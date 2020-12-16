Rutin bakım nasıl olmalı

Biz insanlar da dahil olmak üzere, tüm memeli canlıların hayatının erken ya da geç evrelerinde kansere yakalanma riski vardır.





Evlerimizde ailemizin bir bireyi olarak yaşayan köpek dostlarımız da maalesef kansere yakalanabilirler. Kanser kabaca kontrolsüz ve hızla büyüyen hücre çoğalmasıdır. Belli organ ya da beden bölgelerine yerleşebildiği gibi kan ve lenf yoluyla metastaz yaparak vücudun heryerine yayılma özelliği gösterebilir. Bu kontrolsüz çoğalma önüne geçilmezse organ yada sistemlerin fonksiyonlarını bozarak canlının ölümüne sebep olabilir. Son yıllarda köpeklerde de kanser vakalarında istatistiksel olarak ciddi bir çoğalma olduğu dikkat çekicidir. Yapılan araştırmalar köpeklerde kanser olgusundaki artışı şöyle sıralamaktadır:

Genetik aktarımlar: Bazı kanser türleri kalıtımla yeni soylara aktarılabilmektedir. Köpeklerde de tıpkı insanlarda olduğu gibi soy ile kanser aktarımı gözlemlenmektedir.

Kontrolsüz üretim ve seleksiyon: İnsan eliyle yapılan çiftleştirme ve üretim, artan talep ile kontrol dışına çıkmıştır. Özellikle ‘merdivenaltı’ olarak tabir edilen ruhsatsız ve denetime tabi olmayan merkezler rastgele yapılan çiftleştirmeler ile genetik geçişli kanser olgularını tetiklemektedir. Ayrıca denetimli ya da denetimsiz yapılan yakın akraba eşleştirmeler de köpeklerde kanser artışlarına olumsuz yönde katkı sağlamaktadır.

Endüstriyel ürünler ve beslenme: Tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerimizde de beslenme biçim ve alışkanlıkları değişmektedir. Köpek maması endüstrisi tüm dünyada oldukça büyük bir pazardır. Kalitesiz, ucuz, besin kaynakları niteliksiz ve yüksek oranda koruyucu ve renklendirici ihtiva eden köpek mamaları, ödül ve takviye edici gıdalar köpeklerde kanser riskini yüksek oranda arttırmaktadır.

Sağlıksız çiftleştirmeler: Özellikle kısırlaştırılmamış sokak hayvanları başta olmak üzere, sahipli köpeklerde de görülen ve çiftleşme esnasında cinsel yolla bulaşabilen kanser türleri de dostlarımız için büyük tehdit oluşturmaktadır.

