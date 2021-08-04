Yaz sıcaklarında köpekler için suyun önemi

Bu kahraman köpeklerin üstün yetenekleri sayesinde patlayıcı maddelerin tespiti, sınır bölgelerinde mayınların işaretlenmesi, kayıp insanların bulunması gibi ülke güvenliği ve yararına birçok görev başarıya ulaşmaktadır. Onlarca kolda görev yapan bu sadık dostlarımızın bir grubu da uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlarda başrolü oynamaktadırlar. Eşsiz koku alma yetenekleriyle narkotik maddeleri kolaylıkla tespit ederek zehir tacirlerine aman vermemektedirler.
Her yıl tonlarca uyuşturucu maddenin yakalanmasını sağlayan bu köpekler halk arasında uyuşturucu bağımlısı yapılmak kaydıyla bu görevlere yetiştirildiği konusundaki şehir efsanesine maruz kalırlar. Peki gerçekte bu üstün yetenekli köpekler uyuşturucu tespit etmeleri konusunda nasıl yetiştiriliyorlar?
Bazı köpek ırklarının fiziksel görüntülerinin toplumlar tarafından beğeni kazanması o ırkın popülaritesinin artmasına sebep olmuştur.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta sosyal medyanın etkisiyle olmak üzere bazı köpek ırkları dönemsel olarak popülarite kazanmakta ve kontrolsüz bir şekilde sahiplenilme sayıları artmaktadır.
Sadece kozmetik beğeni ve kaygılarla talep gören bu ırkların sayılarındaki orantısız artışın ırka verebileceği zararları ve kötü sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz:
- Tüy değişimi:
Sonbahar ve kış sürecinde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak ve izolasyon hedefli olarak uzun ve kalın bir kürk oluşturan dostumuz, havaların ısınması ile birlikte kışlık tüylerinden kurtulma hedefli tüy dökümüne girer. Tüy değiştirme süreci köpeğin yaşadığı coğrafi konum ve iklim hareketlerine göre değişiklik gösterse de ortalama olarak 1-2 ay sürer. Bu dönemde kalın alt tüy yapısını yoğun bir şekilde dökerek ince ve daha seyrek yazlık tüylerini çıkarmış olan dostumuz kürkünü sıcak havaya karşı adapte etmiş olur. Bu süreçte köpeğimizi sık sık tarayarak ve makas tıraşlarıyla düzeltmeler yaparak yoğun kışlık tüylerinden kurtulmasını kolaylaştırabilir ve uyum sürecini hızlandırabiliriz.
-İştah kaybı ve zayıflama:
Soğuk kış aylarında korunma hedefli olarak yağlanmış ve kilo almış olan dostumuz yaz sıcaklarının başlaması ve enerji ihtiyacının düşmesiyle kilo vererek denge oluşturmaya başlar. Sıcağın etkileri tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de iştahın düşmesine neden olur. Zaten kalın kışlık kürkünü kaybetmiş olan dostumuz iştahın azalması ile birlikte daha zayıf bir fiziksel görüntüye bürünür. Özellikle iki öğün beslenen köpeklerde yaz aylarında sabah öğünlerini tüketmedeki istek kaybı normal olarak kabul edilir.
- Hangi köpek ırkı bana uygun?
Köpek sahiplenirken ırkın uygunluğundan daha çok sorgulanması gereken, kişinin, ortalama ömrü 10-15 yıl olan ve insana bağımlı yaşayan bu canlının sorumluluğunu almaya hazır olup olmadığıdır. Hayat ritminize uygun olan köpeği seçerken ırklar bir kıstas olsa da birbirinden güzel melez köpeklerin barınaklarda ve sokaklarda bir ailesi olması için sahiplenilmeyi beklediğini unutmayın..
- Bana alışması için köpeği yavruyken mi sahiplenmeliyim?
