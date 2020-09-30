Küçük ırk mı büyük ırk mı?

Anne ve kardeşlerinden ayrılarak sahiplenilen yavru bir köpek, yeni evi ve ailesine alışma süreci içerisinde bizlerin gözetimine gereksinim duyacaktır.
Onun konforlu ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için yapılması elzem olan şeyleri şöyle sıralayabiliriz:
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* Yavrunun eve gelişi esnasında transport için araba yolculuğu yapılacaksa araç içerisinde tehlikeli bir şekilde kucakta taşınması yerine içine yumuşak bir havlu serilmiş taşıma kafeslerinin kullanılması uygun olacaktır. Bebekleri araç seyahati esnasında nasıl arkada ve bebek koltuğunda emniyet önlemleriyle taşıyorsak, köpek yavrumuzu da taşıma kutusunda ve emniyet kemeri fiksasyonu ile arka koltukta taşımalıyız.
Apartman dairelerinde kendi doğal yaşantı modellerinden uzak ve insanla bir arada yaşamak tahmin edileceği üzere bir köpek için çok da kolay değildir. Bu sebeple ev yaşantısı kurallarını sevgili dostumuza öğretmek ve bizlerle birlikte yaşama alışkanlıklarını edinmede onlara klavuzluk etmek tamamen bizlerin sorumluluğu olmalıdır. İşte evlerimizde bizlerle birlikte yaşayan köpek dostlarımıza öğretmemiz gereken belli başlı kuralları şöyle sıralayabiliriz:
TUVALET ALIŞKANLIĞI: Aşı programı tamamlanmış olan köpeğin mutlak surette düzenli bir gezinti programının olması gerekir. Bu program esnasında dostumuzun ihtiyacını dışarıya yönlendirmeyi öğretmemiz elzemdir. Ev içerisinde tuvalet ihtiyacını gidermesi yaşanabilecek kazalar ve sağlık açısından çok doğru olmayacaktır.
BESLENME DÜZENİ: Dostumuzun beslenme saatini organize etmeliyiz. Özellikle bizim yemek saatlerimizde bizimle birlikte masadan beslenmemesi hem onun sağlığı ve kilo kontrolü için hem de ileride bizim yemek masamızı kendi beslenme alanı olarak görerek rahatsızlık vermemesi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple dostumuzun beslenme bölgesini yemek masamızdan farklı bir yere planlamalıyız.
EVDE OYUN YÖNETİMİ: Köpeğimizle ev içerisinde oynayacağımız oyunları doğru planlamalıyız. Özellikle at getir ve yoğun hareket içeren çekiştirme oyunları, köpeğin avcılık dürtüsünü harekete geçirip aşırı aktive olmasını tetikleyebilir. Evde rahatsız edici olabilecek bu aşırı hareketlilik içeren oyunları dışarıda planlamak ve ev içerisinde daha çok sakla bul gibi sakinlik içeren oyunları tercih etmek doğru olacaktır.
Köpeklerde havlamanın şekli, frekansı, süresi ve yüksekliği farklı anlamları, durumları işaret edebilir. Örneğin ortak atadan köken aldıkları yakın akrabaları olan kurtlar gibi köpekler de davranışıyla sürüyü biraraya toplama çabalarını sergilerler. Bir sürü hayvanı olan köpekler de yaşantılarında evde yalnız kaldıklarında uluyarak yalnızlıklarını paylaşmak hedefli olarak bizi çağırabilirler.
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Köpekler için normal bir iletişim ve ifade biçimi olan havlama davranışı, şehir hayatı içinde evlerimizde ve bahçelerimizde bizlerle olan ortak yaşantıları esnasında bazı köpek sahipleri ve mahalle sakinleri için problem haline gelebilmekte ya da doğru tabiriyle getirilebilmektedir.
Örneğin, apartman dairesinde yaşayan; egzersiz, ilgi ve beslenme gibi temel ihtiyaçları doğru ve yeterli şekilde karşılanmayan; uzun saatler boyunca yalnız bırakılan bir köpeğin sahibine duyduğu özlem çağrısı olan havlama ve uluma seslerinin şikâyet konusu olması ne kadar köpeğin suçudur?!
