’in ikinci albümü ‘Ütopyalar Güzeldir’de yer alıyordu ve hak ettiği kadar öne çıkmadığını düşünüyordum.
Cenk Erdoğan’ın düzenlemesi ve iki özel kadın vokalistin düetiyle şarkının ‘çığlık’ hali güçlenmiş.
Unutmadan bu iki parçanın video kurgularını da bizzat Ceyl’an Ertem’in yaptığını ekleyeyim. Kendisini aradım, sordum: “2008’de Açık Radyo ve MySpace’te yayımlanan ‘Şubidap’ adlı programımda Türk kadın caz müzisyenlerini konuk ediyordum. Daha sonra Vimeo ortamında yaptığım ‘Cadı Avı’ programım geldi. 2015’te YouTube’da ‘Duyuyor musun?’a başladım. Kadın sorunlarından, müzisyenlerin dertlerinden bahsedip genç arkadaşlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bugüne kadar yaptığım tüm röportajlar ve çektiğim analog fotoğraflardan oluşan bir kitap da yapmak istiyorum. Belki bu düetler de kitabın CD’si olur” diyor. Sırada Fikri Karayel var...
WESTERN GİTARLAR, ŞAHANE BİR NAKARAT...
LP tam teşekküllü bir performans sanatçısı. ‘Lost On You’ gibi özel şarkılar kolay kolay gelmeyeceğine göre yapması gerekenin iyi bir şarkı hazırladıktan sonra kayıt sırasında dinleyiciye güçlü yorumunu, vokal hünerini doğaçlama hissini de geçirerek iletmesi diye düşünüyorum. Bu en önemli avantajı... Diskografisine baktığınızda çok başarılı olmuş şarkıların bu şekilde öne çıktıklarını fark edeceksiniz.
‘The One That You Love’ı dinlediğimde ilk önce düzenlemenin tadı etkiledi beni. Western stili retro gitarlar, nostaljik ama taze bir ruh ve şahane bir nakarat... LP, kendisini var eden tüm müzikal etkileri ustalıkla birleştirip vokalini de özgür bırakmayı başarmış. Özü itibariyle rock’n roll, gücü itibariyle soul olan LP vokali kuşkusuz heyecan verecek şekilde parlıyor yeni teklide. 2018 albümü ‘Heart To Mouth’tan sonraki bu tekli birçok açıdan LP’nin ihtiyacı olan ivmeyi kazandıracak gibi görünüyor. Benzetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama Billie Eilish ve Janis Joplin onun bünyesinde buluşmuş gibi. Dilerim beklentisi içinde olduğumuz yeni albümünde bu çizgiyi korur.