Köpeğin sizinle iletişime geçmesi, size alışması ve sizi sahiplenmesi için zannedildiğinin aksine yavrudan edinilmesi gerekmez. Sahiplenilen genç ya da yetişkin köpekler çok daha çabuk ve kolay bir şekilde yeni sahiplerine ve ortamlarına bağlanıp adapte olurlar. Ayrıca bebek köpek bakımı ve yetiştirilmesi çok daha fazla sabır gerektiren ve daha zor bir seçimdir.
Tatil yaparken dostunuzu bekleyen tehlikeleri şöyle sıralayabiliriz.
Kene ve parazitler: Sıcak tatil beldelerinde bolca bulunan kene, pire ve tatarcık sinekleri dostunuzun ciddi ve tehlikeli hastalıklara yakalanmasına sebep olabilir. Tatile çıkmadan önce veterinerinizi ziyaret ederek, köpeğinizin parazit ilaçlarının yapılmasına ve koruyucu tasmalarının yenilenmiş olmasına özen gösterin.
Yılan-böcek sokması: Özellikle Ege bölgesi ve güneydeki tatil beldelerinde sıcak ile neme bağlı olarak bolca arı, örümcek, akrep, yılan gibi canlılarla karşılaşma ihtimalini göz ardı etmeyin. Dostunuzun başına gelebilecek olan ısırılma ve sokmalara karşı veteriner kliniğine ulaşana kadar uygulamanız gereken ilaçları içeren bir ilk yardım setini yanınızda bulundurun.
CİLT VE TÜY PROBLEMİ OLUŞUR
Sık sık yıkamak: Özellikle pandemi dönemiyle insanların hijyen endişeleri arttı. Buna bağlı olarak sık yıkamaya tabi tutulan köpeklerin deri defanslarının düşmesi ve buna bağlı olarak birtakım cilt ve tüy problemlerinin yaşanmasına neden oldu. Yıkamalar esnasında kullanılan kimyasal içerikli şampuanlar derinin bütünlüğünü kaybetmesine sebep olabilmektedir. Dostlarımızı gerekmedikçe ayda bir kereden daha sık yıkamamalıyız.
Kısa makine tıraşı: Köpeğinizi yaz sıcaklarında rahatlatmak hedefli yaptıracağınız kısa makina tıraşları onun güneşin zararlı ışınlarına daha çok maruz kalmasına, tüy defansının ortadan kalkmasına bağlı olarak deri yaralanmalarına açık hale gelmesine neden olacaktır. Her zaman makine tıraşı yerine elle kısaltmaları tercih etmelisiniz.
Köpek sahiplerinin, davranışçılara ve eğitmenlere sıklıkla danıştıkları davranış problemlerinin başında onları evde yalnız bıraktıklarında; aşırı havlama, ağlama, uluma, eşyaları kemirme ve kapı tırmalama gibi şikâyetlerden oluşan köpeğin yalnız kalmaya olan tahammülsüzlüğü gelmektedir. Bazı vakalarda komşuların rahatsız olması ve hatta tahliye davalarının şekillenmesine kadar uzayan can sıkıcı, çoğunlukla da hayvan sahibinin aleyhine sonuçlanan ve sahip ile dostunun yollarının ayrılmasına neden olan yargı süreçleri oluşmaktadır.
Peki köpeklerde bu davranış bozukluğu nasıl şekillenir ve engel olmak için neler yapmamız gerekli olduğuna bir bakalım.
SAHİP ONLAR İÇİN ‘HER ŞEY’ DEMEKTİR
Bebeklik Dönemi: 0-6 aylık dönemi kapsayan bebeklik süreci, yavru köpeğin dış dünyayı tanımaya ve bileşenlerini algılamaya çalıştığı dönemdir. Bilişsel algısının sınırlı olduğu, meraklı ve yaramazlık davranışlarının yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde yavru, insanla kuracağı diyaloğun temellerini atar. Bebeklik döneminde köpeğinizle kuracağınız doğru ve pozitif ilişkinin ileriki dönemler için büyük önem taşıdığını unutmayın. Bu dönemde dış dünyayı tanımasında yavru köpeğinize yapacağınız kılavuzluk çok önemlidir. Köpeğinizin yavruyken bilişsel algısının sınırlı olmasına bağlı olarak göstereceği davranışlara karşı toleranslı olmalısınız.