ALAN SINIRLANDIRICILAR: Özellikle yavru köpek edinilmede dostunuzun oryantasyonu, tuvalet alışkanlığını yönlendirmek ve güvenliği açısından alanını sınırlandırmak önemlidir. Bu amaçla tel kafesleri, köpek oyun park çitlerini ya da oda kapılarına takılarak sınırlandırma yapılan çit kapıları kullanmak gerekmektedir.
MAMA VE SU KABI: Köpeğin beslenmesinde kullanmak üzere mama ve su kapları elzemdir. Paslanmaz çizilmez metal kapları tercih etmek her zaman daha iyidir. Cam ve porselen kaplar kırılarak dostumuz için zararlı hale gelebilir. Ayrıca bu kapları ayarlanabilir ayaklıklı mekanizmalarla desteklerseniz köpek eğilmeden rahatlıkla beslenip su içebilecektir. Ayrıca kolay çizilebildiği bazen alerjiye sebebiyet verebildiği için plastik su ve mama kaplarını tercih etmeyiniz.
TASMA VE KAYIŞ: Aşı programları tamamlanıp dışarıda gezmeye başlayacak olan dostunuzun ihtiyacı olan malzemelerden biri de tasma ve kayıştır. İlk alıştırmalar için bir adet bel-göğüs tasmalı ile bir de boyun tasması gerekecektir. Ayrıca ona gezintide kontrol, konfor ve güvenlik sağlayacak uzayabilen kayışlar da elzemdir. Bu kayış ve tasmaların metal olmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Sağlam ve güvenli olmaları önemlidir. Tabiki köpeğinizin tasmalarına iliştireceğiniz küçük bir isimlik ve kimlik bilgi madalyonunu da unutmayın.
TARAK VE FIRÇA: Köpeğinizin tüy bakımı önemlidir. Onun tüy yapısına uygun nitelikte edineceğiniz tarak ve fırçalarla gün aşırı tımarlamalar yapmanız onun deri bütünlüğü ve tüy sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca tarama esnasında kolaylık sağlama hedefli , organik tarama spreylerini de kullanabilirsiniz.
İnsanlık tarihi, bu sadık dostların birçok kahramanlık hikâyesi ile doludur. İşte size tarihe insanlık adına yaptıklarıyla damgasını vurmuş kahraman köpeklerin bazılarının gerçek hikâyesi:
ALPLERDE DONMAKTAN KURTARDI
Barry: Saint bernard ırkı köpekler 1600’lü yıllardan itibaren İsviçre’nin Alp Dağları bölgesindeki karlı zor geçitlerde mahsur kalan insanları kurtarmak hedefli olarak manastır rahipleri tarafından yetiştirilmektedirler. 1800’lerde yaşamış Barry isimli bir saint bernard, hayatı boyunca bu bölgede donma ve ölüm tehlikesi yaşayan 40’ın üstünde insanı kurtararak tarihe adını kahraman köpek olarak yazdırmıştır.
SPUTNİK 2 İLE UZAYA GÖNDERİLDİ
Laika: 1957 yılının kasım ayında S.S.C.B tarafından Sputnik 2 isimli uzay aracıyla geri dönüşü planlanmaksızın uzaya gönderilen ilk köpektir. Bir sokak köpeği olan Laika caddelerde koştururken birden kendini uzay araştırma merkezinde dar bir kabinde seyahate alıştırılma hedefli bir eğitim programının içinde bulur. Laika uzaya gönderilen ve orda ölen ilk canlıdır. Bilim adına önemli bir adım gibi gösterilen bu çalışma insanlık adına utanç vericidir.
9 YIL SAHİBİNİ BEKLEDİ
Hachiko: Japonya’nın Odeto ilçesinde doğmuş olan Hachiko, bu bölgede yaşayan bir ziraat mühendisi profesörün köpeğiydi. Her gün metroyla üniversiteye giden sahibini metroya götürüp, akşam geliş saatini tahmin ederek metro çıkışında karşılardı. Hayatının ikinci senesinde üniversitede kalp krizi geçirerek ölen sahibini metro çıkışında karşılamak üzere son kez istasyona gitti. Sahibinin gelmediğini gören Hachiko yaşamının geriye kalan 9 yılını sadakatle istasyonda sahibini bekleyerek geçirdi. Anısına aynı istasyonda heykeli dikildi.
