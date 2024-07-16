Tasarı üzdü

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-En başta sokak hayvanlarının toplanarak barınaklara ve doğal yaşam alanı adı altında kurulacak olan zorunlu birlikteliklerin ve stresli dinamiklerin yaşanacağı yerlere hapsedilmesi hayvan refahına aykırı.

-Toplatılma başlatılırsa ilk önce insana en güvenen ve kent yaşamına en uyumlu olanların ilk kurbanlar olacağı ve onların sokaklarımızdaki yaşam alanlarına başka ve yeni gruplarının yerleşeceği aşikâr.

-Salgın hastalık ve saldırganlık durumlarında uygulanması planlanan uyutma yani yaşamına son verme yaşam hakkına aykırı, suistimale çok açık, insancıl değil ve çözüm önerisi olmaktan çok uzak, kabul edilemez…

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Çözüm çok açık hâlbuki;

-Hummalı bir kısırlaştırma seferberliği

-Merdiven altı üretim başta olmak üzere üretimin durdurulması

-Sahiplendirme çalışmaları

-Toplum sağlığı ve sokak hayvanlarının sağlığı için aşılama

-Okul müfredatlarına çocukların bilinçlenmesi hedefli hayvan sevgisi ve yaşam hakları temelli ünitelerin düzenlenmesi

-Sahipli köpeklerin terkedilmesinin cezai şartlarının caydırıcı olacak şekilde yeniden oluşturulması

-Sahipli olup serbest gezen ve üremeye ve çoğalmaya sebep olan hayvanların kontrol altına alınması





-Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç seviyede olan hayvanların tedavi ve rehabilitasyon görebileceği geçici barınma merkezlerinin kurulması

-Bu işin bir çırpıda çözülebileceği fikrinden uzaklaşmak ıslahın zaman alacağını bilerek uzun vade planların yapılması

-Projelere liyakat sahibi, çözüm için tecrübesi olan insanların dahil edilmesi

-Kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış olan hayvanların alışık oldukları yaşam alanlarına tekrar bırakılması.

Gelin bu hatadan bir an evvel hep beraber geri dönelim.