Çocukluk Dönemi: 6-12 aylık süreç köpeklerde çocukluk dönemi olarak değerlendirilir. Bu dönemde hareketlilik fazlalaşmış, dış dünyaya olan ilgi de artmıştır. Oyun isteği yükselmiş olan köpeğin bol bol dışarıya çıkartılması ve dış dünyayı realize etmesi sağlanmalıdır. Çocukluk dönemi köpeğin bilişsel algısının gelişmeye başladığı itaat ve komut ilişkilerinin kuvvetlendiği dönemdir.
- Köpek beslenmek sizin ve varsa çocuklarınızın sorumluluk bilincini geliştirir. Bu sorumluluğu almak ileride başka konularda sorumluluk edinme konusundaki cesaretinizi arttıracaktır.
- Köpekle yaşayan yetişkin ve özellikle çocukların bağışıklık sistemleri çok daha kuvvetli olur. Köpeğiniz sizi eser miktarda mikroorganizmalarla tanıştıracağından hastalıklara olan direnciniz artacaktır.
- Bir köpekle birlikte yaşadığınızda hayatınızda belirli rutinlerin yapılması köpeğiniz için elzem olacaktır. Belirli bir saatte kalkmak, egzersiz vs gibi rutinler sizlerin de biyolojik ritminizi düzenleyecektir.
- Köpekle birlikte büyüyen bebek ve çocukların alerjenlere karşı direnci çok daha yüksek olur.
- Köpekle yaşayan insanların kalp krizi geçirme riskinin yaşamayanlara oranla çok daha düşük olduğu bilimsel olarak ispat edilmiştir.
- Köpekler sürü hayvanlarıdır. Yalnız kalmak onların hoşuna gitmez. Annesinden ve kardeşlerinden ayrılmış olan yavru yalnız kalmaya karşı direnç gösterebilir. Bu süreçte sabırlı ve net davranarak onu evde yalnız kalmaya alıştırmalıyız. Başlarda ağlayarak, sızlanarak hatta uluyarak bu duruma itiraz eden yavru zaman içerisinde buna tolerans geliştirecektir.
- Yavruya hitap etmek, onu çağırmak ve onunla kuracağınız ilişkinin temellerini atmak hedefli olarak ona ismini öğretin. Yeni ismini güzel tonlarda seslenerek onu ödüllendirirseniz kısa sürede adını benimseyecektir.
Dişi köpekte kızgınlığa girme cinsel olgunluğun da başlaması anlamına gelmektedir. Bu dönem ırka bağlı olarak değişebilse de genellikle köpeğin 6-12’nci ayları arasında ilk bulgularıyla gerçekleşir. Küçük ırk köpekler büyük ırk köpeklere nazaran genellikle daha erken cinsel olgunluğa eriştikleri için kızgınlık dönemine daha erken yaşta girerler.
Dişi köpeklerde kızgınlık dönemindeki fiziksel bulguları maddelemek gerekirse:
- Bu dönemin hemen öncesinde az miktarlarda sık idrar yapma tipiktir.
- Dişi köpeğin genital organı normal boyutunun 2-3 katı büyüklüğüne ulaşır.
- Cinsel organdan gelen damla şeklinde kanama karakteristiktir. Ancak bazı olgularda kanamanın görülmediği de olur.
SABAH GEZİNTİSİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR
Evlerimizde bizlerle yaşayan dostumuz biyolojik saatini bize endeksler. Sabah saatlerinde uyanmamızla birlikte biz nasıl temel ihtiyaçlarımızı karşılamak hedefli tuvalete gidiyorsak onun da ilk iş olarak bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Yanımıza alacağımız lezzetli ödüllerle birlikte ilk iş onunla gezintiye çıkmak olmalıdır. Gece boyunca dinlenmiş ve enerjisini toplamış olan dostumuz için sabah gezintisi oldukça önemlidir. Köpekler başka köpeklerin de sık ziyaret ettiği park ve yeşil alanları gezmeyi severler. Evimize en yakın parka giderek öncelikle dostumuzun tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağlamalıyız.
