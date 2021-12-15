Ülkemizde pet kültürü hangi noktada

4 Ekim, tüm dünyada ‘Hayvan Hakları Günü’ olarak anılmaktadır. Hayvanların haklarının insanlar tarafından savunulmak durumunda olması her ne kadar ironik bir durum olsa da bu sene de onların refahı için olması gerekenleri şöyle bir gözden geçirelim:





- Her hayvan, doğasına uygun alanlarda yaşama hakkına sahip olmalıdır. Bu sebeple, doğasından koparılıp sınırlandırılmış alanlarda yaşamaya zorlanan hayvanların biriktirildiği hayvanat bahçeleri kapatılmalıdır.

- İnsan eğlencesine yönelik esaret altında tutularak çeşitli numaralar yapmaya zorlanan yunus ve katil balinaların hapsedildiği su parkları kapatılmalıdır.

- İnsanlık yararına, bahanesine sığınarak birçok acıya ve ölüme mahkum edilen deney hayvanları özgür bırakılmalıdır.

- Küçük yaşlardan itibaren çocuklara okul müfredatlarında hayvan sevgisi ve hayvan hakları konularında eğitimler planlanmalıdır.

- Sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanların refahı için iyileştirilmiş yasalar düzenlenmelidir.

