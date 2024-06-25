Yaz hastalıklarına dikkat

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Köpeğinizin bu tehlikeli hastalıklara yakalanmaması hedefli olarak birtakım önlemler almanız gerekir.

-Kan parazitleri: Köpek için ölümcül olabilecek olan kan parazitlerini kene, pire, sivrisinek gibi ara konakçılar taşırlar. Yaz aylarında özellikle köpeğinizin paraziter mücadelesi için kullandığınız preparatları düzenli uygulamaya özen göstermelisiniz.

-Mide dönmesi: Özellikle büyük ırklar için sebebi net olarak bilinmese de riskli bir hastalıktır. Sıcak havalarda bir anda çok miktarda su tüketimi ile bağlantılı olarak hava yutma, bu hastalığı tetikleyebilir.

-Isı çarpması: Güneşin dik olduğu sıcak saatlerde güneş altında ağır egzersiz araba içerisinde bırakma ya da plajda güneş ışınlarına direk maruz bırakma sonucunda ısı çarpması dostunuzun hayatını ciddi anlamda tehlikeye sokabilir.

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-Zehirlenmeler: Yaz aylarında haşerelerle mücadele hedefli olarak bahçelere atılan tarım ilaçları ya da ısı ile bozulan gıdaların tüketilmesi ciddi zehirlenmelere neden olabilir.

-Solunum yolu hastalıkları: Sıcak dönemlerde solunum yoluyla ulaşabilen hastalıkların görülme olasılığı artar özellikle araba klimaları ya da ev klimaları bu durumu tetikleyebilir.

-Böcek sokmaları: Yaz sıcakları ile birlikte arı, akrep, yılan gibi canlıların faaliyetleri artar, bu dönemde bu hayvanlar tarafından dostunuzun ısırılma ya da sokulma olasılığı yüksektir bu durumlara karşı acil önlem kitlerini bulundurmanız önemlidir.

-Deniz suyu yutma: Denize sokulan köpeklerde tuzlu deniz suyunu yutmaya bağlı olarak ciddi sindirim problemleri ile karşılaşılabilir, genellikle kusma ve ishalle karakterize olan bu durum için mutlaka denize girecek köpeğin cankurtaran yeleği takılarak su yutma ihtimali düşürülmelidir.

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