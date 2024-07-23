Ölüm yasası... Bu hale nasıl geldik...

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- Sokak köpekleri gökten zembille inmedi. Vakti zamanında yasalarla önlem alınamadığı için sokağa terkedilmeler, popülasyonun kontrolsüz şekilde çoğalmasına neden oldu.

- Tek çözüm olan kısırlaştırma göz ardı edildi. Yerel yönetimler bu sorumluluğu yerine getirmedi.

- Merdiven altı üretimlere ve sınır ötesinden kaçak hayvan ticaretine göz yumuldu.

- Toplumun ve özellikle çocukların hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda bilinçlendirilmesine önem verilmedi.

- Hem çevre ve toplum sağlığı hem de sokak hayvanlarının sağlığı için yeterli aşılama çalışmaları yapılmadı.

- Kanun koyucular konu hakkında uzman kişilerden görüş almadı ya da görüşlerine itibar etmedi.

- Tasarı komisyonlar bu konularda liyakat ve empati sahibi olmayan kişilerden oluşturuldu.

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- Sosyal medya, reyting kaygısıyla toplumu ikiye bölerek kutuplaştırdı.

- Sokak hayvanları siyaset üstü bir algıyla ele alınması gerekirken siyasete malzeme edildi.

- Yasa koyucular hayvana eziyet, suistimal etme gibi suçları hiçbir caydırıcılığı olmayan cezalarla tanımladı.

Bu tarihimizde daha önce de örneğini gördüğümüz ‘Hayırsız ada’ vakası gibi kara bir leke olarak anılmasın. Bu korkunç hatadan bir an evvel dönelim… Kısırlaştıralım, aşılatalım bizlerle yan yana yaşatalım...