KANGAL: Şüphesiz ülkemize ait ve tüm dünyaca en tanınmış olan köpek ırkımızdır. Bu ırkın kökeni Sivas ilimiz ve civarıdır. Çoban köpeği olarak yetiştirilmiş olan bu köpek, özellikle sürü korumasında tüm dünyada bilinen en iyi iş köpeğidir. Oldukça iri ve güçlü bir fiziksel yapıya sahip olan kangal, sürüleri kurt, çakal gibi doğal yırtıcılardan korur ve gözetir. Son derece cesur ve sadık yapılı olan bu köpek, dondurucu soğuklarda da kavurucu sıcaklarda da çok dayanıklıdır.
AKBAŞ: Ülkemizde yetiştirilen çoban köpeklerinin en bilinen ve popüler olanlarındandır. Vücudunun tamamına beyaz rengin hakim olduğu bu ırk da sürü korumasında oldukça başarılıdır. Yetiştirildiği ve köken aldığı bölge Eskişehir ve civarıdır. İri cüsseye sahip olan akbaşlar, sürü korumanın yanı sıra alan koruması işini de çok iyi yapar.
ZERDAVA: Bu ırk özellikle Trabzon ve civar köylerde yetiştirilir ve kullanılır. Orta büyüklükte bir fiziğe sahiptir. Zerdavaların en önemli özellikleri korkusuz birer bekçi olmalarıdır. Soğuk ve sıcak havanın etkilerine dayanıklıdırlar. Cesaretleri fiziklerinden beklenmeyecek kadar şaşırtıcıdır. Çok çevik, atik ve kuşkucu yapıda olan mükemmel bekçilerdir.
ZAĞAR:
Kusmak sevimli dostlarımız için bazen önemsiz bir reaksiyon iken bazen de tehlikeli rahatsızlıkların habercisi olabilir.
Köpeklerde kusma davranışının altında birçok neden yatabilir. Bu nedenleri kökenine göre şu şekilde inceleyebiliriz:
1) VİRAL KÖKENLİ HASTALIKLAR: Özellikle yavru, nadir de olsa genç ve yetişkin köpeklerde parvovirüs, koronavirüs ve distemper gibi bulaşıcı ve ölümcül olabilen viral sebepli hastalıklarda art arda şekillenebilen kusma davranışıyla karşılaşabiliriz. Bu hastalıklarda çoğunlukla kusmaya eşlik eden başka semptomları da görmek söz konusudur.
2) PARAZİTER KÖKENLİ KUSMALAR: Köpeklerde yoğun bağırsak parazitleri olduğu durumlarda kusma olgusuyla karşılaşmak olasıdır. Hatta kusmalar esnasında bağırsak kurtlarının bazılarının dışarı atılması bile mümkündür. Ayrıca sulardan geçen tek hücreli bazı parazitler de kusmayla karakterize bazı semptomlara neden olabilirler.
İçgüdülerinin atalarına göre körelmiş olması, köpeği bizlere daha bağımlı bir hale getirmiş ve klavuzu olan insanı takip etmek de dostumuzu biraz da olsa insanlaştırmıştır.
İşte evcil köpek dostlarımızın bizlerle benzeyen yanları:
GÜN İÇİNDE BİRKAÇ KEZ ACIKIRLAR
m Periyodik besleme ihtiyacı: İlkel ve avcı olan köpek, doğada düzenli bir beslenme şekline sahip değilken evlerimizde beslediğimiz dostlarımız bizlerin programladığı düzenli ve periyodik beslenme sistemine endekslenmişlerdir. İnsan tarafından edindirilmiş bu davranış onların da tıpkı bizler gibi gün içerisinde birkaç defa acıkmalarına ve eğer beslenme saatleri gecikirse huzursuz ve stresli olmalarına sebep olmaktadır.
Hastalıklar: Köpekler de tıpkı bizler gibi hastalanabilirler. İnsanlarda da rastlanabilen kalp yetmezlikleri, böbrek fonksiyon kayıpları, karaciğer yağlanması, kanser, tiroid bozuklukları gibi sayısının arttırılabileceği birçok hastalığa yakalanabilirler. Ayrıca insan eliyle yapılan üretimler ve seleksiyon sonucunda köpekler birçok kalıtsal hastalığın da malesef sahibi olmuşlardır. İnsan manipülasyonu sonucunda (yanlış ve düzensiz beslemeler) oluşabilen obezite gibi hastalıklara da tıpkı bizler gibi yakalanabilirler.
