Can Bonomo... Her zaman kendi gibi

Can Bonomo, birden fazla sanat alanında tamamen kendi gibi kaldı, içinden geleni ifade etmekten çekinmedi. Albüm sonrası ilk teklisi ‘Sen Bunları Duyma’ melodik yanı güçlü ve dinleyeni hızlıca içine alan bir şarkı.
Popüler müzik alanında yani ‘ana akım’ dediğimiz ve ticari anlamda manipülasyona en açık bölgede -ki burada hem dinleyici beklentisi hem de yapımcı ve rakip baskısından söz ediyorum- içinden geleni özgürce ifade edip başarı sağlayan; tamamıyla özgün olan ve farkında olmaksızın birilerine yol açan kişi sayısı o kadar az ki...
Sebebi açık, birbirini tekrar eden işlerden aynı ticari sonuçları ummak herkes için çok daha kolay bir seçenek çünkü.
Müzisyen kimliğiyle ve gerek şarkı matematiği, sound gerekse yorum açısından, yol arkadaşı Can Saban’la oluşturdukları bütünlüklü ve özgün tavır Türk popüler rock kategorisinde bir kulvar açtı aslında.
Bilmeyenleriniz olabilir ama ressam olarak kendine has bir dokunuşu var. Tevazu gösterse de şiirleri için de aynı övgü dolu cümleleri rahatlıkla kurabilirim.
Ancak bence en önemlisi, ne tür bir üretim yapıyorsa zamandan, mekândan, trendlerden bağımsız ve doğru bildiği gibi yapıyor olması. Herhangi bir kişiye ‘sanatçı’ demeden önce dikkate alınması gereken bir tanım olduğunu düşünüyorum bu duruşun. Yani, eşi Öykü Karayel’le yakaladığı mutluluk da Paris’te podyumuna gayet yakıştığı bir defileden sonra kendiyle tatlı tatlı dalga geçişi de bize yansıttığı o samimiyet duygusunun kendi hayatındaki tezahürüdür. Üniversitelilerin çok sevdiği isimlerden biri olmasının yanı sıra her yaştan bolca dinleyicisi olması da aynen öyle...
Ticari kaygısı yok
Geçen yıl ‘Ruhum Bela’ albümünün habercisi, nitelikli teklisi ‘Bardak Taşıyor’u yayımlayan Bonomo’nun içinden, ‘Ruhum Bela’da alıştığımızdan biraz daha sert ve kolay tüketilmeyecek şarkılar gelmişti, onları sundu. Albüm sonrası ilk tekli olan ‘Sen Bunları Duyma’daysa melodik yanı güçlü ve dinleyeni hızlıca içine alan şarkılarından güzel bir örnek sunuyor Can Bonomo. Üstelik bugün vardığı olgun noktadan bakarak ticari kaygı duymadan yazdığı güçlü nakarat ve şarkı bütünlüğü de insanı iyice keyiflendiriyor. Elbette düzenlemenin altındaki imzaya, Can Saban’a hakkını teslim ederek...
Sağlığımız için #EvdeKalMüzikleKal!
Demirören Medya, ‘#EvdeKalMüzikleKal’ çağrısını milyonlarla paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçıların evlerinden yaptıkları canlı yayın konserlerine bu hafta Behzat Gerçeker&Enbe Orkestrası, Ekin Beril, Betül Demir ve Hande Ünsal katılacak. Konserler sanatçıların Instagram hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek. ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor. İşte önümüzdeki haftanın konser saatleri ve yayın adresleri:
◊ 5 Nisan Pazar, saat 21.05 Behzat Gerçeker&Enbe Orkestrası
@behzatgerceker
◊ 7 Nisan Salı, saat 21.05 Ekin Beril @ekinberil
◊ 8 Nisan Çarşamba,
saat 21.05 - Betül Demir
@demirbetul
◊ 9 Nisan Perşembe,
saat 21.05 - Hande Ünsal
@handeunsal
HAFTANIN INSTAGRAM KONSER ÖNERİLERİ
GÖKSEL @yapikredibomontiada 4 Nisan, saat 21.00
45 dakika sürecek bu online performansta Göksel’in evinizde ve tüm şarkılarını sadece sizin için söylüyormuş gibi hissettireceğine inanıyorum.
GÜLİNLER @redbulltr
10 Nisan, saat 21.30
Onu oyuncu kimliğiyle Semaver Kumpanya’dan ve Büyük Ev Ablukada’nın ‘Galvaniz Gelbiraz’ı olarak tanıyor olabilirsiniz. Ama Gülinler’in solo müzik kariyerini takibe almanın zamanı geldi de geçiyor bile.
LAMBERT @zorlu_psm
5 Nisan, saat 20.00
JULIA BIEL @zorlu_psm
8 Nisan, saat 20.00
EDA BABA @redbulltr
8 Nisan, saat 20.00
FIZY ve TV+ Uygulamalarında: Feride Hilal Akın, Bilal Sonses, Deeperise, Gripin, Emir Can İğrek
(4-8 Nisan arası program detayları için @fizyofficial)
Can Bonomo... Her zaman kendi gibi
Can Bonomo, birden fazla sanat alanında tamamen kendi gibi kaldı, içinden geleni ifade etmekten çekinmedi. Albüm sonrası ilk teklisi ‘Sen Bunları Duyma’ melodik yanı güçlü ve dinleyeni hızlıca içine alan bir şarkı.
