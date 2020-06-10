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Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Rengârenk kâbus

10 Haziran 2020

Özellikle yaz aylarında düğün ve kutlamaların vazgeçilmezi havai fişek gösterilerinin evlerimizde beslediğimiz dostlarımız ve şehir hayatında yaşayan kuşlar için nasıl bir kabus olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Rengârenk kâbus

Genellikle gece saatlerinde uygulanması tercih edilen, rengârenk olan ve çıkarttıkları yüksek sesle çoğunlukla bizleri bile tedirgin edebilen bu görsel şölen hiçbir şeyden haberleri olmayan, bu durumu anlamlandırabilmeleri mümkün olmayan hayvanlar için daima korku ve tehlikenin işaretidir.

PANİK VE KORKU YAŞIYORLAR

Havai fişek gösterileri esnasında evlerinde korku nöbetleri geçiren köpek ve kedilerin, endişeden nereye sığınacağını bilemeyen sokak hayvanlarının, gece dolayısıyla dinlenmeye çekilmişken panikleyen kuşların yaşadıkları zor anları düşünmeyiz bile bu görsel şöleni izlerken.

HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR

Rengârenk kâbus

Bu gösteriler esnasında strese girerek panikle kaçmaya çalışan birçok sokak hayvanı trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Birçok sahipli kedi ve köpek, gürültünün sebep olduğu ani şok ile evlerini kaybederek kaybolmaktadır. Şehirlerin vazgeçilmez sakinleri olan kuşlar endişeyle sağa sola çarparak ya da fişeğin kendisine isabet etmesi sonucu ölmektedir.

DAVRANIŞLARI BOZULUYOR

İnsan için bir sıcak savaş esnasında silahların füzelerin yaşattığı heyecan, korku, endişe ve panik ne ise bu hayvanlar için hissedilen durum da aynıdır.
İnsanla birlikte ve insanın yaşam kurallarına uyarak yaşamaya çalışan dostlarımız zaten yeterince zorluk çekerken bir de anlam veremedikleri gürültü ve görsel efektlerin yarattığı korkuyla mücadele etmeye çalışmaktadır.
Bu 5-10 dakikalık insan için keyif verici olan gösteriler, birçok hayvanın hayatında kalıcı davranış bozukluklarına sebep olur ve bu davranış problemlerinin rehabilitasyonu sürekli tekrarlandığı için neredeyse imkânsızdır.
***
Sizin mutlu gün ve anlarınızın ispatı ve yansıması olan havai fişek gösterilerinin birçok masum hayvanın kabusu ve hatta hayatını kaybetmesi anlamına geldiğini unutmayın...

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