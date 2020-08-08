Bildiğiniz ‘yaz şarkıları’ndan değil

Ece Seçkin’in başarısında aranjörü Ozan Doğulu’nun büyük payı var. Dünya trendlerini takip ederek anaakımın dışına çıkmaya cesaret ediyorlar. ‘Acayip İyi’nin düzenlemesi de yaz şarkısı şablonundan taşıyor.
Ece Seçkin, 20’li yaşlarının başından itibaren anaakım pop için 15’i aşkın hit üretti. Kendisiyle birlikte enerjisini de büyütmeyi başardı. Şimdi Türk pop müzik piyasasında önemli başarı ve deneyim sahibi bir genç kadın ve artık farklı sound’larla anılmaya cesaret ediyor.
Başarısında büyük pay sahibi aranjörü Ozan Doğulu ile dünya pop trendlerini takip ederek Türk anaakım çerçevesinin dışına çıkıyorlar. Gayet de iyi yapıyorlar.
Seçkin’in geçen yıl Rozz Kalliope ile yaptığı ‘Benjamins 3’ adlı teklisi Türkçe rap ortamlarına bomba gibi düştüğü gibi yaklaşık 15 milyonluk dinlemeye ulaşarak kendisinin Spotify’daki ‘Adeyyo’, ‘Dibi Dibine’, ‘Geçmiş Zaman’ gibi şarkılarını geride bıraktı. Bilmiyorum, Ece Hanım buradan ne gibi bir mesaj çıkarıyor kendine...
‘Acayip İyi’ ise hem şarkı hem de Murad Küçük tarafından çekilen videosuyla dikkat çekici. Ece Seçkin bu şarkının çıkışını videoyu hak ettiği gibi çekebilmek adına normalleşme sonrasına bırakmıştı, doğru bir karar. 13 Haziran’dan itibaren Instagram ve TikTok üzerinden şarkı adını etiket yaparak gerçekleştirilen ‘dans challenge’ının da ilgi uyandırdığını eklemem gerek.
‘Acayip İyi’nin düzenleme matematiği bizim hareketli yaz şarkısı şablonundan bir miktar taşıyor. Ancak dinledikçe zihne yerleşip tekrar dinleme isteği yaratıyor.
Tahmin edilebilir ve hatta sıkıcı
Spotify verilerine göre Maroon 5’ın haftalık 46 milyon dinlemesi var. 2014 tarihli ‘V’ albümünden ‘Sugar’ın dinleme sayısı 1 milyarı aşmış durumda. 2019’da yaptıkları ‘Memories’ teklisiyse 850 milyona yaklaştı.
2002 tarihli başyapıt albümleri ‘Songs About Jane’deki özgün sound ve ‘She Will Be Loved’, ‘Harder To Breathe’, ‘This Love’ gibi çok güçlü şarkılar Maroon 5’a hızlı bir şöhret, radyo ve listelerde büyük bir rotasyon başarısı getirmişti. ‘Nobody’s Love’a kadar yaptığı ‘Memories’, ‘Girls Like You’ ve ‘What Lovers Do’ gibi hitlerde bu başarıyı tekrarladığını net biçimde görüyoruz. Hatta ‘Nobody’s Love’ da bu başarıyı sürdüreceğini kısa sürede ulaştığı yaklaşık 14 milyonluk dinleme rakamıyla kanıtlıyor.
Ancak altı çizilmesi gereken önemli bir konu var: Maroon 5 aynı Maroon 5 değil. Bana göre artık grup müziği de yapmıyor. Synthesizer ve Adam Levine vokalinden oluşan son teklide bu durum iyice ayyuka çıktı. Son dönemlerini pop rock olarak tanımlamaksa mümkün değil. Çağa ayak uydurmak için alametifarikaları olan rock sound’undan vazgeçtiler ve bence ruhlarını kaybettiler. ‘Nobody’s Love’a prodüksiyon açısından kara çalmak mümkün olmasa da yaptıkları iş son derece tahmin edilebilir ve hatta sıkıcı.