ARKADAŞIYLA OYNAMASINA İZİN VERİLMELİ
TEHLİKELİ BİTKİLER TEMİZLENMELİ
- Özellikle bahar aylarında doğanın uyanmasıyla birçok bitki yeşermeye başlar. Biz istemesek de rüzgârla ve kuşlarla bahçemize taşınabilecek olan yabani ve köpek dostumuz için toksik olabilecek bitkiler bahçemizde hayat bulabilir. Meraklı ve zaman zaman yeşil bitkileri yemeyi seven köpekler bu zehirleyici olabilen bitkileri tüketebilir ve zehirlenebilirler. Bu sebeple köpeğimiz için tehlikeli olabilecek bitkileri bahçemizden uzak tutmaya özen göstermeliyiz.
- Sıcak havalarda böcek hareketleri ve popülasyonu artar. Meraklı ve avcı karakterde olan köpekler onları kovalamayı ve yakalamayı severler. Her yaz birçok köpek, arı ve böcek sokması sebebiyle veteriner kliniği ziyaretlerinde bulunmaktadır. Dostumuz için tehlikeli olabilecek bu canlıları elimizden geldiğince bahçelerimizden uzak tutmalıyız.
Normal yaşantı rutinimizin değişeceği, alışkanlıklarımızın kısıtlanacağı bu süreç nasıl birtakım önlemler almamız gerektiriyorsa, bizlerin sorumluluğu ile gözetiminde olan evdeki ve sokaktaki dostlarımız için de bu kapanma sürecinde bazı uygulamalara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte, kapanma sürecinde evdeki ve sokaktaki can dostlarımızla ilgili yapmamız gerekenler...
GEZİNTİ VE EGZERSİZLER YAPILMALI
-Tam kapanmada köpek sahiplerinin köpekleriyle yakın çevrelerde gezinti ve egzersiz yapabileceğini unutmayalım. Evdeki dostlarımızın bu süreçteki gezinti rutinlerini aksatmayalım. Günde birkaç defa tekrarlanacak olan açık hava egzersizleri hem ona hem de bizlere stres yönetimi açısından iyi gelecektir.
-Dostlarımızla birlikte evde geçireceğimiz uzun saatleri kaliteli hale dönüştürmek hedefli kısa eğitim ve öğreti çalışmaları yapabilir, interaktif algı geliştiren oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirebiliriz.
- Evde kaldığımız süreçte geç yatıp geç uyanarak bize bağlı yaşayan dostlarımızın günlük ritimlerini bozmamalıyız. Gezinti ve beslenme saatlerini her zamanki rutininde devam ettirmeye özen göstermeliyiz.
- Kendimiz ve dostumuz için de aşırı beslenme, abur cuburdan uzak durarak bu süreçte gereksiz kilo artışının önüne geçmeliyiz.
* Köpeğinizi gezdirirken kullandığınız tasma/kayış ekipmanlarının konforlu ve güvenli olduğundan emin olun. Tasmaların köpeğinizin vücudundan ya da boynundan sıyrılmayacak sıkılıkta olması ve dirençli malzemelerden üretilmiş olmadığına dikkat edin.
* Gezinti esnasında köpek parkları ve çevrili güvenli alanlar haricinde köpeğinizin ve çevrenin sağlığını riske atacak şekilde köpeğinizi serbest gezdirmeyin.
* Evinizden uzak mesafelerde gezintiler düzenlediyseniz köpeğinizin aşı karnesini mutlaka yanınızda taşıyın.
Keseye inmemiş olan testis çoğunlukla kasık bölgesindeki kanalda ya da karın boşluğunda asılı kalır. Vücudun dışında testis kesesi içerisinde bulunması gereken organ, olmaması gereken bir yerde lokalize olduğu için vücut tarafından reaksiyona uğrar ve çoğunlukla zaman içerisinde görevini göremeyecek şekilde yapısı bozulur.
