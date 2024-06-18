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Tarkan Özvardar
Tarkan Özvardar
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Yetişkin köpek sahiplenin

#Tarkan Özvardar#Köpek#Ankara

Son dönemlerde sokak köpeklerinin toplatılması ve barınaklara alınması söylemi köpek sahiplenmeyi düşünenlerin tamamen bu canlara yönelmesini ve mümkün oldukça çok köpeğin barınakların yetersiz ve uygunsuz şartlarından kurtarılmasını şart kılmıştır.

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Barınaklarda, sokaklarda birbirinden güzel yetişkin köpek, sığınacağı bir yuvası seveceği bir sahibi olmasını bekliyor. ‘Yetişkin sahiplenilen köpek yeni sahibine alışmaz, eve uyumlanamaz eğitilmez’ yanlışına düşmeyin. Bir evlat da siz edinin ve aranızdaki bağın ve uyumun ne kadar çabuk gelişeceğine şahit olun. 
Birçok insan köpek sahiplenmeye karar verdiğinde yavru bir köpek arayışı içerisine girer. Anne ve kardeşlerinden yeni ayrılmış bir yavrunun yeni sahibini bir anne gibi belirleyip küçükten daha iyi alışacağı düşünülür. Ancak yavru bir köpeğin ihtiyaçlarının sıklığı, tıpkı bir bebek gibi daha yoğun ilgiye ihtiyaç duyması sahibin kaldıramayacağı bir sorumluluk haline gelip pes etmesine neden olabilir.
Ayrılıkla sonuçlanacak bu durum her iki taraf için de, özellikle köpek açısından çok travmatiktir.
Oysa bebek köpeğin ihtiyaçlarına karşılık gelemeyen biri, yetişkin olarak sahipleneceği bir köpeğin bakımı ve sorumluluğunu daha kolay yönetebilir.

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Gelin yetişkin köpek sahiplenmenin olası getiri ve avantajlarına bir göz atalım;

Yetişkin köpek sahiplenin

- Yetişkin sahiplenilen köpeklerin bilişsel algıları yavru köpeğe göre daha gelişkin olduğu için sahiplik ve bağlılık olgularını daha çabuk edinirler.

- Yetişkin köpekler, yavru köpeklere göre daha uzun aralıklarla beslenme ve tuvalet ihtiyacı gösterirler.

- Bebek köpekler meraklı ve yaramaz olurlar, bu durum sahibin sabrını zorlayabilir. Yetişkin sahiplenilen köpekler daha kararlı davranışlar içerisinde olurlar.

- Yetişkin olarak edinilen köpeklerde temel ve ileri seviye eğitimlere karşı yeterlilik, yavru köpeklerden daha yüksektir.

- Yavru olarak sahiplenilen köpeklerin bağışıklık sistemleri zayıftır. Birtakım riskli hastalıklara yakalanma riskleri yüksektir. Yetişkin köpekler ise daha sağlam ve oturmuş bir bağışıklığa sahip oldukları için hastalıklara karşı daha dirençlidir.

Yetişkin köpek sahiplenin

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- Yetişkin köpekler gün içerisinde evde daha uzun süreler yalnız kalmaya tolerans geliştirebilirler.

#Tarkan Özvardar#Köpek#Ankara
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