Bildiğiniz ‘yaz şarkıları’ndan değil
Ece Seçkin’in başarısında aranjörü Ozan Doğulu’nun büyük payı var. Dünya trendlerini takip ederek anaakımın dışına çıkmaya cesaret ediyorlar. ‘Acayip İyi’nin düzenlemesi de yaz şarkısı şablonundan taşıyor.
Ece Seçkin, 20’li yaşlarının başından itibaren anaakım pop için 15’i aşkın hit üretti. Kendisiyle birlikte enerjisini de büyütmeyi başardı. Şimdi Türk pop müzik piyasasında önemli başarı ve deneyim sahibi bir genç kadın ve artık farklı sound’larla anılmaya cesaret ediyor.
Başarısında büyük pay sahibi aranjörü Ozan Doğulu ile dünya pop trendlerini takip ederek Türk anaakım çerçevesinin dışına çıkıyorlar. Gayet de iyi yapıyorlar.
Seçkin’in geçen yıl Rozz Kalliope ile yaptığı ‘Benjamins 3’ adlı teklisi Türkçe rap ortamlarına bomba gibi düştüğü gibi yaklaşık 15 milyonluk dinlemeye ulaşarak kendisinin Spotify’daki ‘Adeyyo’, ‘Dibi Dibine’, ‘Geçmiş Zaman’ gibi şarkılarını geride bıraktı. Bilmiyorum, Ece Hanım buradan ne gibi bir mesaj çıkarıyor kendine...
‘Acayip İyi’ ise hem şarkı hem de Murad Küçük tarafından çekilen videosuyla dikkat çekici. Ece Seçkin bu şarkının çıkışını videoyu hak ettiği gibi çekebilmek adına normalleşme sonrasına bırakmıştı, doğru bir karar. 13 Haziran’dan itibaren Instagram ve TikTok üzerinden şarkı adını etiket yaparak gerçekleştirilen ‘dans challenge’ının da ilgi uyandırdığını eklemem gerek.
‘Acayip İyi’nin düzenleme matematiği bizim hareketli yaz şarkısı şablonundan bir miktar taşıyor. Ancak dinledikçe zihne yerleşip tekrar dinleme isteği yaratıyor.
Tahmin edilebilir ve hatta sıkıcı
Spotify verilerine göre Maroon 5’ın haftalık 46 milyon dinlemesi var. 2014 tarihli ‘V’ albümünden ‘Sugar’ın dinleme sayısı 1 milyarı aşmış durumda. 2019’da yaptıkları ‘Memories’ teklisiyse 850 milyona yaklaştı.
2002 tarihli başyapıt albümleri ‘Songs About Jane’deki özgün sound ve ‘She Will Be Loved’, ‘Harder To Breathe’, ‘This Love’ gibi çok güçlü şarkılar Maroon 5’a hızlı bir şöhret, radyo ve listelerde büyük bir rotasyon başarısı getirmişti. ‘Nobody’s Love’a kadar yaptığı ‘Memories’, ‘Girls Like You’ ve ‘What Lovers Do’ gibi hitlerde bu başarıyı tekrarladığını net biçimde görüyoruz. Hatta ‘Nobody’s Love’ da bu başarıyı sürdüreceğini kısa sürede ulaştığı yaklaşık 14 milyonluk dinleme rakamıyla kanıtlıyor.
Ancak altı çizilmesi gereken önemli bir konu var: Maroon 5 aynı Maroon 5 değil. Bana göre artık grup müziği de yapmıyor. Synthesizer ve Adam Levine vokalinden oluşan son teklide bu durum iyice ayyuka çıktı. Son dönemlerini pop rock olarak tanımlamaksa mümkün değil. Çağa ayak uydurmak için alametifarikaları olan rock sound’undan vazgeçtiler ve bence ruhlarını kaybettiler. ‘Nobody’s Love’a prodüksiyon açısından kara çalmak mümkün olmasa da yaptıkları iş son derece tahmin edilebilir ve hatta sıkıcı.