Bu ortak imza yeni dönemin habercisi

‘Bu Sen Değilsin’ Sagopa Kajmer gibi 20 küsur yıllık kariyeri olan bir rap müzisyeninin farklı stillere yelken açmasına ve Faruk Sabancı’nın iç pazara dönük prodüksiyonlarının artmasına vesile olabilir.
Faruk Sabancı’yla bundan üç yıl önce Sabrina Signs’la yaptığı ‘Home’ teklisi yayımlandığında tanıştım. Sabancı soyadını gururla taşıdığını, iş hayatını sevdiğini ancak müzikten vazgeçmeyeceğini söyledi. Bir DJ/prodüktör olarak yaptığı işleri dinlediğimde bunun sıradan bir heves olmadığını anlayıp daha fazlasını yapacağına inandım. O günlerde sadece uluslararası işler yapmak vardı hedefinde. Armin Van Buuren, Tiesto, David Guetta gibi dans camiasının önemli isimleriyle bağlantı kurmuştu bile. Tarkan ve Ajda Pekkan’ı kıramadığı için yaptığı remiksleriyse istisna olarak görüyordu.Sagopa Kajmer (solda) ve Faruk Sabancı.
Çok daha büyük bir adım
Zaman içinde Türkçe rap’e yaklaşmaya başladı. Geçen yıl ağustosta ‘Mekânın Sahibi’ adlı şarkısıyla olay yaratan Norm Ender’e çok güzel bir dans remiksi yaptı. Şimdi de rap camiasının kıdemli ismi Sagopa Kajmer’le yaptığı ortak çalışmayla çıkageldi. Ancak bu, bir rap şarkısını remikslemekten çok daha büyük bir adım. Sagopa Kajmer, geçen yıl ‘Avutsun Bahaneler’, ‘Toz Taneleri’ ve ‘Neyse’ ile ilgi görmüştü. Bu yıl Patron’la yaptıkları ‘Siyah’ da gördüğü ilgiyi hak etti. Ancak Faruk Sabancı’nın altyapılarıyla (bir anlamda düzenlemesiyle) Sagopa’nın sözlerinin buluşması ve besteye attıkları ortak imza ikisi için de ayrı ayrı yeni bir dönemin habercisi. ‘Bu Sen Değilsin’ belirgin bir sinerji yaratmış ve iyi sonuç vermiş.
Bu olumlu sonuç hem Sagopa Kajmer gibi 20 küsur yıllık kariyeri olan bir rap müzisyenin farklı stillere yelken açmasına hem de Faruk Sabancı’nın iç pazara dönük prodüksiyonlarının artmasına vesile olabilir.
Efkârımızı dağıtacak
Zeynep Bastık şahane cover’ların kadını olmayı başarıp AçıkHava Tiyatrosu’nu da doldurduktan sonra kendi şarkılarıyla gümbür gümbür geliyor. Daha önemlisi, 2019’da yayımladığı teklisi ‘Her Yerde Sen’de işaretlerini verdiği ‘Zeynep Bastık sound’unun da altını çiziyor. Belki bu yılın şarkılarından ‘Çukur’a fazla ısınamadım ancak Sezen Aksu’nun söylenmemiş bir eseri olarak Bastık çerçevesine cuk oturan ‘Uslanmıyor Bu’ ve bir önceki şarkı ‘Her Mevsim Yazım’ gibi bu etkiyi güçlendiren bir şarkı olmuş diyebilirim ‘Bir Daha’ için. ‘Her Mevsim Yazım’la birlikte düşe kalka geçirdiğimiz yaz aylarındaki sosyal mesafe efkârımızı dağıtacak sıcak, samimi ve güçlü bir şarkı.
Evde takılırmış gibi...
Büyük Ev Ablukada proje olarak samimiyet ve kendiliğindenlik üzerine kurulu başladı ve öyle devam etti. Grubun bir diğer önemli başarısı da ilk dönem hayranlarıyla sürekli artan genç hayranlarını buluşturmak oldu. Kitleleri bu şekilde büyüdü. Bugün hiç kimsenin grubun haklı şöhretini solistlerden Bartu Küçükçağlayan’ın televizyon ya da internet şöhretine bağlama cüreti gösterebileceğini sanmıyorum.
Büyük Ev Ablukada adından da anlaşıldığı gibi albümde kendi kurguladıkları efsaneye; ‘Hoşçakal Kadar’, ‘Ne Var Ne Yok’, ‘Boşluk’, ‘Bi Hıçkırık Gibi’ adlı şarkıları üzerinden bir boyut daha katmak üzere yola çıkmış ve bunu başarmış. En önemli nokta şu: Bu şarkıların ilk halleri samimiydi, bu halleri de öyle olmuş. İddiasız ve evde takılırmışçasına daha elektronik ve naif üslupla oluşturdukları bu ‘yeniden yapım’lara önyargısız yaklaşırsanız ilgili şarkılarla aşk tazelemeniz mümkün.