Davranış problemleri: İnsanla bir arada grift ilişkide yaşamak köpekleri de ruhsal anlamda etkileyebilmektedir. Onlarda da stres bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar gibi birçok insansı bozukluklar görülebilmektedir. Köpeklerde görülen davranış bozukluklarının büyük bir çoğunluğu insan etkisiyle oluşurken çok küçük bir kısmı genetik kökenli olmaktadır.
DÜZENLİ EGZERSİZ ÖNEMLİ VE HAYATİ
Halk arasında ‘pisi pisi otu’ olarak bilinen ‘Hordeum marinum’ isimli bu otlar ilkbaharın son dönemlerinden sonbaharın ortalarına kadar olan yaz sezonu içerisinde her yerde rastlanabilen ve köpeklerle kediler için son derece tehlikeli olabilen bitkilerdir. Bahar ile yeşeren bu yabani ot çeşidi, yazın kuru bir forma ulaşarak kedi ve köpeklerin üzerlerine saplanırlar. Tek yönlü ve kilitli ilerleyiş mekanizması ile dostlarımızın üzerine yapıştıktan sonra deride ve hatta vücut boşluklarında ilerleyerek çok ciddi enfeksiyon ve ağrılı apselere neden olabilirler.
Bu otlara; yabanıl ve arsız yapıda oldukları için yeryüzünün her yerinde rastlamak mümkündür. Özellikle kır ve otlak gezintileri esnasında dostlarımızın tüylerine kolaylıkla yapışırlar.
Köpekler, bizlere nazaran ısı çarpmasına çok daha az toleranslıdırlar. Bu da yaz aylarını onlar için tehlikeli hale getirebilmektedir.
Köpekler, ısı regülasyonu ve vücutlarını serinletme işlemini soluk alıp verme esnasında gerçekleştirirler. Hava ısısının yükseldiği dönemde dostlarımız için bu işlem çok daha zor bir hal alır.
Bunu tıpkı bir hava soğutmalı araba motoruna benzetebiliriz.
Eğer bu mekanizma bozulursa vücutları hızla su kaybetmeye başlar ve maalesef çoğunlukla erken müdahale olmadığı takdirde ölümle sonuçlanır.
Onlarla birlikte olabildiğince uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak adına elinizden gelebilecek her şeyi yapmak, bizlere koşulsuz sevgi ve sadakat besleyen dostlarımız için boynumuzun borcudur.
İşte sevimli arkadaşlarımızın ömrünü sağlıkla uzatacak 10 önemli madde:
1) DÜZENLİ VETERİNER MUAYENESİ
SIK BESLENMEYE İHTİYAÇ DUYAR
- Yavru köpek tıpkı bebeklerdeki gibi sık beslenmeye ihtiyaç duyar. Gün içerisinde belli periyotlarla en az 3-4 defa karınlarının doyurulması gerekir.
- Yavrular sık beslenme ve sindirim sistemlerinin gerektirdiği şekilde gün içerisinde defalarca tuvalet ihtiyaçlarını giderirler. Özellikle apartman dairelerinde yaşayıp uzun mesaili işlerde çalışanlar için bu olay kontrolü zor bir durum haline gelebilmektedir.
- Bebeklik dönemlerinde köpekler antiparaziter uygulamalar ve aşılama programları için sıklıkla veteriner kliniği ziyaretlerine götürülmelidirler. Bunun da ayrı bir mesai ve efor gerektiği unutulmamalıdır.
- Anne ve kardeşlerinden ayrılmış olan yavru köpek yeni ortamına alışma ve oryantasyon döneminde adaptasyon güçlükleri çekebilir. Bu süreçte onunla geceli gündüzlü ilgilenmek gerekir.
