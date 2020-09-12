Duygusal, biraz da karanlık bir başyapıt

Taylor Swift’in yeni albümü ‘Folklore’, sanki şarkıları hiçbir konserde, stadyumda söylemeyecekmiş gibi, radyolar hiç çalmayacakmış gibi içten, sade ve çabasız. Yaz mevsiminde yayımlanmasına karşın bir kış albümü.
Konfor alanından ömür boyu çıkmasa bile yaptıklarıyla başarılı kariyer çizgisini ve küresel şöhretini sürdürebilecek müzik markaları var. Bu markaların çoğu, kariyerlerini ‘tekrar’ yoluyla beslemeyi tercih ediyor. Ancak iyi şarkılar ve pırıltılı prodüksiyonlarla da olsa kendini tekrar etmek, tutarlılıkla aynı şey değil ne yazık ki.
Bugün 30 yaşına gelen ve geçen 16 yılda pop, rock, country, elektropop, hangi sound’da karar kılmışsa kendini kanıtlamayı başaran Taylor Swift ise denemekten ve kendini aramaktan çekinmeyen, cesur ama tutarlı olmayı başarmış bir isim. Başta ülkesi ABD olmak üzere dünya genelindeki şöhreti tesadüf değil.
İşte yeni albüm ‘Folklore’ de bunun şahikası. Hatta global müzik endüstrisinin yıldızı olan bir sanatçının ustalıkla anaakım dışına çıktığı, kendi ‘indie/alternatif’ rüyasını gerçekleştirdiği bir çalışma diyebiliriz. Hayranlık uyandıran, duygusal; biraz da karanlık bir Swift başyapıtı.
Albüm sanki şarkıları hiçbir konserde, stadyumda söylemeyecekmiş gibi, radyolar hiç çalmayacakmış gibi içten, sade ve çabasız. Yaz mevsiminde yayımlanmasına karşın bir kış albümü. Loş bir odada piyano çalıp şarkı söyleyen Taylor Swift’in bu enfes performansını birileri gizlice kaydetmiş gibi.
The Beatles, Elvis Presley, The Rolling Stones...
Taylor Swift ‘Folklore’da söz yazarlığının da şahikasına ulaşmış. Aşk yaşadığı ve mutlu olduğu için hüzünlü sözler yazamayacağını iddia edenleri utandıracak, derin birkaç hikâyenin ayrı ayrı şarkılara bürünmüş sözlerini kaleme almış. İyi bir hikâye anlatıcısı olduğundan görselleşebilen bir duygu yaratmış. ‘Folklore’ adeta filmini arıyor.
Deluxe versiyonda ‘The Lakes’ adlı ekstra şarkı, altı şarkının EP hali de dijitalde ilginizi bekliyor.
Billboard Top 200 Albüm listesinde dört ya da daha fazla hafta boyunca 1 numara kalan isimler arasındaki tek kadın Taylor Swift. Diğer isimler mi? The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley...
BU YOL DÜNYAYA ÇIKAR MI?
Yeni EP’nin öncüsü kabul edebileceğimiz ‘Küçük Bir Yol’u yayımlayan Hadise düzenlemeler itibariyle Türkiye anaakım popuna sıkışmak yerine dünya pop standartlarına bir adım daha yaklaşmış görünüyor.
Kayıtları Los Angeles’ta yapılan şarkının müzik ve düzenlemesi Devrim Karaoğlu’na, sözleriyse Mete Özgencil ve Devrim Karaoğlu’na ait. Eşzamanlı olarak yayımlanan videonun yönetmeni Şenol Korkmaz, Hadise’nin hayal ettiği soyut hikâyeyi YouTube kurallarına özen gözeterek ustaca aktarmış. Çok ünlü bir İtalyan moda markası, beyaz atla plazaların arasından ‘güçlü kadın’ olarak geçen Hadise’ye fuşya paltosunu giydirivermiş. Mesaj açık: Güçlü kadın özgürdür ve gerektiğinde her şeyi geride bırakabilir...
Akılda kalan bir nakarata sahip olan ‘Küçük Bir Yol’; ustaca kotarılmış, bol imgeli, seyri keyifli videosuyla hak ettiğini aldı diyebiliriz. Henüz üçüncü gününde YouTube’da 5 milyon izlenmeye ulaşan şarkı, bu yazı yazılırken Dünya Trend Videolar sıralamasında 20’nciliğe kadar yükselmişti bile. Birçok Avrupa ülkesinin trend video listelerine de ayrı ayrı girdi.
Hadise, dijital dünyada uluslararası başarıya erişme konusunda en yüksek şansa sahip isimlerden. Dilerim, bu şarkı ve sonrasında gelecek EP hedefe odaklanacağı yeni dönemin başlangıcı olur.