İnmemiş testis olguları ilerleyen dönemlerde erkek köpeklerde birçok sağlık probleminin gelişmesine neden olabilir:
- Kriptorşidi olgularında kanaldaki ya da karın boşluğunda kalmış olan testisin yapısı bozulur ve üreme işlemi için gerekli olan sperm aktivitesini kaybedebilir.
- Bu tip erkek köpeklerde aşırı seksüel istek, stresli yapı ve aşırı hareketliliğe rastlanabilir.
- Kanalda ya da karın boşluğunda kalmış olan testisin kordonunun düğümlenmesi durumlarında yüksek seviye ağrı ile karşılaşılabilir.
Tüm dünya ve ülkemizde sokak hayvanları tehlikeli ve meşakkatli bir hayat mücadelesi içerisindedir. Aslen hak olan yaşam hakkı onlar için orantısız bir savaştır. Bu çetin mücadelede sokak hayvanı olmak ne tür zorluklar içerir?
- İnsan eliyle insanın faydalanımı yönünde evcilleştirilerek avcılık yeteneklerini kaybetmiş olan sokak hayvanları maalesef toplayıcı olmaya itilmiş ve bizler tarafından insana bağımlı yaşamaya mecbur bırakılmıştır. İnsan olmadan hayatını sürdürmesi çok zor hatta mümkün değildir.
- Sokak hayvanları yoktan var olmamış, gökten zembille inmemişlerdir. Çok güvendiği ve sadakat duyduğu sahipleri tarafından sokağa terk edilenlerin topluluğudur. Terk edilmek umudun kırılmasıdır...
- Sokak hayvanı olmak, güvendiğin ve yücelttiğin insanoğlu tarafından göz ardı edilmek, hor görülmek, itilmek, öldürülmek demektir.
- Sokak hayvanı olmak, kendi yaşam hakkın ve refahın için alınacak kararların insanoğlunun iki dudağı arasında olması demektir.
Köpek dostlarımıza çikolata ikram etmeden önce bir kez daha düşünmemizi gerektiren tehlikeyi bilmenizi öneririm. Çikolatanın içerisindeki “teobramin” maddesi, miktarına bağlı olarak köpekler için zehirleyici olabilir. Toksik miktarda çikolata tüketmiş bir köpekte; kusma ve nöbet benzeri şuur kayıplarının yanı sıra kalp ritimlerinin bozulması ve taşikardi gibi tehlikeli semptomlarla beraber can kaybı da yaşanabilir!
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve TÜBİTAK iş birliğince yürütülen bu projede, Zippo ile beraber yer aldık. Multidisipliner çalışma prensiplerini kullanarak yüzde 97 gibi yüksek bir tespit oranıyla projeyi sonuçlandırdık.
Hedefimiz, köpeğin eşsiz koku alma yeteneği ile semptomatik ya da asemptomatik COVID-19 pozitif hastaları maskelerini koklayarak tespit etmesiydi.
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En başta etik kurul onayları alınarak belli hastanelerden COVID-19 pozitif olduğu tespit edilmiş bireylerin maskeleri toplandı. Daha sonra toplanan maskeler Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin viroloji, biyokimya, fizyoloji ana bilim dallarının geliştirdiği metodoloji sayesinde virüslerden inaktive edilerek ben ve Zippo için bulaş tehlikesi olmayacak hale getirildi. Hedef, hastalığın oluşturduğu vücut reaksiyonuyla ortaya çıkan ve maskeye bulaşan organik uçucu bileşenleri köpeğe tanımlatmaktı. Geliştirilen metodun tamamen bize özel ve dünyada tek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Daha sonra güvenli hale getirilmiş maskeleri Zippo’ya tanımlatmak üzere hummalı bir çalışma başlattık. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede Zippo, COVID-19 pozitif maskeleri kontrol gruplarındaki negatif maskelerden ayırt etmeyi öğrendi.
