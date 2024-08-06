Yaz sıcaklarının köpekler üzerindeki etkileri

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Bu değişimlerin bir kısmı tamamen mevsimsel ve sıcağa olan tepki olarak gelişir. Normal olarak kabul edebileceğimiz sınırlardaki değişimleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

YOĞUN TÜY DÖKÜLMESİ

Sonbahar ve kış sürecinde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak ve izolasyon hedefli olarak uzun ve kalın bir kürk oluşturan dostumuz, havaların ısınması ile birlikte kışlık tüylerinden kurtulma hedefli tüy dökümüne girer. Tüy değiştirme süreci köpeğin yaşadığı coğrafi konum ve iklim hareketlerine göre değişiklik gösterse de ortalama olarak 1-2 ay sürer. Bu dönemde kalın alt tüy yapısını yoğun bir şekilde dökerek ince ve daha seyrek yazlık tüylerini çıkarmış olan dostumuz kürkünü sıcak havaya karşı adapte etmiş olur. Bu süreçte köpeğimizi sık sık tarayarak ve makas tıraşlarıyla düzeltmeler yaparak yoğun kışlık tüylerinden kurtulmasını ve uyum sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

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İŞTAHIN AZALMASI VE ZAYIFLAMA

Soğuk kış aylarında korunma hedefli olarak yağlanmış ve kilo almış olan dostumuz yaz sıcaklarının başlaması ve enerji ihtiyacının düşmesiyle kilo vererek denge oluşturmaya başlar. Sıcağın etkileri tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de iştahın düşmesine neden olur. Zaten kalın kışlık kürkünü kaybetmiş olan dostumuz, iştahın azalması ile birlikte daha zayıf bir fiziksel görüntüye bürünür. Özellikle iki öğün beslenen köpeklerde yaz aylarında sabah öğünlerini tüketmedeki istek kaybı normal olarak kabul edilir.

HAREKET İSTEĞİNDE DÜŞÜŞ

Sıcak hava özellikle gündüz saatlerinde köpeğinizin gezinti ve egzersizlere olan isteğinin düşmesine neden olur. Dostumuz bu dönemlerde gezinti ve oyun süreçlerini kendiliğinden kısaltır. Ona yardımcı olmak hedefli olarak sabah erken saatlerde ve akşam güneş battıktan sonra yapılacak olan egzersiz programları onun sıcakla olan imtihanını kolaylaştıracaktır.

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DERİ PROBLEMLERİ VE ALERJİLERE YATKINLIK

Kalın kışlık kürkünü kaybetmiş olan dostumuz güneşin ultraviyole ışınlarına karşı daha savunmasız bir pozisyona gelir. Buna bağlı olarak yaz aylarında güneş alerjilerinin görülme olasılığı artar. Ayrıca köpeğin derisi sıcakla birlikte sayısı artan kene, pire gibi dış parazitlere daha savunmasız hale gelir. Yazın yükselen nem miktarı da köpeğimizde mantar enfeksiyonu riskini arttırır. Bu dönemde deri sağlığı ve bütünlüğü için alınması gereken önlemlere her zamankinden daha çok önem verilmesi gerekir.