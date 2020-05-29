Geleceğin pop yıldızı: Sia

Ürettikleriyle kendine haslığını ve kalitesini koruyor, pop bağlamından uzaklaşmıyor ve birden fazla duyu organına sanatsal bütünlük içinde hizmet veriyor. ‘Together’ adlı son şarkısı sıradan bir tekli değil, başka bir hikâyenin habercisi.
Gelecekte müzisyenlerin sanatın birden fazla alanında etkili şekilde varlık göstermek zorunda kalacaklarına inanıyorum. Popüler dediğimiz sanat ürününün kalite çıtasının yükseleceğini de düşünürsek buna bugünden hazırlıklı olmak önemli.
Sia, ilerleyen yaşına rağmen birçok açıdan benim geleceğin pop yıldızı tanımıma uyan biri. Ürettikleriyle kendine has oluşunu ve kalitesini korurken bir yandan pop bağlamından uzaklaşmayıp diğer yandan birden fazla duyu organına sanatsal bütünlük içinde hizmet veriyor. Bunda yaşam deneyiminin, geçmişte Beyoncé, Rihanna, Kylie Minogue, Celine Dion, Britney Spears, Flo Rida, David Guetta gibi önemli isimler için hit’ler üreten bir şarkı yazarı olmasının da etkisi var elbet.
Bir diğer önemli özelliğiyse kendini bile göstermezken videolarında meşhur ettiği Maddie Ziegler’ı keşfetmiş olması. Ziegler’in yaşının küçüklüğü nedeniyle eleştirilere maruz kalsa da müthiş bir yeteneği sadece sanatsal sebeplerle öne çıkardığını düşünenlerdenim.
BAŞKA BİR HİKÂYENİN HABERCİSİ
Ocakta ‘Doolittle’ filminden ‘Original’ teklisini yayımlayan sanatçı, ayın başındaysa ‘Saved My Life’ı paylaşmıştı. Ancak ‘Together’ adlı son şarkısı sıradan bir tekli değil, başka bir hikâyenin habercisi: Sia, bir süredir ortak yapımcı ve senaristliğini üstlenip yönetmenliğini yaptığı ‘Music’ adlı filmle uğraşmaktaydı. Sizi çok çabuk yakalayacak bir şarkı olmakla birlikte kendi filmi için yaptığı 10 yeni şarkıdan biri bu. Filmin ruhunu biraz daha iyi kavramak isterseniz, ‘Together’ın yine Sia tarafından yönetilen videosunu dikkatle izleyin, içinde bolca tüyo var. Dünya prömiyerini eylülde yapması beklenen ve IMAX salonlarda gösterilecek film bizi hem sinema dili hem de şarkılarıyla şaşırtacak gibi görünüyor.
GÜÇLÜ BİR ROCK BALADI
İki yıl önce uzun bir aranın ardından üç şarkı içeren ‘X’ teklisini yayımlamıştı maNga. 20 yılı devirmek üzere olan grubun genç kuşak tarafından keşfedilmesine vesile oldu bu. Kendini yeniden üretebilme becerisinin kıymetli bir özellik olduğundan takdir etmek lazım.
Geçen yıl nisanda daha önceden bildiğimiz ‘Yad Eller’ ve ‘Gel-Bu Son El’in akustik versiyonlarıyla ‘Süper Güçlerimiz Var’ adlı yeni şarkılarını paketleyip bir tekli daha sundular. Konserler tam gaz devam ediyordu ve yeni albümün yakın olduğunu biliyorduk. Bu yıl yeni maNga albümüne kavuşmamız an meselesiydi ancak COVID-19 şokunu yaşadık. Tüm albüm ve konser tarihleri allak bullak oldu. maNga’nın yeni şarkısı ‘Zor’ da bu ay yayımlanabildi.
Sözleri Ferman Akgül ve Demir Demirkan’a, bestesi Ferman Akgül’e, düzenlemesiyse gruba ait. Şarkının ‘Zor geriye dönmek’ diyen sözleri; grubun ve hayranlarının evlerinden yaptığı çekimlerden oluşan çok ekranlı video kurgusuyla pandemi hayatımızın haletiruhiyesine dokunan, ayrıca ‘evde kalamayanlara’ adanmış melodik, güçlü ve bizden bir rock baladı.
HÜZÜN PRENSESİ
Martta yayımladığı teklisi ‘Teni Tenime’yle sonunda nispeten mutlu şarkılar da yazabildiğini gösteren Sena Şener yine ayrılık, yalnızlık, karanlık üçgeninde değerlendirebileceğimiz ‘Kapkaranlık Her Günüm’le karşımızda. Umutlu hüzünlerin prensesi Sena’dan karantina günlerinde eğlenceli bir şarkı beklemiyorduk zaten. Öte yandan ‘Kapkaranlık Her Günüm’; kendi yolunu yürüyen, genç bir kadın ozanın çizgisine uygun bir şarkı olarak dikkat çekici. Ev yapımı tadındaki ve mini konser, festival, kulis görüntülerinden oluşan videosunu izlerken onun gibi bir yeteneğin canlı performanslarını özlüyor insan. Dilerim o günler yakındır.
