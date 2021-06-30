Tatilde köpeklerimizi bekleyen tehlikeler

Köpeklerimiz bizim sorumluluğumuzda yaşayan canlılardır. Onlara sağlıklı bir şekilde bakmak bizlerin görevidir. Bazen dostlarımızın iyiliği için yaptığımızı düşündüğümüz bakım hataları onları mutsuz edebilir hatta sağlıklarının bozulmasına neden olabilir.

CİLT VE TÜY PROBLEMİ OLUŞUR



Sık sık yıkamak: Özellikle pandemi dönemiyle insanların hijyen endişeleri arttı. Buna bağlı olarak sık yıkamaya tabi tutulan köpeklerin deri defanslarının düşmesi ve buna bağlı olarak birtakım cilt ve tüy problemlerinin yaşanmasına neden oldu. Yıkamalar esnasında kullanılan kimyasal içerikli şampuanlar derinin bütünlüğünü kaybetmesine sebep olabilmektedir. Dostlarımızı gerekmedikçe ayda bir kereden daha sık yıkamamalıyız.







Kısa makine tıraşı: Köpeğinizi yaz sıcaklarında rahatlatmak hedefli yaptıracağınız kısa makina tıraşları onun güneşin zararlı ışınlarına daha çok maruz kalmasına, tüy defansının ortadan kalkmasına bağlı olarak deri yaralanmalarına açık hale gelmesine neden olacaktır. Her zaman makine tıraşı yerine elle kısaltmaları tercih etmelisiniz.

