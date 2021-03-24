Zippo’nun hassas burnu COVID-19 testi yapıyor

Korku, tehdit ve belirsizliğe karşı gelişen negatif ve rahatsız edici bir duygudur. Tüm memeli canlılarda olduğu gibi köpekler de korku duygusunu yaşarlar. Özellikle şehir yaşantısı köpekler için bilinmezliklerle dolu bir ortam olduğu için korku duygusunun ortaya çıkışını tetikler. Tür dışı canlılar olan biz insanlarla birlikte yaşamak, bizim alışkanlıklarımıza entegre olma zorunluluğu köpek dostlarımızın korku duygusuyla sık sık yüzleşmesine sebep olmaktadır. Peki sevimli dostlarımızı neler korkutur, işte cevabı...





- Şehir hayatının devinimi: Metropol yaşantısı zamanla zaman bizler için bile ürkütücü olabildiği gibi köpekler için de korkutucu olabilir. Yoğun araç trafiği gürültüsü, yüksek motor sesleri, egzoz patlamaları, ani fren sesleri, kornalar birçok köpek için anlamlandırılması zor ve korkutucu seslerdir.

- Doğa sesleri: Gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarının görsel efektleri ve sesleri dostlarımızda endişe, korku oluşturabilmektedir. Bu tip olgulara karşı şekillenen korku davranışına telkin etmek hedefli olarak yapılacak yaklaşımlar köpek dostlarımızın korkuyu daha da pekiştirmesine neden olabilir.

- Havai fişek gösterileri: Bizler için görsel şölen hedefli yapılan havai fişek gösterileri, köpeklerin de dahil olduğu birçok hayvanın ciddi korkular yaşamasına neden olur. Dostlarımızın anlamlandıramadığı ani ses ve görsel efekte verdiği korku tepkisi, onların çok zor anlar yaşamasına neden olur. Şehir yaşantısının bileşeni olan birçok hayvana kâbus yaşatan bu gövde gösterisi alışkanlığından vazgeçmek en doğru hareket olacaktır.





