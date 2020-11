Doğduğu ‘bağımsız’ toprağa geri dönüyor

Araya salgın ve karantina girince uzun zamandır beklediğimiz yeni teklisini ancak yayımlayabildi. Ancak beklediğimize değdi! Bir önceki teklisinde biten ilişkisinin acısını yansıtan Miley Cyrus ‘Midnight Sky’la tek başına ayakta olduğunun mesajını veriyor.



Miley Cyrus, geçen yıl ‘She Is Coming’i yayımladığında bunun bir EP üçlemesinin ilk ayağı olduğunu ve bu üçlemenin yeni Cyrus albümü ‘She Is Miley Cyrus’a temel oluşturacağını biliyorduk. Ancak öyle olmadı. Bu EP’nin ardından ‘Mother’s Daughter’ın remiksleri sonrası sadece ‘Slide Away’ teklisi yayımlandı. Tabii ‘Charlie’nin Melekleri’ filmi için Arina Grande ve Lana Del Rey’le bir araya gelerek yayımladığı ‘Don’t Call Me Angel’ı saymazsak...

Bu noktadan sonra araya salgın ve karantina günleri girdi. Cyrus yeni teklisi ‘Midnight Sky’ı da ancak yayımlayabildi, ‘She Is Coming’ EP’sine gönderme yaparak sosyal medyadan “Bu kez gerçekten geliyorum!” demeyi de ihmal etmedi. Öncelikle şunu söylemek gerek: ‘Midnight Sky’ için beklediğimize değdi! Özellikle 1970’ler sonu ve 1980’ler boyunca yapılan pop-rock şarkıların, genel disko ambiyansının, parmak ısırtacak kadın vokallerin nostaljisini sevenlerdenseniz neden böyle söylediğimi daha iyi anlarsınız. Anaakım trendler açısından provokatif işlere imza atan, farklı sound’lar (pop, rock, hiphop, country) arasında gezinmeyi seven Cyrus bu şarkıdaki vokal üslubuyla idolü olduklarını belirttiği Stevie Nicks, Joan Jett, Debbie Harry gibi efsanelere selam çakıyor. Hatta ‘Midnight Sky’da Stevie Nicks’in ‘Edge Of Seventeen’inden bir alıntı da var.

Gelelim sözlere... Bir yıl önceki teklisi ‘Slide Away’de bitirdiği uzun süreli ilişkinin acısını yaşayan, adeta ağıt yakan bir genç kadın vardı. ‘Midnight Sky’daysa her şeyin üstesinden gelmiş; tek başına ayakta olduğunun, kendisini kimselere ait hissetmediğinin mesajını veren bir Miley Cyrus var. Şarkı sözleri özgürlük bildirgesi gibi...

Miley Cyrus’ın ilk yönetmenlik deneyimini yaşadığı videodaysa sözlerin ana fikri ve sound 1970’li yılların sonunda moda olan isyankâr cazibe mevcut. Bu durum Cyrus’ın yeni bir estetik tutumun işaretlerini verdiğini de düşündürebilir yeni albüm öncesinde.

Diğer bir deyişle, ‘Midnight Sky’da 1980’lerden etkilenen disco synth pop ve rock’n roll bir vokal üslubu karması yakalamayı başarmış Cyrus. Yazarlarından biri olduğu şarkı pırıl pırıl prodüksiyonuyla 2020’lerin beklentisini de karşılayacak sanki... Şarkının başarısından da anlayacağımız gibi Miley Cyrus bir yandan öngörülmezlik özelliğini korurken diğer yandan müzikal anlamda çok hayırlı bir yöne doğru evriliyor, çıtasını yükseltiyor. Albüm için beklentiyi arttırıyor.

YİĞİDE HAKKINI VERMEK İSTERİM

Murat Boz, bu yıl önce ‘Can Kenarım’ adında ve eski normale ait bir aşk baladı yayımladı. Parçası hayranları ve radyolarca sevildi, desteklendi. Ardından gelen teklisi ‘Kalben’ yaz ayları için düşünülmüş ve bana göre hem Murat Boz diskografisi hem de anaakım açısından taş üstüne taş koymayan bir şarkıydı ne yazık ki.