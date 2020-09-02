Yeni bir köpek sahiplenildiğinde onun ihtiyaçlarına yönelik küçük bir alışveriş yapmak elzemdir. İlk kez köpek sahiplenen insan, ilk heyecanla gereksiz ya da köpekler için uygun olmayacak nitelikte malzemeler alabilir. Dostumuzun ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına uygun, sağlıklı materyalleri seçmek önemlidir. İşte eve gelen yeni dostumuz için öncelikli gereksinim listesi:
Yeni köpek sahiplendiğinizde elzem olan ihtiyaçlar
Yeni bir köpek sahiplenildiğinde onun ihtiyaçlarına yönelik küçük bir alışveriş yapmak elzemdir. İlk kez köpek sahiplenen insan, ilk heyecanla gereksiz ya da köpekler için uygun olmayacak nitelikte malzemeler alabilir. Dostumuzun ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına uygun, sağlıklı materyalleri seçmek önemlidir. İşte eve gelen yeni dostumuz için öncelikli gereksinim listesi:
ALAN SINIRLANDIRICILAR: Özellikle yavru köpek edinilmede dostunuzun oryantasyonu, tuvalet alışkanlığını yönlendirmek ve güvenliği açısından alanını sınırlandırmak önemlidir. Bu amaçla tel kafesleri, köpek oyun park çitlerini ya da oda kapılarına takılarak sınırlandırma yapılan çit kapıları kullanmak gerekmektedir.
MAMA VE SU KABI: Köpeğin beslenmesinde kullanmak üzere mama ve su kapları elzemdir. Paslanmaz çizilmez metal kapları tercih etmek her zaman daha iyidir. Cam ve porselen kaplar kırılarak dostumuz için zararlı hale gelebilir. Ayrıca bu kapları ayarlanabilir ayaklıklı mekanizmalarla desteklerseniz köpek eğilmeden rahatlıkla beslenip su içebilecektir. Ayrıca kolay çizilebildiği bazen alerjiye sebebiyet verebildiği için plastik su ve mama kaplarını tercih etmeyiniz.
TASMA VE KAYIŞ: Aşı programları tamamlanıp dışarıda gezmeye başlayacak olan dostunuzun ihtiyacı olan malzemelerden biri de tasma ve kayıştır. İlk alıştırmalar için bir adet bel-göğüs tasmalı ile bir de boyun tasması gerekecektir. Ayrıca ona gezintide kontrol, konfor ve güvenlik sağlayacak uzayabilen kayışlar da elzemdir. Bu kayış ve tasmaların metal olmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Sağlam ve güvenli olmaları önemlidir. Tabiki köpeğinizin tasmalarına iliştireceğiniz küçük bir isimlik ve kimlik bilgi madalyonunu da unutmayın.
TARAK VE FIRÇA: Köpeğinizin tüy bakımı önemlidir. Onun tüy yapısına uygun nitelikte edineceğiniz tarak ve fırçalarla gün aşırı tımarlamalar yapmanız onun deri bütünlüğü ve tüy sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca tarama esnasında kolaylık sağlama hedefli , organik tarama spreylerini de kullanabilirsiniz.
OYUNCAKLAR: Tıpkı çocuklar gibi köpekler de oyuncakları severler. Onların oyuncaklarını seçerken de fonksiyonel ve köpek saplığına uygun nitelikte materyallerden üretilmiş olanları tercih etmemiz gerekir. Kolayca yutulabilen yada parçalanıp yutulduğunda sindirim kanalına zarar verebilecek oyuncaklardan kaçınmalısınız.
MAMA: Köpeğimizin günde birkaç defa beslenmesi gerekir. Onlar için özel üretilmiş kuru gıdaları, konserveleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca çiğ beslenme ya da evde rasyon oluşturabilirsiniz. Unutmamanız gereken, dostunuz için dengeli ve besleyici bir gıda tercih etmek, onu doyurmak değil beslemek hedefli olmalıdır.
YATAK: Dostunuzun konforu için yatak ihtiyaçtır. Alacağınız yatağın kumaş, malzemesinin alerjik nitelikte olmaması ve dolgu malzemelerinin yutulursa tehlikeli olmayacak şekilde tasarlanmış olmasına dikkat etmelisiniz. Evinizdeki eski bir battaniye de pekala işinizi görebilir.
ÇİŞ PEDLERİ: Eğer dostunuz ev içerisinde muhafaza edilecek ise aşı programı tamamlanana kadar dışarı çıkmayacak ve tuvalet ihtiyaçlarını evde giderecektir. Pratik ve hijyenik olması hedefli köpek çiş pedleri yada hasta bezlerini kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Ufak kazalarda temizlik hedefli kullanacağınız solüsyonların seçiminde de dostunuz için zararlı ya da ağır parfüm kokusuyla irite edici olmayan temizlik sıvılarını kullanmalısınız.