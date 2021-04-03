Edis’in dönüşümü

İlgi ve başarıyı sürdürülebilir kılmak çok zor iştir. Ancak Dolu Kadehi Ters Tut, şarkı yazarlığı becerisiyle bu zorluğun üstesinden geldi. Türkiye’nin en başarılı yeni nesil pop-rock gruplarından biri oldu. Son albüm ‘DKTT’ de bunu kanıtlıyor.

Dolu Kadehi Ters Tut, 2015’in sonunda ilk albümü yayımlayınca ‘Tuhaf isimli, yeni nesil gruplardan biri’ diye düşünmüştüm. Albümün adı da ‘Polonya’nın Başı Dertte’ olunca önyargım pekişmişti. Ancak sonradan fikrim değişti. İlk kez 2013 ve 2014’te dinleyip beğendiğim Yüzyüzeyken Konuşuruz’un ‘Evdekilere Selam’ ve Adamlar’ın ‘Eski Dostum Tankla Gelmiş’ albümlerinden sonra 2015 tarihli Son Feci Bisiklet albümü ‘Vesaire’ ile birlikte radarıma girdiler.

Yeni nesil gruplardan beğendiğim birçok isim vardı ancak bir tutum ortaklığı içinde gördüğüm ve dijital dinleme/izleme platform algoritmalarının pek sevdiği bu dört grup yerlerini hep korudu benim için. 2012’de yayımladıkları ilk albümleri ‘Full Faça’ ile onlara yol açtığını düşündüğüm Büyük Ev Ablukada’ya da selam yolluyorum.

DKTT

Dolu Kadehi

Ters Tut

DKTTmusic

ŞARKI YAZARLIĞI BECERİSİ...