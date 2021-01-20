Sokak köpeği ve ev köpeğinin bir günü

Yavru köpekler de tıpkı bebekler gibi dünyayı hayret ve merakla takip ederler. Dünyada olup biten tüm bu değişiklikleri anlayabilmeleri için onlara doğru kılavuzluk ederek yardımcı olmak da bizlere düşer.

Yavru bir köpek edindiğinizde onlar için de kendiniz için de hayatı kolaylaştırmak ve aranızda kurulacak olan bağı sağlam/güvenli temellere oturtmak için gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:







* Sabırlı, toleranslı ve sakin davranın:

Karşınızdaki canlının tür dışı ve bebek olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Yavruya olan hitaplarınızda, ses tonunuzu tedirgin, çelişkili ya da yüksek kullanarak onu şaşırtıp korkutmayın. Unutmayın ki köpekler vücut dilinizi çok iyi gözlemlerler. Bu sebeple sakin ve kararlı vücut sinyalleri kullanarak ona yardımcı olun. Yaptığı ya da yapabileceği hata ve yaramazlıklara karşı toleranslı olun. Ceza içeren fevri davranışlardan kaçının. Onun henüz bebek olduğunu unutmayın.



