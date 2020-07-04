Beyoncé’nin isyanı

Dört yıldır beklediğimiz yeni stüdyo albümünün habercisi mi yoksa bağımsız bir misyon şarkısı mı bilmiyoruz ancak ‘Black Parade’, dinleyeni çabuk yakalayan güçlü bir protest şarkı.
Her şey Beyoncé’nin bir Instagram paylaşımıyla başladı. Şöyle diyordu: “Herkese mutlu bir ‘Juneteenth (19 Haziran- Amerika Kölelikten Kurtuluş Günü)’ dilerim. Bugün Amerika’da, kargaşanın tam ortasında da olsak neşemizi paylaşmaktan ve birbirimizi kutlamaktan geri durmayalım lütfen! Çünkü siyah olmak aktivizmin ta kendisidir. Siyahi mükemmellik, bizim için bir direniş ve protesto biçimidir. Siyah neşemizse en doğal hakkımızdır.”
‘Black Parade’, Beyoncé için bir manifestonun olduğu kadar sivil bir inisiyatifin de adı. Kendisi hazırladığı yönerge üzerinden; sanat, dizayn, yeme/içme, güzellik ürünleri, yaşam biçimi, well-ness, kitabevi gibi alanlarda sahipliğini siyah Amerikalıların üstlendiği küçük işletmelerin listesini yayımladı. Daha sonra da şarkının tüm gelirlerini bu işletmeleri destekleyen bir fona bağışladı.
Beyoncé; Jay Z ile birlikte şarkı yazarlarından olduğu ‘Black Parade’de Güneyli mirasından ve kadın olmaktan söz ediyor bolca: ‘Güneye geri döneceğim; köklerimi ters çevirmeyen o topraklarda ağaca yeniden su vereceğim, büyüteceğim... Hikâyemi unutmayacağım... Biz siyahız ve bu bile onları deli etmeye yetiyor!” diyor örneğin. ‘Black Parade’in çıkışından altı gün sonra şarkının ‘A capella’ versiyonunu da yayımlayıp ışıl ışıl vokalini öne çıkardı sanatçı. Bu, ‘Lemonade’den beri yani dört yıldır beklediğimiz yeni stüdyo albümünün habercisi midir yoksa bağımsız bir misyon şarkısı mıdır bilmiyoruz ancak ‘Black Parade’ dinleyeni çabuk yakalayan güçlü bir isyan şarkısı kesinlikle.
İÇİNDEN NEY GEÇİYOR
Hayko Cepkin uzunca bir süredir Kuşadası’ndaki çiftliğinde hayvanlarıyla ve doğayla iç içe yaşıyor. Salgın döneminde ‘Karantina Günlüğü’ başlığı altında bir YouTube projesine başlamıştı. Sanatçı, öncelikle 2005’ten beri yayımladığı ve kült mertebesine ulaşmış 22 parçasını seçti. Ardından ney üfleyen dostu Burak Malkoç’la bu şarkıları canlı icra ettiler. 11 Mart-1 Haziran arasında gerçekleşen bu projenin sonucu enfes oldu. Hayko’nun sert ve yerine göre brütal vokaline, sahne makyajına, saçına, kostümüne alışığız ve bir şeyi çok iyi biliyoruz: Hayko iyi bir şarkı yazarı olduğu gibi; makamların, türkülerin, kilise korolarının, Beşiktaş tribünlerinin tedrisatından geçmiş ve bir enstrüman gibi kullandığı sesiyle önemli bir erkek vokal. Bu anlamda değerlendirdiğimizde artık dijital platformlarda dinlenebilen ‘Karantina Günlüğü’nü Hayko şarkılarının özüne doğru bir yolculuk olarak tanımlayabiliriz.
