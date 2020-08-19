Türkiye’nin köpek ırkları

Ülkemiz coğrafyası birçok değere ve doğal zenginliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tüm dünyada birçok ülkenin kendi toprakları bünyesinde saflaştırdığı ve tanıttığı köpek ırkları olduğu gibi, Türkiye’nin de kendine ait olan birbirinden güzel ve değerli köpekleri mevcuttur. Bu ırkları şu şekilde sıralayabiliriz:
KANGAL: Şüphesiz ülkemize ait ve tüm dünyaca en tanınmış olan köpek ırkımızdır. Bu ırkın kökeni Sivas ilimiz ve civarıdır. Çoban köpeği olarak yetiştirilmiş olan bu köpek, özellikle sürü korumasında tüm dünyada bilinen en iyi iş köpeğidir. Oldukça iri ve güçlü bir fiziksel yapıya sahip olan kangal, sürüleri kurt, çakal gibi doğal yırtıcılardan korur ve gözetir. Son derece cesur ve sadık yapılı olan bu köpek, dondurucu soğuklarda da kavurucu sıcaklarda da çok dayanıklıdır.
AKBAŞ: Ülkemizde yetiştirilen çoban köpeklerinin en bilinen ve popüler olanlarındandır. Vücudunun tamamına beyaz rengin hakim olduğu bu ırk da sürü korumasında oldukça başarılıdır. Yetiştirildiği ve köken aldığı bölge Eskişehir ve civarıdır. İri cüsseye sahip olan akbaşlar, sürü korumanın yanı sıra alan koruması işini de çok iyi yapar.
ZERDAVA: Bu ırk özellikle Trabzon ve civar köylerde yetiştirilir ve kullanılır. Orta büyüklükte bir fiziğe sahiptir. Zerdavaların en önemli özellikleri korkusuz birer bekçi olmalarıdır. Soğuk ve sıcak havanın etkilerine dayanıklıdırlar. Cesaretleri fiziklerinden beklenmeyecek kadar şaşırtıcıdır. Çok çevik, atik ve kuşkucu yapıda olan mükemmel bekçilerdir.
ZAĞAR: Türkiye’de kopoy, çakır, tavşancı gibi isimlerle de anılabilen bir köpeğimizdir. Çok hızlı ve iyi iz sürebilen yapısından dolayı avcılıkta yoğun olarak kullanılır. İnatçı ve dayanıklı yapısıyla avı yorana kadar kovalayabilmektedir.
ÇATALBURUN: Ülkemizin Tarsus yöresine ait olan bu köpek ismini anatomik olarak enteresan olan burun yapısından almıştır. Bu ırkın koku alma duyusu çok gelişkindir. Avcılar tarafından çok tercih edilen bu çatalburunlar, çok çevik ve hızlı olabilen köpeklerdir.
MALAKLI: Türkiye’de Aksaray ve civarında yetiştirilmiş bir çoban köpeğidir. En önemli özelliği devasa cüssesidir. Sürü koruma ve bekçilik konusunda başarılı bir köpektir.
KARS ÇOBAN KÖPEĞİ: Bu köpeğimiz, kökenini Kafkasya’dan almasına rağmen Kars, Ağrı, Iğdır ve Van civarına özgüdür. Doğunun dondurucu soğuklarına çok dayanıklıdır. Oldukça iri vücutlu ve uzun tüylü olur. Çoban köpekliğinin yanı sıra çok iyi bekçilik yapabilme özellikleri vardır.
SULTAN TAZISI: Türkiye’nin en eski ırklarından biridir. Özellikle tavşan avlarında kullanılan bu tazı, inanılmaz derecede hızlı koşabilen ve mükemmel manevra kabiliyetine sahip olan bir köpektir.
Türkiye’nin köpek ırkları
Ülkemiz coğrafyası birçok değere ve doğal zenginliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tüm dünyada birçok ülkenin kendi toprakları bünyesinde saflaştırdığı ve tanıttığı köpek ırkları olduğu gibi, Türkiye’nin de kendine ait olan birbirinden güzel ve değerli köpekleri mevcuttur. Bu ırkları şu şekilde sıralayabiliriz:
KANGAL: Şüphesiz ülkemize ait ve tüm dünyaca en tanınmış olan köpek ırkımızdır. Bu ırkın kökeni Sivas ilimiz ve civarıdır. Çoban köpeği olarak yetiştirilmiş olan bu köpek, özellikle sürü korumasında tüm dünyada bilinen en iyi iş köpeğidir. Oldukça iri ve güçlü bir fiziksel yapıya sahip olan kangal, sürüleri kurt, çakal gibi doğal yırtıcılardan korur ve gözetir. Son derece cesur ve sadık yapılı olan bu köpek, dondurucu soğuklarda da kavurucu sıcaklarda da çok dayanıklıdır.
AKBAŞ: Ülkemizde yetiştirilen çoban köpeklerinin en bilinen ve popüler olanlarındandır. Vücudunun tamamına beyaz rengin hakim olduğu bu ırk da sürü korumasında oldukça başarılıdır. Yetiştirildiği ve köken aldığı bölge Eskişehir ve civarıdır. İri cüsseye sahip olan akbaşlar, sürü korumanın yanı sıra alan koruması işini de çok iyi yapar.
ZERDAVA: Bu ırk özellikle Trabzon ve civar köylerde yetiştirilir ve kullanılır. Orta büyüklükte bir fiziğe sahiptir. Zerdavaların en önemli özellikleri korkusuz birer bekçi olmalarıdır. Soğuk ve sıcak havanın etkilerine dayanıklıdırlar. Cesaretleri fiziklerinden beklenmeyecek kadar şaşırtıcıdır. Çok çevik, atik ve kuşkucu yapıda olan mükemmel bekçilerdir.
ZAĞAR: Türkiye’de kopoy, çakır, tavşancı gibi isimlerle de anılabilen bir köpeğimizdir. Çok hızlı ve iyi iz sürebilen yapısından dolayı avcılıkta yoğun olarak kullanılır. İnatçı ve dayanıklı yapısıyla avı yorana kadar kovalayabilmektedir.
ÇATALBURUN: Ülkemizin Tarsus yöresine ait olan bu köpek ismini anatomik olarak enteresan olan burun yapısından almıştır. Bu ırkın koku alma duyusu çok gelişkindir. Avcılar tarafından çok tercih edilen bu çatalburunlar, çok çevik ve hızlı olabilen köpeklerdir.
MALAKLI: Türkiye’de Aksaray ve civarında yetiştirilmiş bir çoban köpeğidir. En önemli özelliği devasa cüssesidir. Sürü koruma ve bekçilik konusunda başarılı bir köpektir.
KARS ÇOBAN KÖPEĞİ: Bu köpeğimiz, kökenini Kafkasya’dan almasına rağmen Kars, Ağrı, Iğdır ve Van civarına özgüdür. Doğunun dondurucu soğuklarına çok dayanıklıdır. Oldukça iri vücutlu ve uzun tüylü olur. Çoban köpekliğinin yanı sıra çok iyi bekçilik yapabilme özellikleri vardır.
SULTAN TAZISI: Türkiye’nin en eski ırklarından biridir. Özellikle tavşan avlarında kullanılan bu tazı, inanılmaz derecede hızlı koşabilen ve mükemmel manevra kabiliyetine sahip olan bir köpektir.