Yavru köpek bakımı

Tıpkı bebekler gibi yavru köpekler de ilgi ve özenli bir bakıma ihtiyaç duyarlar.
Anne ve kardeşlerinden ayrılarak sahiplenilen yavru bir köpek, yeni evi ve ailesine alışma süreci içerisinde bizlerin gözetimine gereksinim duyacaktır. Onun konforlu ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için yapılması elzem olan şeyleri şöyle sıralayabiliriz: * * * * Yavrunun eve gelişi esnasında transport için araba yolculuğu yapılacaksa araç içerisinde tehlikeli bir şekilde kucakta taşınması yerine içine yumuşak bir havlu serilmiş taşıma kafeslerinin kullanılması uygun olacaktır. Bebekleri araç seyahati esnasında nasıl arkada ve bebek koltuğunda emniyet önlemleriyle taşıyorsak, köpek yavrumuzu da taşıma kutusunda ve emniyet kemeri fiksasyonu ile arka koltukta taşımalıyız.
* İlk geceden itibaren yavruya evimizde güvenli ve sınırları olan bir alan oluşturarak ihtiyaçlarını giderdikten sonra yalnız uyumaya alıştırmalıyız. Sınırlı alanına yumuşak bir yatak, birkaç oyuncak ve kemirebileceği köpek ürünleri ile kısık sesli bir el radyosu onun daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. * Beslenmek, yavru köpek için en elzem ihtiyaçtır. Minik dostumuzu günde en az üç defa bebek köpek için formülize edilmiş besinlerle doyurmalıyız. Gereksinim duyulursa takviye edici vitamin ve mineral preparatları kullanmalı ve tabiki bol ve taze suyu her zaman başucunda bulundurmalıyız. * Yavru köpeğin bağışıklık sistemi tam gelişmemiş ve zayıftır. Bu sebeple periyodik parazit ilaçlamaları, aşı ve veteriner kontrollerine çok dikkat edilmeli; tehlikeli viral hastalıklara açık olan yavru gerekli olan aşıları tamamlanmadan dışarı çıkartılmamalıdır. * Bebek köpekleri ilk dönemlerinden itibaren tarama ve tımarlamaya alıştırmak gerekir. Bu onların tüy ve deri sağlığı açısından önemlidir. Bağışıklığı sağlanmadan yavru köpeğin yıkanması üşütüp hastalanmasına neden olabileceğinden bu dönemde kuru şampuanlar yada sprey bakım ürünleri tercih edilmelidir.
* Yavru köpek ilgi/sevgi ve oyuna çok ihtiyaç duyar. Onunla günün belli saatlerinde kaliteli vakit geçirmek, fiziksel ve ruhsal gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Bebek köpekle oyuncaklar aracığıyla oyunlar oynamak, sözlü ve temaslı şekilde iletişim kurmak onu ve bizi mutlu edecek, uzun soluklu bir birlikteliğin sağlıklı temeller üzerine kurulmasına yardımcı olacaktır. * Ağaç yaş iken eğilir... Yavrunun belli alışkanlıkları edinmesi ve ev uyumu hedefli eğitim egzersizleri yapmak onun mental gelişimi açısından çok önemlidir. * * * Tür alışkanlıklarına paralel olmayan ‘insanla yaşam’a olan adaptasyonlarını sağlamada klavuzluk yapmak bizlerin görevidir. Bu eğitim manuplasyonları esnasında sert ve baskıcı tutumlardan kaçınmalı, ödül temelli pozitif davranışları kullanmayı hedef almalıyız. Bebek dostumuzu tanıma ve daha iyi anlamaya çalışmak için bol bol kitap okumalı ve doğru bilgi kaynaklarından istifade etmeliyiz.
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Yavru köpek bakımı
Tıpkı bebekler gibi yavru köpekler de ilgi ve özenli bir bakıma ihtiyaç duyarlar.
Anne ve kardeşlerinden ayrılarak sahiplenilen yavru bir köpek, yeni evi ve ailesine alışma süreci içerisinde bizlerin gözetimine gereksinim duyacaktır.
Onun konforlu ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için yapılması elzem olan şeyleri şöyle sıralayabiliriz:
* * *
* Yavrunun eve gelişi esnasında transport için araba yolculuğu yapılacaksa araç içerisinde tehlikeli bir şekilde kucakta taşınması yerine içine yumuşak bir havlu serilmiş taşıma kafeslerinin kullanılması uygun olacaktır. Bebekleri araç seyahati esnasında nasıl arkada ve bebek koltuğunda emniyet önlemleriyle taşıyorsak, köpek yavrumuzu da taşıma kutusunda ve emniyet kemeri fiksasyonu ile arka koltukta taşımalıyız.
* İlk geceden itibaren yavruya evimizde güvenli ve sınırları olan bir alan oluşturarak ihtiyaçlarını giderdikten sonra yalnız uyumaya alıştırmalıyız. Sınırlı alanına yumuşak bir yatak, birkaç oyuncak ve kemirebileceği köpek ürünleri ile kısık sesli bir el radyosu onun daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.
* Beslenmek, yavru köpek için en elzem ihtiyaçtır. Minik dostumuzu günde en az üç defa bebek köpek için formülize edilmiş besinlerle doyurmalıyız. Gereksinim duyulursa takviye edici vitamin ve mineral preparatları kullanmalı ve tabiki bol ve taze suyu her zaman başucunda bulundurmalıyız.
* Yavru köpeğin bağışıklık sistemi tam gelişmemiş ve zayıftır. Bu sebeple periyodik parazit ilaçlamaları, aşı ve veteriner kontrollerine çok dikkat edilmeli; tehlikeli viral hastalıklara açık olan yavru gerekli olan aşıları tamamlanmadan dışarı çıkartılmamalıdır.
* Bebek köpekleri ilk dönemlerinden itibaren tarama ve tımarlamaya alıştırmak gerekir. Bu onların tüy ve deri sağlığı açısından önemlidir. Bağışıklığı sağlanmadan yavru köpeğin yıkanması üşütüp hastalanmasına neden olabileceğinden bu dönemde kuru şampuanlar yada sprey bakım ürünleri tercih edilmelidir.
* Yavru köpek ilgi/sevgi ve oyuna çok ihtiyaç duyar. Onunla günün belli saatlerinde kaliteli vakit geçirmek, fiziksel ve ruhsal gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Bebek köpekle oyuncaklar aracığıyla oyunlar oynamak, sözlü ve temaslı şekilde iletişim kurmak onu ve bizi mutlu edecek, uzun soluklu bir birlikteliğin sağlıklı temeller üzerine kurulmasına yardımcı olacaktır.
* Ağaç yaş iken eğilir... Yavrunun belli alışkanlıkları edinmesi ve ev uyumu hedefli eğitim egzersizleri yapmak onun mental gelişimi açısından çok önemlidir.
* * *
Tür alışkanlıklarına paralel olmayan ‘insanla yaşam’a olan adaptasyonlarını sağlamada klavuzluk yapmak bizlerin görevidir. Bu eğitim manuplasyonları esnasında sert ve baskıcı tutumlardan kaçınmalı, ödül temelli pozitif davranışları kullanmayı hedef almalıyız. Bebek dostumuzu tanıma ve daha iyi anlamaya çalışmak için bol bol kitap okumalı ve doğru bilgi kaynaklarından istifade etmeliyiz.