80 YAŞINDA EN İYİ ALBÜMÜNÜ YAPTI
Bob Dylan’ı sağlıklı şekilde sevmek yani 1980’li yıllarda patinaj yapan halini, dindar kafalarını, folk’unu, rock’ını, şiirini, 1990’ların ikinci yarısından sonra küllerinden doğuşunu, ABD’yi eleştirirken Amerikan müziğinin köklerine inişini ve bugün 80 yaşını idrak etmek üzereyken ürettiği 39’uncu stüdyo albümü ‘Rough And Rowdy Ways’de başyapıt bir işe imza atışını anlamak istiyorsanız bütüne bakmalısınız. Hayatı boyunca birçok farklı ‘persona’yı itinayla taşıdı. Dylan, ozan duruşunu bozmadan kendiyle ve sonlarına yaklaştığını düşündüğü ömrüyle yüzleşiyor bir süredir. Herkes de kendininkiyle yüzleşsin istiyor. Buna yaşanmışlığın getirdiği bilgelik deyip geçemeyiz çünkü bence olağanüstü bir müzikal çıktı var bu albümde. Albümün yayınlandıktan dokuz gün sonra 1 numara olup; Paul Simon’ın ‘Stranger To Stranger’la elinde tuttuğu ‘Yeni bir albümle İngiltere’de liste başı olan en yaşlı müzisyen’ unvanını ele geçiren Dylan’da, daha çok iş var.
BABALARLA TANIŞMA KAPISI
Kurt Adam, geçen günlerde kısa aralıklarla iki rework (yeniden düzenleme) yayımladı dijital platformlarda. Bunlardan ilki Ferdi Tayfur’un 1972 tarihli ‘Dur Dinle Sevgilim’ adlı 45’liğindeki ‘Kır Çiçekleri’. İkincisiyse Müslüm Gürses’in 1971’de yayımladığı ‘Eştiğin Kuyuya Düştün’den ‘Kurban Olduğum’. Kurt Adam, şarkıları ruhuna zarar vermeyen hassas bir çalışmayla dans/elektronik dünyasına kazandırmış. Müslüm ve Ferdi Babaların fanatik hayranlarını da mutlu ettiğini görüyorum. Öte yandan yeni kuşaklar için de ustalarla tanışma kapısı.
Beyoncé’nin isyanı
Dört yıldır beklediğimiz yeni stüdyo albümünün habercisi mi yoksa bağımsız bir misyon şarkısı mı bilmiyoruz ancak ‘Black Parade’, dinleyeni çabuk yakalayan güçlü bir protest şarkı.
Her şey Beyoncé’nin bir Instagram paylaşımıyla başladı. Şöyle diyordu: “Herkese mutlu bir ‘Juneteenth (19 Haziran- Amerika Kölelikten Kurtuluş Günü)’ dilerim. Bugün Amerika’da, kargaşanın tam ortasında da olsak neşemizi paylaşmaktan ve birbirimizi kutlamaktan geri durmayalım lütfen! Çünkü siyah olmak aktivizmin ta kendisidir. Siyahi mükemmellik, bizim için bir direniş ve protesto biçimidir. Siyah neşemizse en doğal hakkımızdır.”
‘Black Parade’, Beyoncé için bir manifestonun olduğu kadar sivil bir inisiyatifin de adı. Kendisi hazırladığı yönerge üzerinden; sanat, dizayn, yeme/içme, güzellik ürünleri, yaşam biçimi, well-ness, kitabevi gibi alanlarda sahipliğini siyah Amerikalıların üstlendiği küçük işletmelerin listesini yayımladı. Daha sonra da şarkının tüm gelirlerini bu işletmeleri destekleyen bir fona bağışladı.
Beyoncé; Jay Z ile birlikte şarkı yazarlarından olduğu ‘Black Parade’de Güneyli mirasından ve kadın olmaktan söz ediyor bolca: ‘Güneye geri döneceğim; köklerimi ters çevirmeyen o topraklarda ağaca yeniden su vereceğim, büyüteceğim... Hikâyemi unutmayacağım... Biz siyahız ve bu bile onları deli etmeye yetiyor!” diyor örneğin. ‘Black Parade’in çıkışından altı gün sonra şarkının ‘A capella’ versiyonunu da yayımlayıp ışıl ışıl vokalini öne çıkardı sanatçı. Bu, ‘Lemonade’den beri yani dört yıldır beklediğimiz yeni stüdyo albümünün habercisi midir yoksa bağımsız bir misyon şarkısı mıdır bilmiyoruz ancak ‘Black Parade’ dinleyeni çabuk yakalayan güçlü bir isyan şarkısı kesinlikle.
