Sokak hayvanı olmanın zorlukları

Sokakta yaşayan hayvanların sorunlarına dikkat çekilmek amacıyla 2010’da Dünya Sokak Hayvanlarını Anma Günü ilan edildi.
Her yıl 4 Nisan’da sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli açıklamalar yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor. Ancak, sokak hayvanlarını anlayabilmek, onlara yakından bakmak ve yaşadıklarını algılayabilmekle mümkün olur. Peki sokakta yaşayan hayvanlar ne gibi zorluklar yaşar, sokakta yaşayan bir hayvan nelerle mücadele eder? İşte yanıtı...
* Sokak hayvanı olmak genel anlamda kimsesiz olmak demektir.
* Karnını doyurmak, su ihtiyacını karşılamak ve yatacak güvenli bir yer bulmak için sürekli ve bitmeyen bir mücadele içinde olmak demektir.
* Baharda ıslak kalmak, kışın üşümek, yazın sıcakla savaşmak demektir.
* Bazen insan tarafından sevilmek, ilgi görmek, doyurulmak; çoğunlukla yine insanoğlu tarafından hor görülüp itilip kakılıp kovalanmak.
* Tanımlamakta güçlük çektiği, çoğunlukla korkuları besleyen şehir hayatında yaşamak zorunda kalmak.
* Zayıf kalmak ya da hasta olma lüksünün asla olmaması demektir.
* Çocuksan çocukluğunu, anneysen anneliğini doyasıya yaşayamamak demektir.
* Açlığını bir nebze bastırmak için bulduğun bir parça yiyeceğe sevinemeden zehirlenip ölmek demektir.
* Bazen güvenmek istediğin insanların oyuncağı, eğlencesi, maskarası olmak demektir.
* Aniden yakalanıp toplama kamplarında yaşamaya zorlanmak demektir.
* Sokak hayvanı olmak hayata 5-0 mağlup başlamak demektir.
***
Bizlerin çok iyi bilmesi gerekli olan, sokak hayvanlarının gökten zembille inmediği, yine bizler tarafından sokağa terkedilen hayvanlardan oluştuğudur. O gıptayla baktığımız ‘sokaklarında bir tane bile başıboş hayvan yok’ dediğimiz gelişimiş ülkelerin bu duruma gelme hedefli olarak binlerce hayvanı geçmişte katlettiğini ve halen devam ettiğini bilmeliyiz.
Unutmayalım; her canlı bizler gibi yaşam hakkına sahiptir. Kendi elimizle yaşantımıza monte ettiğimiz sokak hayvanlarını ve yaşadıkları zor hayatı görmezden gelmeyelim...
Çözüm net! Aşılayalım, kısırlaştıralım, yaşatalım...
Sokak hayvanı olmanın zorlukları
Sokakta yaşayan hayvanların sorunlarına dikkat çekilmek amacıyla 2010’da Dünya Sokak Hayvanlarını Anma Günü ilan edildi.
Her yıl 4 Nisan’da sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli açıklamalar yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor. Ancak, sokak hayvanlarını anlayabilmek, onlara yakından bakmak ve yaşadıklarını algılayabilmekle mümkün olur. Peki sokakta yaşayan hayvanlar ne gibi zorluklar yaşar, sokakta yaşayan bir hayvan nelerle mücadele eder? İşte yanıtı...
* Sokak hayvanı olmak genel anlamda kimsesiz olmak demektir.
* Karnını doyurmak, su ihtiyacını karşılamak ve yatacak güvenli bir yer bulmak için sürekli ve bitmeyen bir mücadele içinde olmak demektir.
* Baharda ıslak kalmak, kışın üşümek, yazın sıcakla savaşmak demektir.
* Bazen insan tarafından sevilmek, ilgi görmek, doyurulmak; çoğunlukla yine insanoğlu tarafından hor görülüp itilip kakılıp kovalanmak.
* Tanımlamakta güçlük çektiği, çoğunlukla korkuları besleyen şehir hayatında yaşamak zorunda kalmak.
* Zayıf kalmak ya da hasta olma lüksünün asla olmaması demektir.
* Çocuksan çocukluğunu, anneysen anneliğini doyasıya yaşayamamak demektir.
* Açlığını bir nebze bastırmak için bulduğun bir parça yiyeceğe sevinemeden zehirlenip ölmek demektir.
* Bazen güvenmek istediğin insanların oyuncağı, eğlencesi, maskarası olmak demektir.
* Aniden yakalanıp toplama kamplarında yaşamaya zorlanmak demektir.
* Sokak hayvanı olmak hayata 5-0 mağlup başlamak demektir.
***
Bizlerin çok iyi bilmesi gerekli olan, sokak hayvanlarının gökten zembille inmediği, yine bizler tarafından sokağa terkedilen hayvanlardan oluştuğudur. O gıptayla baktığımız ‘sokaklarında bir tane bile başıboş hayvan yok’ dediğimiz gelişimiş ülkelerin bu duruma gelme hedefli olarak binlerce hayvanı geçmişte katlettiğini ve halen devam ettiğini bilmeliyiz.
Unutmayalım; her canlı bizler gibi yaşam hakkına sahiptir. Kendi elimizle yaşantımıza monte ettiğimiz sokak hayvanlarını ve yaşadıkları zor hayatı görmezden gelmeyelim...
Çözüm net! Aşılayalım, kısırlaştıralım, yaşatalım...