Duygusal, biraz da karanlık bir başyapıt
Taylor Swift’in yeni albümü ‘Folklore’, sanki şarkıları hiçbir konserde, stadyumda söylemeyecekmiş gibi, radyolar hiç çalmayacakmış gibi içten, sade ve çabasız. Yaz mevsiminde yayımlanmasına karşın bir kış albümü.
Konfor alanından ömür boyu çıkmasa bile yaptıklarıyla başarılı kariyer çizgisini ve küresel şöhretini sürdürebilecek müzik markaları var. Bu markaların çoğu, kariyerlerini ‘tekrar’ yoluyla beslemeyi tercih ediyor. Ancak iyi şarkılar ve pırıltılı prodüksiyonlarla da olsa kendini tekrar etmek, tutarlılıkla aynı şey değil ne yazık ki.
Bugün 30 yaşına gelen ve geçen 16 yılda pop, rock, country, elektropop, hangi sound’da karar kılmışsa kendini kanıtlamayı başaran Taylor Swift ise denemekten ve kendini aramaktan çekinmeyen, cesur ama tutarlı olmayı başarmış bir isim. Başta ülkesi ABD olmak üzere dünya genelindeki şöhreti tesadüf değil.
İşte yeni albüm ‘Folklore’ de bunun şahikası. Hatta global müzik endüstrisinin yıldızı olan bir sanatçının ustalıkla anaakım dışına çıktığı, kendi ‘indie/alternatif’ rüyasını gerçekleştirdiği bir çalışma diyebiliriz. Hayranlık uyandıran, duygusal; biraz da karanlık bir Swift başyapıtı.
Albüm sanki şarkıları hiçbir konserde, stadyumda söylemeyecekmiş gibi, radyolar hiç çalmayacakmış gibi içten, sade ve çabasız. Yaz mevsiminde yayımlanmasına karşın bir kış albümü. Loş bir odada piyano çalıp şarkı söyleyen Taylor Swift’in bu enfes performansını birileri gizlice kaydetmiş gibi.
The Beatles, Elvis Presley, The Rolling Stones...
Taylor Swift ‘Folklore’da söz yazarlığının da şahikasına ulaşmış. Aşk yaşadığı ve mutlu olduğu için hüzünlü sözler yazamayacağını iddia edenleri utandıracak, derin birkaç hikâyenin ayrı ayrı şarkılara bürünmüş sözlerini kaleme almış. İyi bir hikâye anlatıcısı olduğundan görselleşebilen bir duygu yaratmış. ‘Folklore’ adeta filmini arıyor.
Deluxe versiyonda ‘The Lakes’ adlı ekstra şarkı, altı şarkının EP hali de dijitalde ilginizi bekliyor.
Billboard Top 200 Albüm listesinde dört ya da daha fazla hafta boyunca 1 numara kalan isimler arasındaki tek kadın Taylor Swift. Diğer isimler mi? The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley...
BU YOL DÜNYAYA ÇIKAR MI?
Yeni EP’nin öncüsü kabul edebileceğimiz ‘Küçük Bir Yol’u yayımlayan Hadise düzenlemeler itibariyle Türkiye anaakım popuna sıkışmak yerine dünya pop standartlarına bir adım daha yaklaşmış görünüyor.
Kayıtları Los Angeles’ta yapılan şarkının müzik ve düzenlemesi Devrim Karaoğlu’na, sözleriyse Mete Özgencil ve Devrim Karaoğlu’na ait. Eşzamanlı olarak yayımlanan videonun yönetmeni Şenol Korkmaz, Hadise’nin hayal ettiği soyut hikâyeyi YouTube kurallarına özen gözeterek ustaca aktarmış. Çok ünlü bir İtalyan moda markası, beyaz atla plazaların arasından ‘güçlü kadın’ olarak geçen Hadise’ye fuşya paltosunu giydirivermiş. Mesaj açık: Güçlü kadın özgürdür ve gerektiğinde her şeyi geride bırakabilir...
Akılda kalan bir nakarata sahip olan ‘Küçük Bir Yol’; ustaca kotarılmış, bol imgeli, seyri keyifli videosuyla hak ettiğini aldı diyebiliriz. Henüz üçüncü gününde YouTube’da 5 milyon izlenmeye ulaşan şarkı, bu yazı yazılırken Dünya Trend Videolar sıralamasında 20’nciliğe kadar yükselmişti bile. Birçok Avrupa ülkesinin trend video listelerine de ayrı ayrı girdi.
Hadise, dijital dünyada uluslararası başarıya erişme konusunda en yüksek şansa sahip isimlerden. Dilerim, bu şarkı ve sonrasında gelecek EP hedefe odaklanacağı yeni dönemin başlangıcı olur.