Geleceğin pop yıldızı: Sia
Ürettikleriyle kendine haslığını ve kalitesini koruyor, pop bağlamından uzaklaşmıyor ve birden fazla duyu organına sanatsal bütünlük içinde hizmet veriyor. ‘Together’ adlı son şarkısı sıradan bir tekli değil, başka bir hikâyenin habercisi.
Gelecekte müzisyenlerin sanatın birden fazla alanında etkili şekilde varlık göstermek zorunda kalacaklarına inanıyorum. Popüler dediğimiz sanat ürününün kalite çıtasının yükseleceğini de düşünürsek buna bugünden hazırlıklı olmak önemli.
Sia, ilerleyen yaşına rağmen birçok açıdan benim geleceğin pop yıldızı tanımıma uyan biri. Ürettikleriyle kendine has oluşunu ve kalitesini korurken bir yandan pop bağlamından uzaklaşmayıp diğer yandan birden fazla duyu organına sanatsal bütünlük içinde hizmet veriyor. Bunda yaşam deneyiminin, geçmişte Beyoncé, Rihanna, Kylie Minogue, Celine Dion, Britney Spears, Flo Rida, David Guetta gibi önemli isimler için hit’ler üreten bir şarkı yazarı olmasının da etkisi var elbet.
Bir diğer önemli özelliğiyse kendini bile göstermezken videolarında meşhur ettiği Maddie Ziegler’ı keşfetmiş olması. Ziegler’in yaşının küçüklüğü nedeniyle eleştirilere maruz kalsa da müthiş bir yeteneği sadece sanatsal sebeplerle öne çıkardığını düşünenlerdenim.
BAŞKA BİR HİKÂYENİN HABERCİSİ
Ocakta ‘Doolittle’ filminden ‘Original’ teklisini yayımlayan sanatçı, ayın başındaysa ‘Saved My Life’ı paylaşmıştı. Ancak ‘Together’ adlı son şarkısı sıradan bir tekli değil, başka bir hikâyenin habercisi: Sia, bir süredir ortak yapımcı ve senaristliğini üstlenip yönetmenliğini yaptığı ‘Music’ adlı filmle uğraşmaktaydı. Sizi çok çabuk yakalayacak bir şarkı olmakla birlikte kendi filmi için yaptığı 10 yeni şarkıdan biri bu. Filmin ruhunu biraz daha iyi kavramak isterseniz, ‘Together’ın yine Sia tarafından yönetilen videosunu dikkatle izleyin, içinde bolca tüyo var. Dünya prömiyerini eylülde yapması beklenen ve IMAX salonlarda gösterilecek film bizi hem sinema dili hem de şarkılarıyla şaşırtacak gibi görünüyor.
GÜÇLÜ BİR ROCK BALADI
İki yıl önce uzun bir aranın ardından üç şarkı içeren ‘X’ teklisini yayımlamıştı maNga. 20 yılı devirmek üzere olan grubun genç kuşak tarafından keşfedilmesine vesile oldu bu. Kendini yeniden üretebilme becerisinin kıymetli bir özellik olduğundan takdir etmek lazım.
Geçen yıl nisanda daha önceden bildiğimiz ‘Yad Eller’ ve ‘Gel-Bu Son El’in akustik versiyonlarıyla ‘Süper Güçlerimiz Var’ adlı yeni şarkılarını paketleyip bir tekli daha sundular. Konserler tam gaz devam ediyordu ve yeni albümün yakın olduğunu biliyorduk. Bu yıl yeni maNga albümüne kavuşmamız an meselesiydi ancak COVID-19 şokunu yaşadık. Tüm albüm ve konser tarihleri allak bullak oldu. maNga’nın yeni şarkısı ‘Zor’ da bu ay yayımlanabildi.
Sözleri Ferman Akgül ve Demir Demirkan’a, bestesi Ferman Akgül’e, düzenlemesiyse gruba ait. Şarkının ‘Zor geriye dönmek’ diyen sözleri; grubun ve hayranlarının evlerinden yaptığı çekimlerden oluşan çok ekranlı video kurgusuyla pandemi hayatımızın haletiruhiyesine dokunan, ayrıca ‘evde kalamayanlara’ adanmış melodik, güçlü ve bizden bir rock baladı.
HÜZÜN PRENSESİ
Martta yayımladığı teklisi ‘Teni Tenime’yle sonunda nispeten mutlu şarkılar da yazabildiğini gösteren Sena Şener yine ayrılık, yalnızlık, karanlık üçgeninde değerlendirebileceğimiz ‘Kapkaranlık Her Günüm’le karşımızda. Umutlu hüzünlerin prensesi Sena’dan karantina günlerinde eğlenceli bir şarkı beklemiyorduk zaten. Öte yandan ‘Kapkaranlık Her Günüm’; kendi yolunu yürüyen, genç bir kadın ozanın çizgisine uygun bir şarkı olarak dikkat çekici. Ev yapımı tadındaki ve mini konser, festival, kulis görüntülerinden oluşan videosunu izlerken onun gibi bir yeteneğin canlı performanslarını özlüyor insan. Dilerim o günler yakındır.