Virüs nedeniyle evlerimize kapandık, sevdiğimiz ve görüşmekten keyif aldığımız arkadaşlarımızdan uzak durmak zorunda kaldık. Son bir ay içerisinde virüsün plato düzlüğüne ulaşmasıyla normal yaşantıya geçiş başladı. Tüm bu zor günlerin ardından havaların ısınmasıyla bunalmış olan bizler iple çektiğimiz yaz tatilini planlar olduk. Tatilimizde de insanlarla olan sosyal mesafemize bir süre daha dikkat etmemiz gerektiği kaçınılmaz bir gerçekken, bizlere koronavirüs bulaştırma ihtimali olmayan köpeklerimizle güzel bir yaz tatili geçirmek her iki taraf için de iyi olacaktır.
Şunu unutmayalım ki; köpekler sahip merkezli ve dirsek temasından çok hoşlanan canlılardır. Hangi ırk olursa olsun imkân varsa tatil programımıza onları da eklemek hayatlarının merkez noktasında bizlerin olduğu dostlarımızı son derece mutlu edecektir. Gitmeyi planladığımız bölgedeki hayvan dostu otelleri öğrenip inceleyerek erken rezervasyonla birlikte ayrılmadan harika bir tatil yapabiliriz.
Bu tatili planlarken dikkat etmemiz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz;
Köpeklerin bizlerden farklı alışkanlıkları vardır. Ancak bizlerle olan yaşantılarında her iki tarafın da rahat ve uyumlu birlikteliği için edinmeleri gereken davranışlar konusunda onlara rehberlik yapmak bizim sorumluluğumuzdadır.
Sosyal yaşantı içerisinde köpeklerimizin toplumla uyumlu olarak yaşayabilmesi için belli başlı alışkanlıkları onlara edindirmemiz gerekir. Bu alışkanlıkların önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:
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- Tuvalet terbiyesi: Köpeklerimizi küçük yaşlardan itibaren toplumsal ortamlarda tuvalet ihtiyaçlarını gerçekleştirmemeleri konusunda yönlendirmeli ve atıklarını toplayarak çevre sağlığını dikkate almalıyız.
- Yalnız kalmayı öğretmek: Apartman gibi toplu yaşanılan yerleşkelerde her ne kadar yalnız kalmayı sevmese de dostumuzu gün içerisinde yalnız kalmaya alıştırmalı ve havlama ya da ulumayla çevreyi rahatsız etmemeyi öğretmeliyiz.
Ülkemizde sokak ve ev köpeklerinin popülasyonunun düzenlenmesinin en doğru ve tek yolu üremenin kontrol altına alınmasıdır. Her geçen gün kontrolsüz çiftleşmeler sonucunda sürülere yeni bireyler katılmakta ayrıca merdiven altı üreticilerin tetiklemeleriyle sayı çığ gibi artmaktadır. Eğer popülasyon artışı kendi doğal akışına bırakılırsa üremeye bağlı olarak sayı gittikçe artacak ve kontrolsüz bir şekilde kümelenecektir. Dişi köpekler senede iki kez üreme ve erkeği kabul dönemine girerler. Erkek köpekler ise seksüel gelişimlerini tamamlandıktan sonra üremeye her zaman hazır olurlar.
Kısırlaştırma popülasyon sayısını kontrol altına aldığı gibi sevgili dostlarımızın daha uzun ve sağlıklı yaşamalarını da sağlamaktadır. Bu müdahale genellikle dişi köpekler için uygulanmalıdır kanısı yanlıştır. Dişi köpekler kadar erkek köpeklerin de kısırlaştırılması gerekmektedir. Birçok veteriner hekim tarafından kolaylıkla yapılabilen bu operasyonun dişi ve erkek köpeklerdeki yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
TÜMÖR RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIR
Genellikle gece saatlerinde uygulanması tercih edilen, rengârenk olan ve çıkarttıkları yüksek sesle çoğunlukla bizleri bile tedirgin edebilen bu görsel şölen hiçbir şeyden haberleri olmayan, bu durumu anlamlandırabilmeleri mümkün olmayan hayvanlar için daima korku ve tehlikenin işaretidir.
PANİK VE KORKU YAŞIYORLAR
Havai fişek gösterileri esnasında evlerinde korku nöbetleri geçiren köpek ve kedilerin, endişeden nereye sığınacağını bilemeyen sokak hayvanlarının, gece dolayısıyla dinlenmeye çekilmişken panikleyen kuşların yaşadıkları zor anları düşünmeyiz bile bu görsel şöleni izlerken.
