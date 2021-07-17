Artık birinci ligde

Müzisyen olarak kapasitesi ve duruşu itibariyle kafasına eseni yapma ayrıcalığını iyi kullanan Karsu’nun Türkçe cover’larını, seçtiği şarkıların hafızasına kattıklarını hayranlıkla izliyoruz. Yeni şarkısı ‘Sonunda’ ise yazlık, orta tempolu, trendlerle barışık ancak Karsu’yu Karsu yapan vokal üslubunun yerinde yeller esiyor.



Sonunda Karsu SuMusic



Karsu hem şarkıcı hem enstrümanist olarak çok geniş imkânlara sahip bir yetenek... Genellikle içinden geleni yaptığını, müziğe her zaman bir çocuk coşkusuyla sarıldığını görüyoruz. Türkçe cover’larını, seçtiği şarkıların hafızasına kattıklarını hayranlıkla izliyoruz. Başta ‘Jest Oldu’ olmak üzere hepsinin ne denli sevildiğini gayet iyi biliyoruz. ‘Bırak Beni Böyle’ kalbimize saplanan bir hançer gibiydi. ‘Siyah’ için de benzer şeyler söyleyebilirim. Şahsen ‘Karsu’ dendiği zaman o şarkılarla ve çok başarılı bazı cover’larla anıyorum kendisinin müziğini...

Öte yandan müzisyen olarak kapasitesi ve duruşu itibariyle kafasına eseni yapma ayrıcalığını da iyi kullanıyor. Örneğin pandemi öncesi Çağrı Sinci’yle birlikte ‘Ben Yanındayım’da rap söyledi. Üstelik parçanın rap bölümünü Sinci’ye bırakmadan kendi söyledi. Sonuç? Anlattığı dramatik kadın hikâyesindeki mesajın gücü ve Karsu’nun iyi niyeti neticesinde kabulümüz. Ancak rap söylemek o denli kolay bir iş değil. Derken, 2020’nin 23 Nisan’ı vesilesiyle bir şıklık yaparak Pinhani’nin ‘Ben Nası Büyük Adam Olucam’ını okudu. Hemen ardından da Sezen Aksu’nun ‘Gülümse’si geldi ki bence tek piyanoyla en güçlü yorum da oradaydı.

Şimdi ‘Sonunda’ ile karşımızda. Şarkıya bütün olarak baktığımızda nakaratı, düzenlemesi yerli yerinde; yazlık, orta tempolu, trendlerle barışık. Ancak Karsu’yu Karsu yapan vokal üslubunun yerinde yeller esiyor. Bence bir Karsu şarkısı olduğunu bilmeden dinlediğimizde ‘Bunu kim söylüyor’ diye düşünmemeliyiz. Ya da ‘Her kim söylese olurmuş’ diye...

PANDEMİ SONRASI KULÜP HAVASI

İki yıl önce yayımladığı ‘No:6 Collaborations’ta bizi moda sound’lara doyuran; kâh dans kâh hiphop coşkusu vaat eden Ed Sheeran son teklisi ‘Bad Habits’te akustik gitar dokunuşunu öne çıkarmış diyebilirim. Sheeran’ın deyimiyle ‘Pandemi sonrası kulüp havası’ diyebileceğimiz bu sound tanıdık bir synthesizer bölümüyle de gayet düz ve tahmin edilebilir bir şarkı üretmiş. Ticari anlamda bu bir eksi midir, zaman içinde göreceğiz ancak dinlenme rakamlarına bakacak olursak gidişat o yönde değil. Parçanın köşesiz düzenlemesi ve tahmin edilebilir akışı zaten ‘ideal yaz hiti’ tanımı olabilir. ‘Bad Habits’in video’sunda ‘Joker’ karakterinin etkisiyle gördüğümüz kostüm ve makyajıyla Ed Sheeran’ın şarkı sözlerinde verdiği mesajsa şu: “Kötü huylarım beni; içi boş sohbetlere, pişmanlığa ve yalnızlığa mahkûm ediyor ama hepsinin sebebi sizsiniz!”