Bu ortak imza yeni dönemin habercisi
‘Bu Sen Değilsin’ Sagopa Kajmer gibi 20 küsur yıllık kariyeri olan bir rap müzisyeninin farklı stillere yelken açmasına ve Faruk Sabancı’nın iç pazara dönük prodüksiyonlarının artmasına vesile olabilir.
Faruk Sabancı’yla bundan üç yıl önce Sabrina Signs’la yaptığı ‘Home’ teklisi yayımlandığında tanıştım. Sabancı soyadını gururla taşıdığını, iş hayatını sevdiğini ancak müzikten vazgeçmeyeceğini söyledi. Bir DJ/prodüktör olarak yaptığı işleri dinlediğimde bunun sıradan bir heves olmadığını anlayıp daha fazlasını yapacağına inandım. O günlerde sadece uluslararası işler yapmak vardı hedefinde. Armin Van Buuren, Tiesto, David Guetta gibi dans camiasının önemli isimleriyle bağlantı kurmuştu bile. Tarkan ve Ajda Pekkan’ı kıramadığı için yaptığı remiksleriyse istisna olarak görüyordu.Sagopa Kajmer (solda) ve Faruk Sabancı.
Çok daha büyük bir adım
Zaman içinde Türkçe rap’e yaklaşmaya başladı. Geçen yıl ağustosta ‘Mekânın Sahibi’ adlı şarkısıyla olay yaratan Norm Ender’e çok güzel bir dans remiksi yaptı. Şimdi de rap camiasının kıdemli ismi Sagopa Kajmer’le yaptığı ortak çalışmayla çıkageldi. Ancak bu, bir rap şarkısını remikslemekten çok daha büyük bir adım. Sagopa Kajmer, geçen yıl ‘Avutsun Bahaneler’, ‘Toz Taneleri’ ve ‘Neyse’ ile ilgi görmüştü. Bu yıl Patron’la yaptıkları ‘Siyah’ da gördüğü ilgiyi hak etti. Ancak Faruk Sabancı’nın altyapılarıyla (bir anlamda düzenlemesiyle) Sagopa’nın sözlerinin buluşması ve besteye attıkları ortak imza ikisi için de ayrı ayrı yeni bir dönemin habercisi. ‘Bu Sen Değilsin’ belirgin bir sinerji yaratmış ve iyi sonuç vermiş.
Bu olumlu sonuç hem Sagopa Kajmer gibi 20 küsur yıllık kariyeri olan bir rap müzisyenin farklı stillere yelken açmasına hem de Faruk Sabancı’nın iç pazara dönük prodüksiyonlarının artmasına vesile olabilir.
Efkârımızı dağıtacak
Zeynep Bastık şahane cover’ların kadını olmayı başarıp AçıkHava Tiyatrosu’nu da doldurduktan sonra kendi şarkılarıyla gümbür gümbür geliyor. Daha önemlisi, 2019’da yayımladığı teklisi ‘Her Yerde Sen’de işaretlerini verdiği ‘Zeynep Bastık sound’unun da altını çiziyor. Belki bu yılın şarkılarından ‘Çukur’a fazla ısınamadım ancak Sezen Aksu’nun söylenmemiş bir eseri olarak Bastık çerçevesine cuk oturan ‘Uslanmıyor Bu’ ve bir önceki şarkı ‘Her Mevsim Yazım’ gibi bu etkiyi güçlendiren bir şarkı olmuş diyebilirim ‘Bir Daha’ için. ‘Her Mevsim Yazım’la birlikte düşe kalka geçirdiğimiz yaz aylarındaki sosyal mesafe efkârımızı dağıtacak sıcak, samimi ve güçlü bir şarkı.
Evde takılırmış gibi...
Büyük Ev Ablukada proje olarak samimiyet ve kendiliğindenlik üzerine kurulu başladı ve öyle devam etti. Grubun bir diğer önemli başarısı da ilk dönem hayranlarıyla sürekli artan genç hayranlarını buluşturmak oldu. Kitleleri bu şekilde büyüdü. Bugün hiç kimsenin grubun haklı şöhretini solistlerden Bartu Küçükçağlayan’ın televizyon ya da internet şöhretine bağlama cüreti gösterebileceğini sanmıyorum.
Büyük Ev Ablukada adından da anlaşıldığı gibi albümde kendi kurguladıkları efsaneye; ‘Hoşçakal Kadar’, ‘Ne Var Ne Yok’, ‘Boşluk’, ‘Bi Hıçkırık Gibi’ adlı şarkıları üzerinden bir boyut daha katmak üzere yola çıkmış ve bunu başarmış. En önemli nokta şu: Bu şarkıların ilk halleri samimiydi, bu halleri de öyle olmuş. İddiasız ve evde takılırmışçasına daha elektronik ve naif üslupla oluşturdukları bu ‘yeniden yapım’lara önyargısız yaklaşırsanız ilgili şarkılarla aşk tazelemeniz mümkün.