Bizler kadar kuvvetli bireysel psikolojileri olmasa da yüksek seviye sürü algıları vardır. Sürü içerisindeki hiyerarşik kavramlar ve statü olguları kuvvetli dinamik temellere dayalıdır. En sade anlamıyla alışkanlıkları ve yaşam modelleri insanınkinden başkadır.
Bizlerin evcil köpek ile yaşadığı tür dışı ilişki köpek açısından yeterince zorlayıcı ve güç adaptasyon gerektiren temellere dayalıdır. İnsan köpek ile olan yaşantısında köpeği kendi yaşam modeline entegre etmeye meyillidir. Kayış-tasma alışkanlıkları, tür dışı ilişkiyi anlama zorlukları, doğasının dışındaki yeni beslenme alışkanlıkları, trafik, doğal olmayan sesler ile mücadele, insanın sosyal yaşantısına adapte olma zorunluluğu ve bunun gibi sayısız köpek türüne özgü olmayan alışkanlıkları edinmek zaten köpekler için kolay olmayan olgulardır.
Bazı köpekler bu adaptasyon problemlerine bağlı olarak bir takım hafif seyirli hastalıklara yakalanabilmektedir. Bu dönemde köpeklerimizin sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenleri ve karşılaşabileceğimiz sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:
FAZLA OT YEMELERİ
Yağışlı günlerin arkasından, beslenen taze ve yeşil otlar dostlarımızın dürtüsel olarak bu lezzetli otları yemesini tetikleyebilmektedir. Çoğunlukla az miktarda tükettiklerinde herhangi bir problemle karşılaşılmadığı gibi özellikle ıslak otların çok miktarda tüketilmesi mide-bağırsak problemlerine sebep oluyor. Genellikle ishal ve kusmayla karakterize olan problem bazen de mide ve barsak geçişlerinde yenilen yoğun ota bağlı tıkanmalara sebebiyet verebilir ki, en tehlikelisi de budur. Otlarla birlikte alınması muhtemel tek hücreli bağırsak parazitleri köpeğimizde şiddetli ishallere neden olabilir.
Bu dönemde gezintiler esnasında dostumuzun yoğun ot tüketimine engel olmak olası bir barsak problemine karşı da prebiyotik besinlerle sistemine destek olmak doğru bir yaklaşım olacaktır.
Sosyal aktiviteleri neredeyse bitti. Bu alışık olunmayan yaşantı modeli birçok bireyin yalnızlaşması ve canının sıkılmasına neden oldu. Tüm bu sebepler insanların yalnızlıklarını paylaşmak ve can sıkıntılarını gidermek hedefli olarak evlerine bir köpek arkadaş alma isteklerini tetikledi. İnsandan insana bulaşma tehlikesinin yüksek olduğu koronavirüs hastalığının köpeklerden insanlara bulaşmadığı ispatları da bu isteği arttırdı.
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Hazırlıksız ve bu sürecin bir süre sonra sona ereceği ve normalleşmenin şekilleneceği düşünülmeden edinilen bu hayvancıklar ilerleyen dönemlerde ne olacak? Bu aşırı köpek satışlarının tetiklediği merdiven altı üretimleri kim denetleyecek? Bir heves edinilen köpeklerin ileride terkedilme durumlarına karşı barınaklar ve yerel yönetimler nasıl bir tedbir alacak? Bugün evlerinde yeni edindikleri köpek yavrusuyla vakit geçirip eğlenen insanlar, yarın eski düzenlerindeki işlerine okullarına döndüklerinde bu canlara bakmaları mümkün olacak mı?
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Tüm bu soruların cevaplarının köpekler açısından hüsran ve ve suistimalle sonuçlanmaması adına köpek sahiplenmeden önce aşağıda belirteceklerime dikkat edelim:
SÜRÜNÜN TEK BİR LİDERİ VARDIR
Kurt sürüleri içerisinde rütbeler ve bu rütbelerin gerektirdiği hiyerarşik konumlandırmalar mevcuttur. Sürü dinamiği içerisindeki sosyal statüler oldukça net ve keskindir. Sürünün tek bir lideri vardır. Lider, güçlü bir kondüsyona ve sağlam bir sinir sistemine sahiptir. Daima sürüyü/sürünün yerleşkesini koruma ve kollama sorumluluğunun baş kahramanıdır.
