Yavru köpek sahiplenirken dikkat etmemiz gerekenler

Köpekler yavruluk dönemlerinde, tıpkı bir bebek gibi bakıma ihtiyaç duyarlar. Onların ihtiyaçlarıyla yavru iken daha sık ve daha çok ilgilenmek gerekir. Ciddi bir mesai ve efor gerektiren yavru köpek sahiplenme kararını almadan önce düşünülmesi ve planlanması gerekenler vardır. Yavru köpek almadan önce, yazımızda 10 madde halinde sıraladığımız önemli bilgilere göz atabilirsiniz.
SIK BESLENMEYE İHTİYAÇ DUYAR
- Yavru köpek tıpkı bebeklerdeki gibi sık beslenmeye ihtiyaç duyar. Gün içerisinde belli periyotlarla en az 3-4 defa karınlarının doyurulması gerekir.
- Yavrular sık beslenme ve sindirim sistemlerinin gerektirdiği şekilde gün içerisinde defalarca tuvalet ihtiyaçlarını giderirler. Özellikle apartman dairelerinde yaşayıp uzun mesaili işlerde çalışanlar için bu olay kontrolü zor bir durum haline gelebilmektedir.
- Bebeklik dönemlerinde köpekler antiparaziter uygulamalar ve aşılama programları için sıklıkla veteriner kliniği ziyaretlerine götürülmelidirler. Bunun da ayrı bir mesai ve efor gerektiği unutulmamalıdır.
- Anne ve kardeşlerinden ayrılmış olan yavru köpek yeni ortamına alışma ve oryantasyon döneminde adaptasyon güçlükleri çekebilir. Bu süreçte onunla geceli gündüzlü ilgilenmek gerekir.
ENERJİK VE YARAMAZ OLURLAR
- Yeni düzene alıştırılmaya çalışılan yavru, bizlerle rahat ve uyumlu yaşayabilmesi için belli öğretileri edinmelidir. Bu sebeple yavru köpeğin eğitimi ve sosyal algılarının gelişimi için ciddi mesai harcamak gerekir.
- Tıpkı insan yavrusu gibi yavru köpekler de enerjik ve yaramaz olurlar. Bu dönemlerinde onlara karşı toleranslı ve sabırlı olmak gerekir.
- Yavru köpeklerin gezinti, türdeş ve tür dışı İlişkilerinin düzenlenmesi enerji harcama ihtiyacı gibi gereksinimlerini karşılamak hedefli fiziksel aktivitelere istekli ve hazır olmak gerekir.
BAZI PLANLAR ERTELENEBİLİR
- Yavru köpek edindiğimizde sosyal hayatınıza ayırdığınız süreden feragat etmeniz gerekebilir. Evde sizin bakımınıza ihtiyaç duyan bir canlının olması, sosyal hayat adına organize ettiğiniz bazı planlarınızı ertelemenizi gerektirebilir.
-Yavru köpekte tıpkı çocukta olduğu gibi belli masrafları göze almanızı gerektirir. Çok yüksek miktarlar olmasa da yavru köpek beslemenin maddi bir bütçesi vardır.
- Bebek bir köpeğe evde bakacaksanız ve temizlik-tertip takıntılarınız varsa bunlardan belli bir süreliğine ödün vermeye hazır olmalısınız.
SORUMLULUK GEREKTİREN BİR DURUM
Yavru köpek sahiplenmek, çocuk yapmaya karar vermek kadar ciddi ve sorumluluk gerektiren bir durumdur. Bu sorumluluğa karşılık gelebilecek enerjiyi kendinizde hissetmiyorsanız yavru köpek sahiplenmeyi ertelemeli yada yetişkin köpek sahiplenmeyi düşünmelisiniz.
Yavru köpek sahiplenirken dikkat etmemiz gerekenler
Köpekler yavruluk dönemlerinde, tıpkı bir bebek gibi bakıma ihtiyaç duyarlar. Onların ihtiyaçlarıyla yavru iken daha sık ve daha çok ilgilenmek gerekir. Ciddi bir mesai ve efor gerektiren yavru köpek sahiplenme kararını almadan önce düşünülmesi ve planlanması gerekenler vardır. Yavru köpek almadan önce, yazımızda 10 madde halinde sıraladığımız önemli bilgilere göz atabilirsiniz.
SIK BESLENMEYE İHTİYAÇ DUYAR
- Yavru köpek tıpkı bebeklerdeki gibi sık beslenmeye ihtiyaç duyar. Gün içerisinde belli periyotlarla en az 3-4 defa karınlarının doyurulması gerekir.
- Yavrular sık beslenme ve sindirim sistemlerinin gerektirdiği şekilde gün içerisinde defalarca tuvalet ihtiyaçlarını giderirler. Özellikle apartman dairelerinde yaşayıp uzun mesaili işlerde çalışanlar için bu olay kontrolü zor bir durum haline gelebilmektedir.
- Bebeklik dönemlerinde köpekler antiparaziter uygulamalar ve aşılama programları için sıklıkla veteriner kliniği ziyaretlerine götürülmelidirler. Bunun da ayrı bir mesai ve efor gerektiği unutulmamalıdır.
- Anne ve kardeşlerinden ayrılmış olan yavru köpek yeni ortamına alışma ve oryantasyon döneminde adaptasyon güçlükleri çekebilir. Bu süreçte onunla geceli gündüzlü ilgilenmek gerekir.
ENERJİK VE YARAMAZ OLURLAR
- Yeni düzene alıştırılmaya çalışılan yavru, bizlerle rahat ve uyumlu yaşayabilmesi için belli öğretileri edinmelidir. Bu sebeple yavru köpeğin eğitimi ve sosyal algılarının gelişimi için ciddi mesai harcamak gerekir.
- Tıpkı insan yavrusu gibi yavru köpekler de enerjik ve yaramaz olurlar. Bu dönemlerinde onlara karşı toleranslı ve sabırlı olmak gerekir.
- Yavru köpeklerin gezinti, türdeş ve tür dışı İlişkilerinin düzenlenmesi enerji harcama ihtiyacı gibi gereksinimlerini karşılamak hedefli fiziksel aktivitelere istekli ve hazır olmak gerekir.
BAZI PLANLAR ERTELENEBİLİR
- Yavru köpek edindiğimizde sosyal hayatınıza ayırdığınız süreden feragat etmeniz gerekebilir. Evde sizin bakımınıza ihtiyaç duyan bir canlının olması, sosyal hayat adına organize ettiğiniz bazı planlarınızı ertelemenizi gerektirebilir.
-Yavru köpekte tıpkı çocukta olduğu gibi belli masrafları göze almanızı gerektirir. Çok yüksek miktarlar olmasa da yavru köpek beslemenin maddi bir bütçesi vardır.
- Bebek bir köpeğe evde bakacaksanız ve temizlik-tertip takıntılarınız varsa bunlardan belli bir süreliğine ödün vermeye hazır olmalısınız.
SORUMLULUK GEREKTİREN BİR DURUM
Yavru köpek sahiplenmek, çocuk yapmaya karar vermek kadar ciddi ve sorumluluk gerektiren bir durumdur. Bu sorumluluğa karşılık gelebilecek enerjiyi kendinizde hissetmiyorsanız yavru köpek sahiplenmeyi ertelemeli yada yetişkin köpek sahiplenmeyi düşünmelisiniz.