Yaz sıcaklarında köpekler için suyun önemi
Su tüm canlılar için hayatın temelini oluşturur. Özellikle sıcak yaz aylarında su ihtiyacı her zamankinden daha fazla yaşamsal öneme sahip olur.
Köpekler, suya bizlerden çok daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bunun sebebi terleme mekanizmalarının vücuden değil, soluk alıp verme yani ventilasyon yöntemiyle şekillenmesiyle bağlantılıdır.
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Sıcakta vücutlarının regulasyon amaçlı olarak sık soluma davranışıyla soğutmaya yönelik bir adaptasyonu olur. Bunun sonucunda çabuk ve kısa sürede vücutları su kaybeder. Bu durum sıcak havalarda su ihtiyaçlarının sıklığı ve miktarının arttığı anlamına gelir. Su tıpkı bizler için olduğu gibi, köpekler içinde tüm besin kaynaklarının en önemlisidir. Protein, karbonhidrat yada yağların yoksunluğuna günlerce dayanabilen köpekler, suyun eksikliğine bu kadar tolerasyonlu değillerdir. Bir köpek vücudundaki su miktarının yüzde 10-15’i kadar ölçüde kayıp yaşarsa ciddi organizma problemleri başlayabilir. Yetişkin bir köpeğin vücut ağırlığının yüzde 60-65’ini su ve su bileşenleri, yavru köpeklerin ise vücutlarının yüzde 80-85’i gibi bir miktarı sudan oluşmaktadır. Köpeklerde günlük su ihtiyaçlarını belirleyen ve miktarın değişmesine sebep olan birçok faktör vardır:
* Egzersiz
* Hava sıcaklığı
* Beslenme çeşitliliği ve sıklığı
* Yaş
* Barındırılma koşulları
* Organizmanın sağlık durumu
BİR-İKİ LİTRE SU TÜKETİLMELİ
Ortalama olarak normal bir sıcaklık ve nem ortamında orta nitelikte egzersiz yapan ve günde 400 gram kuru mamayla beslenen bir köpeğin, günde yaklaşık olarak bir-iki litre su tüketmesi elzemdir. Özellikle birçok ev köpeğinin kuru mama ile beslendiğini düşünürsek, her zaman ulaşacakları taze ve serin suya olan ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Köpeklerde bizler gibi suyun tadı ve sertliği bileşenleri konusunda hassaslardır. Sertliği yüksek suları köpekler pek sevmezler. Isınmış ve bayatlamış sularda onlar tarafından pek tercih edilmez. Bu nedenle taze, iyi nitelikli ve serin su her zaman önlerinde bulundurulmalıdır.
YOĞUN EGZERSİZDEN KAÇININ
Yoğun su kaybı bir köpeği ciddi hasta edebilir ve hatta ölümüne sebep olabilir. Hasta olan köpeklerin su ihtiyacı sağlıklı köpeklerden çok daha fazladır. Yoğun su kaybı yani dehidrasyon, köpeğin derisinin elastikiyetini kaybetmesine ve hızla organ yıkımlanmasına neden olur. Aktivite su ihtiyacını değiştiren önemli bir faktörken, sıcak hava ve egzersizle birleşince bu ihtiyaç daha da artacaktır. Bu sebeple sıcak havalarda ya da yazın öğlen saatlerinde köpeğinize yoğun egzersizler yaptırmaktan kaçının.
BUZ PARÇASI RAHATLATACAKTIR
Yaz aylarında köpeğinizin suyuna koyacağınız birkaç küp buz parçası onu rahatlatacaktır. Tabi sahipli köpekler sıcak havalarda kendilerini düşünen sahiplerince su ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarlar. Ancak sokaktaki dostlarımız için lütfen kapımızın kenarına yada sokaklarımızın, arsalarımızın bazı noktalarına su istasyonları kurup günde birkaç defa tazeleyerek onların bu dönemde susuz kalmalarını engelleyelim.