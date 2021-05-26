Yavru köpeğe öncelikle öğretilmesi gerekenler

Dişi köpekler senede 2 defa olmak üzere kızgınlık diye adlandırılan üremeye hazır oldukları döneme girerler. Bu dönemde köpekte fiziksel ve davranışsal bir takım değişiklikler gözlemlenebilmektedir.





Dişi köpekte kızgınlığa girme cinsel olgunluğun da başlaması anlamına gelmektedir. Bu dönem ırka bağlı olarak değişebilse de genellikle köpeğin 6-12’nci ayları arasında ilk bulgularıyla gerçekleşir. Küçük ırk köpekler büyük ırk köpeklere nazaran genellikle daha erken cinsel olgunluğa eriştikleri için kızgınlık dönemine daha erken yaşta girerler.

Dişi köpeklerde kızgınlık dönemindeki fiziksel bulguları maddelemek gerekirse:

- Bu dönemin hemen öncesinde az miktarlarda sık idrar yapma tipiktir.

- Dişi köpeğin genital organı normal boyutunun 2-3 katı büyüklüğüne ulaşır.

- Cinsel organdan gelen damla şeklinde kanama karakteristiktir. Ancak bazı olgularda kanamanın görülmediği de olur.