Popüler müzik alanında yani ‘ana akım’ dediğimiz ve ticari anlamda manipülasyona en açık bölgede -ki burada hem dinleyici beklentisi hem de yapımcı ve rakip baskısından söz ediyorum- içinden geleni özgürce ifade edip başarı sağlayan; tamamıyla özgün olan ve farkında olmaksızın birilerine yol açan kişi sayısı o kadar az ki...
Sebebi açık, birbirini tekrar eden işlerden aynı ticari sonuçları ummak herkes için çok daha kolay bir seçenek çünkü.
Müzisyen kimliğiyle ve gerek şarkı matematiği, sound gerekse yorum açısından, yol arkadaşı Can Saban’la oluşturdukları bütünlüklü ve özgün tavır Türk popüler rock kategorisinde bir kulvar açtı aslında.
Bilmeyenleriniz olabilir ama ressam olarak kendine has bir dokunuşu var. Tevazu gösterse de şiirleri için de aynı övgü dolu cümleleri rahatlıkla kurabilirim.
Ancak bence en önemlisi, ne tür bir üretim yapıyorsa zamandan, mekândan, trendlerden bağımsız ve doğru bildiği gibi yapıyor olması. Herhangi bir kişiye ‘sanatçı’ demeden önce dikkate alınması gereken bir tanım olduğunu düşünüyorum bu duruşun. Yani, eşi Öykü Karayel’le yakaladığı mutluluk da Paris’te podyumuna gayet yakıştığı bir defileden sonra kendiyle tatlı tatlı dalga geçişi de bize yansıttığı o samimiyet duygusunun kendi hayatındaki tezahürüdür. Üniversitelilerin çok sevdiği isimlerden biri olmasının yanı sıra her yaştan bolca dinleyicisi olması da aynen öyle...
Ticari kaygısı yok
Geçen yıl ‘Ruhum Bela’ albümünün habercisi, nitelikli teklisi ‘Bardak Taşıyor’u yayımlayan Bonomo’nun içinden, ‘Ruhum Bela’da alıştığımızdan biraz daha sert ve kolay tüketilmeyecek şarkılar gelmişti, onları sundu. Albüm sonrası ilk tekli olan ‘Sen Bunları Duyma’daysa melodik yanı güçlü ve dinleyeni hızlıca içine alan şarkılarından güzel bir örnek sunuyor Can Bonomo. Üstelik bugün vardığı olgun noktadan bakarak ticari kaygı duymadan yazdığı güçlü nakarat ve şarkı bütünlüğü de insanı iyice keyiflendiriyor. Elbette düzenlemenin altındaki imzaya, Can Saban’a hakkını teslim ederek...
Sağlığımız için #EvdeKalMüzikleKal!
Demirören Medya, ‘#EvdeKalMüzikleKal’ çağrısını milyonlarla paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçıların evlerinden yaptıkları canlı yayın konserlerine bu hafta Behzat Gerçeker&Enbe Orkestrası, Ekin Beril, Betül Demir ve Hande Ünsal katılacak. Konserler sanatçıların Instagram hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek. ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor. İşte önümüzdeki haftanın konser saatleri ve yayın adresleri:
◊ 5 Nisan Pazar, saat 21.05 Behzat Gerçeker&Enbe Orkestrası
@behzatgerceker
◊ 7 Nisan Salı, saat 21.05 Ekin Beril @ekinberil
◊ 8 Nisan Çarşamba,
saat 21.05 - Betül Demir
@demirbetul
◊ 9 Nisan Perşembe,
saat 21.05 - Hande Ünsal
@handeunsal
HAFTANIN INSTAGRAM KONSER ÖNERİLERİ
GÖKSEL @yapikredibomontiada 4 Nisan, saat 21.00
45 dakika sürecek bu online performansta Göksel’in evinizde ve tüm şarkılarını sadece sizin için söylüyormuş gibi hissettireceğine inanıyorum.
GÜLİNLER @redbulltr
10 Nisan, saat 21.30
Onu oyuncu kimliğiyle Semaver Kumpanya’dan ve Büyük Ev Ablukada’nın ‘Galvaniz Gelbiraz’ı olarak tanıyor olabilirsiniz. Ama Gülinler’in solo müzik kariyerini takibe almanın zamanı geldi de geçiyor bile.
LAMBERT @zorlu_psm
5 Nisan, saat 20.00
JULIA BIEL @zorlu_psm
8 Nisan, saat 20.00
EDA BABA @redbulltr
8 Nisan, saat 20.00
FIZY ve TV+ Uygulamalarında: Feride Hilal Akın, Bilal Sonses, Deeperise, Gripin, Emir Can İğrek
(4-8 Nisan arası program detayları için @fizyofficial)