İÇİNDEN NEY GEÇİYOR
Hayko Cepkin uzunca bir süredir Kuşadası’ndaki çiftliğinde hayvanlarıyla ve doğayla iç içe yaşıyor. Salgın döneminde ‘Karantina Günlüğü’ başlığı altında bir YouTube projesine başlamıştı. Sanatçı, öncelikle 2005’ten beri yayımladığı ve kült mertebesine ulaşmış 22 parçasını seçti. Ardından ney üfleyen dostu Burak Malkoç’la bu şarkıları canlı icra ettiler. 11 Mart-1 Haziran arasında gerçekleşen bu projenin sonucu enfes oldu. Hayko’nun sert ve yerine göre brütal vokaline, sahne makyajına, saçına, kostümüne alışığız ve bir şeyi çok iyi biliyoruz: Hayko iyi bir şarkı yazarı olduğu gibi; makamların, türkülerin, kilise korolarının, Beşiktaş tribünlerinin tedrisatından geçmiş ve bir enstrüman gibi kullandığı sesiyle önemli bir erkek vokal. Bu anlamda değerlendirdiğimizde artık dijital platformlarda dinlenebilen ‘Karantina Günlüğü’nü Hayko şarkılarının özüne doğru bir yolculuk olarak tanımlayabiliriz.
80 YAŞINDA EN İYİ ALBÜMÜNÜ YAPTI
Bob Dylan’ı sağlıklı şekilde sevmek yani 1980’li yıllarda patinaj yapan halini, dindar kafalarını, folk’unu, rock’ını, şiirini, 1990’ların ikinci yarısından sonra küllerinden doğuşunu, ABD’yi eleştirirken Amerikan müziğinin köklerine inişini ve bugün 80 yaşını idrak etmek üzereyken ürettiği 39’uncu stüdyo albümü ‘Rough And Rowdy Ways’de başyapıt bir işe imza atışını anlamak istiyorsanız bütüne bakmalısınız. Hayatı boyunca birçok farklı ‘persona’yı itinayla taşıdı. Dylan, ozan duruşunu bozmadan kendiyle ve sonlarına yaklaştığını düşündüğü ömrüyle yüzleşiyor bir süredir. Herkes de kendininkiyle yüzleşsin istiyor. Buna yaşanmışlığın getirdiği bilgelik deyip geçemeyiz çünkü bence olağanüstü bir müzikal çıktı var bu albümde. Albümün yayınlandıktan dokuz gün sonra 1 numara olup; Paul Simon’ın ‘Stranger To Stranger’la elinde tuttuğu ‘Yeni bir albümle İngiltere’de liste başı olan en yaşlı müzisyen’ unvanını ele geçiren Dylan’da, daha çok iş var.
BABALARLA TANIŞMA KAPISI
Kurt Adam, geçen günlerde kısa aralıklarla iki rework (yeniden düzenleme) yayımladı dijital platformlarda. Bunlardan ilki Ferdi Tayfur’un 1972 tarihli ‘Dur Dinle Sevgilim’ adlı 45’liğindeki ‘Kır Çiçekleri’. İkincisiyse Müslüm Gürses’in 1971’de yayımladığı ‘Eştiğin Kuyuya Düştün’den ‘Kurban Olduğum’. Kurt Adam, şarkıları ruhuna zarar vermeyen hassas bir çalışmayla dans/elektronik dünyasına kazandırmış. Müslüm ve Ferdi Babaların fanatik hayranlarını da mutlu ettiğini görüyorum. Öte yandan yeni kuşaklar için de ustalarla tanışma kapısı.