ARALARINDA MÜCADELE EDERLER
Sürü içerisindeki hiyerarşide yakın rütbelerdeki bireyler konumlarını korumak ya da yükseltmek hedefli olarak zaman zaman kendi aralarında mücadele ederler. Bu mücadeleler bazen ciddi ve yaralayıcı olsa da sürünün genel ritmi ve sürü bileşenlerinin hareket sınırları asla keskinliğini yitirmez.
Küçük ırk mı büyük ırk mı?
Köpek sahiplenirken çoğunlukla kıstaslardan biri de köpeğin boyutudur.
400’ü aşkın olan köpek ırkları çeşitliliğinde, fiziksel olarak farklı vücut büyüklüklerine sahip köpekler bulunmaktadır. Vücut kütlesinin büyüklüğü, bakım ve muhafaza etme açısından farklılıklar şekillendirebilir. Seçim aşamasında büyük ırkın mı yoksa küçük ırkın mı daha uygun olacağına karar verirken şu kriterlere dikkat edilmelidir...
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* EGZERSİZ: Tüm köpekler gezinti ve egzersize ihtiyaç duyarlar. Büyük ırk köpeklerin küçük ırklara göre daha fazla egzersiz ve uzun gezinti gereksinimleri vardır. Buna bağlı olarak seçimi yaparken kişilerin aktivite istek ve durumlarına göre seçimlerini yapması önemlidir.
* SEYAHAT OLGUSU: Köpeğinizle birlikteliğiniz esnasında zaman zaman seyahat ihtiyacınız olacaktır. Bu tür durumlarda köpeğin büyüklüğü, taşınma koşulları ve şeklini değiştirecektir. Büyük ırklar daha fazla alana ihtiyaç duyarlar ve muhafazaları daha zor olabilir. Örneğin, uçak yolculuklarında küçük ırkların 8 kilograma kadar olanları kabin içerisinde yolcu yanında seyahat edebilmektedir. Büyük ırklar, uçakların kargo bölümlerinde uçmak durumundadır ve uçuş maliyetleri daha yüksektir.
* BESLENME: Büyük ırklar vücut kütlelerine bağlı olarak yüksek miktarda besin tüketirler. Küçük ırk köpeklerin beslenme miktar ve maliyetleri daha düşük olacaktır. Eğer bir büyük ırk köpek sahiplendiyseniz, büyük boy mama poşetlerini taşımaya hazır olun.
* MUHAFAZA: Büyük ırklar muhafaza edilmek üzere daha büyük alanlara ihtiyaç duyarlar. Eşya yoğunluğu yüksek ve kalabalık aile için büyük ırklar alan paylaşımında zorluk oluşturabilir.
* YAŞAM SÜRECİ: İstatistikler bizlere, küçük ırk köpeklerin ömürlerinin büyük ırklara göre daha uzun olduğunu göstermektedir. Irk seçiminde ömrünün uzunluğu da birçok hayvan sahibi için önemli bir kıstastır.
* ŞEHİR HAYATINA ADAPTASYON: Şehir merkezlerinde ve kısıtlı park alanlarının olduğu bölgelerde yaşamak durumunda olanların küçük ırklara yönelmesi söz konusu olabilir. Büyük ırklar daha geniş parklarda, egzersize ve uzun yürüyüşlere çıkmaktan hoşlanırlar.
* GÜVENLİK İHTİYACI: Eğer köpek sahiplenirken korunma ihtiyacı sizin için bir kıstas ise koruma köpeklerinin çoğunun büyük ırklara mensup olduğunu unutmayalım. Büyük ırk köpekler, küçük ırklara göre güvenlik ve koruma görevlerinde daha dayanıklıdırlar.
* DAYANIKLILIK VE DİRENÇ: Soğuk hava başta olmak üzere birçok zorlu şarta daha dirençli ve adaptasyonu kolay olanlar büyük ırk köpeklerdir. Küçük ırklar fiziksel çevre değişimlerine daha duyarlı ve hassas olurlar.
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Tüm bunların ışığında köpek sahiplenme aşamasında barınaklarda ve sokaklarda küçük, büyük, orta birçok boyutta çok tatlı köpeklerin sahiplenmeye hazır beklediğini unutmayın.
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