Yaşlılık dönemindeki köpeklerde sık görülen hastalıklar

Yaşlanma, tüm canlılar için kaçınılmaz olarak yaşanılan bir süreçtir.
Ortalama ömürleri 10-15 yıl olan köpek dostlarımızın da yaşlılık süreçleri 7-8 yaşından sonra başlar. Uzun seneler boyunca aralıksız çalışmış olan organizma, bazı organ yorgunlukları ve sistem aksaklıklarına gebe pozisyondadır. Tüm bu yaşlanma sürecinde genetik sebepler, beslenme ve çevresel faktörlere bağlı olarak birtakım hastalıklarla karşılaşmak olasılık dahilindedir.
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Köpeklerde yaşlılık döneminde görülen bazı hastalıkları şöyle sıralamak mümkündür:
* KATARAKT: Yaşlanmayla birlikte gözün lens organının saydamlığını yitirmesi sonucunda oluşan bir durumdur. Yaşlı köpeğinizin bakışlarındaki donuk ve mat ifadenin de sebebi budur. Dostumuz özellikle karanlıkta eskisi kadar iyi bir görüşe sahip değildir ve özellikle merdiven inip çıkmada tökezlemeler başgösterebilir. Yaşlanmanın doğal süreçlerinin sonuçlarından biri olan katarakt, operatif müdahelelerle daha iyi hale getirilebilmektedir.
* ORTOPEDİK ÇATI VE EKLEM RAHATSIZLIKLARI: Yıllar boyu aktarım ve hareket mekanizmasının direği olan kemik çatı ve eklemler, yaşlanma ve hareketin azalmasına bağlı alınan fazla kilolar, sürtünme ve mineral dengelerin bozulmasıyla sinyaller vermeye başlar. Ağrılı yürüyüş, topallıklar, yatış pozisyonundan harekete geçişte zorlanmalar ve kemik deformasyonları köpeklerde yaşlanmanın getirilerindendir. Bu süreçte eklem desteği hedefli takviyelerle, ağrı kesici ve yangı giderici preparatların kullanılması gerekebilir.
* BUNAMA (CCD): Vücudun orkestra şefi olan beyninde yaşlanmaya bağlı olarak kimyası ve fonksiyonlarında azalma ve aksaklıklar oluşabilir. Yaşlı dostumuz az önce yemek yediği halde tekrar yemek isteyebilir, anlamsız havlamalar, tuvalet alışkanlıklarının bozulması ve aksi davranışlar şekillenebilir. Bilişsel algının bozulmasıyla ortaya çıkan bunama davranışları da yaşlılığın getirilerindendir.
* TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI: Köpeklerde yaşlılıkla beraber genellikle tiroid bezinin az çalışmasıyla karakterize hipotiroidizm şekillenir. Tüylerde seyrelme ve matlaşma, derinin yapısının bozulması ve kalınlaşması, aşırı kilo alma ve harekete olan isteksizlikle fazla uyuma bu hastalığın semptomlarındandır. Bu hastalık bazı ilaçlarla desteklenerek engellenebilmektedir.
* ORGAN YETMEZLİKLERİ: Köpeklerde yaşlanmayla beraber yorgun olan organların fonksiyon bozukluklarınada sık rastlanır. Özellikle böbrek, kalp ve karaciğer gibi hayati organların fonksiyon kayıpları tehlikeli olabilir. Ayrıca bazı ırkların genetik yatkınlıkları bu süreci hızlandırabilir.
Yaşlanma sürecinde dostumuzu daha iyi gözlemlemek, belirli periyotlarda veteriner kontrollerine götürmek, bu dönemi daha konforlu geçirmesine yardımcı olacaktır. Onların yaşlılıkta bize herzamankinden daha çok ihtiyaç duydukları gerçeğini unutmayalım.
Yaşlılık dönemindeki köpeklerde sık görülen hastalıklar
Yaşlanma, tüm canlılar için kaçınılmaz olarak yaşanılan bir süreçtir.
Ortalama ömürleri 10-15 yıl olan köpek dostlarımızın da yaşlılık süreçleri 7-8 yaşından sonra başlar. Uzun seneler boyunca aralıksız çalışmış olan organizma, bazı organ yorgunlukları ve sistem aksaklıklarına gebe pozisyondadır. Tüm bu yaşlanma sürecinde genetik sebepler, beslenme ve çevresel faktörlere bağlı olarak birtakım hastalıklarla karşılaşmak olasılık dahilindedir.
* * *
Köpeklerde yaşlılık döneminde görülen bazı hastalıkları şöyle sıralamak mümkündür:
* KATARAKT: Yaşlanmayla birlikte gözün lens organının saydamlığını yitirmesi sonucunda oluşan bir durumdur. Yaşlı köpeğinizin bakışlarındaki donuk ve mat ifadenin de sebebi budur. Dostumuz özellikle karanlıkta eskisi kadar iyi bir görüşe sahip değildir ve özellikle merdiven inip çıkmada tökezlemeler başgösterebilir. Yaşlanmanın doğal süreçlerinin sonuçlarından biri olan katarakt, operatif müdahelelerle daha iyi hale getirilebilmektedir.
* ORTOPEDİK ÇATI VE EKLEM RAHATSIZLIKLARI: Yıllar boyu aktarım ve hareket mekanizmasının direği olan kemik çatı ve eklemler, yaşlanma ve hareketin azalmasına bağlı alınan fazla kilolar, sürtünme ve mineral dengelerin bozulmasıyla sinyaller vermeye başlar. Ağrılı yürüyüş, topallıklar, yatış pozisyonundan harekete geçişte zorlanmalar ve kemik deformasyonları köpeklerde yaşlanmanın getirilerindendir. Bu süreçte eklem desteği hedefli takviyelerle, ağrı kesici ve yangı giderici preparatların kullanılması gerekebilir.
* BUNAMA (CCD): Vücudun orkestra şefi olan beyninde yaşlanmaya bağlı olarak kimyası ve fonksiyonlarında azalma ve aksaklıklar oluşabilir. Yaşlı dostumuz az önce yemek yediği halde tekrar yemek isteyebilir, anlamsız havlamalar, tuvalet alışkanlıklarının bozulması ve aksi davranışlar şekillenebilir. Bilişsel algının bozulmasıyla ortaya çıkan bunama davranışları da yaşlılığın getirilerindendir.
* TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI: Köpeklerde yaşlılıkla beraber genellikle tiroid bezinin az çalışmasıyla karakterize hipotiroidizm şekillenir. Tüylerde seyrelme ve matlaşma, derinin yapısının bozulması ve kalınlaşması, aşırı kilo alma ve harekete olan isteksizlikle fazla uyuma bu hastalığın semptomlarındandır. Bu hastalık bazı ilaçlarla desteklenerek engellenebilmektedir.
* ORGAN YETMEZLİKLERİ: Köpeklerde yaşlanmayla beraber yorgun olan organların fonksiyon bozukluklarınada sık rastlanır. Özellikle böbrek, kalp ve karaciğer gibi hayati organların fonksiyon kayıpları tehlikeli olabilir. Ayrıca bazı ırkların genetik yatkınlıkları bu süreci hızlandırabilir.
Yaşlanma sürecinde dostumuzu daha iyi gözlemlemek, belirli periyotlarda veteriner kontrollerine götürmek, bu dönemi daha konforlu geçirmesine yardımcı olacaktır. Onların yaşlılıkta bize herzamankinden daha çok ihtiyaç duydukları gerçeğini unutmayalım.