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Tarkan Özvardar
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Tasarı üzdü

#Can Dostlar#Ankara#TARKAN ÖZVARDAR

Meclise sunulan sokak hayvanlarının ıslahıyla alakalı tasarı, tüm hayvanseverleri hayal kırıklığına uğrattı, endişelendirdi, üzdü…

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-En başta sokak hayvanlarının toplanarak barınaklara ve doğal yaşam alanı adı altında kurulacak olan zorunlu birlikteliklerin ve stresli dinamiklerin yaşanacağı yerlere hapsedilmesi hayvan refahına aykırı.
-Toplatılma başlatılırsa ilk önce insana en güvenen ve kent yaşamına en uyumlu olanların ilk kurbanlar olacağı ve onların sokaklarımızdaki yaşam alanlarına başka ve yeni gruplarının yerleşeceği aşikâr.
-Salgın hastalık ve saldırganlık durumlarında uygulanması planlanan uyutma yani yaşamına son verme yaşam hakkına aykırı, suistimale çok açık, insancıl değil ve çözüm önerisi olmaktan çok uzak, kabul edilemez…

Tasarı üzdü

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Çözüm çok açık hâlbuki;
-Hummalı bir kısırlaştırma seferberliği
-Merdiven altı üretim başta olmak üzere üretimin durdurulması
-Sahiplendirme çalışmaları
-Toplum sağlığı ve sokak hayvanlarının sağlığı için aşılama
-Okul müfredatlarına çocukların bilinçlenmesi hedefli hayvan sevgisi ve yaşam hakları temelli ünitelerin düzenlenmesi
-Sahipli köpeklerin terkedilmesinin cezai şartlarının caydırıcı olacak şekilde yeniden oluşturulması
-Sahipli olup serbest gezen ve üremeye ve çoğalmaya sebep olan hayvanların kontrol altına alınması

Tasarı üzdü

-Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç seviyede olan hayvanların tedavi ve rehabilitasyon görebileceği geçici barınma merkezlerinin kurulması
-Bu işin bir çırpıda çözülebileceği fikrinden uzaklaşmak ıslahın zaman alacağını bilerek uzun vade planların yapılması
-Projelere liyakat sahibi, çözüm için tecrübesi olan insanların dahil edilmesi
-Kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış olan hayvanların alışık oldukları yaşam alanlarına tekrar bırakılması.
Gelin bu hatadan bir an evvel hep beraber geri dönelim.


Tasarı üzdü

#Can Dostlar#Ankara#TARKAN ÖZVARDAR
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