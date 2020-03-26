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Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Koronavirüs tedbirlerinde köpeklerimiz için dikkat etmemiz gerekenler

26 Mart 2020

Tüm dünya ve Türkiye’de salgın halinde olan koronavirüse karşı hepimiz önlemler almaya çalışırken, evlerimizde bizlerle yaşayan köpek dostlarımız için neler yapmalı ve bu kriz günlerinde onların vücut ve ruh sağlığını nasıl korumalıyız! İşte madde madde alacağımız basit önlemler...

* En başta koronavirüsün kedi ve köpek gibi evcil hayvanlardan bizlere bulaşmadığı, insan hareketleri ile insandan insana bulaştığını duyuralım.
* Virüsün yeni yapılan çalışmalarda, köpeklere bulaşmadığı ve insanlardaki gibi hastalık oluşturmadığını da bilelim.

Koronavirüs tedbirlerinde köpeklerimiz için dikkat etmemiz gerekenler

* Evde kal çağrısına uyduğumuz şu günlerde onları günde 2-3 kez gezintiye çıkaralım.
* Gezintileri insanlardan uzak ve kalabalık içermeyen bölgelerde yapmaya özen gösterelim.
* Köpeğimizle yapacağımız gezintilere, arkadaşlarımızın eşlik etmemesine özen gösterelim.

Koronavirüs tedbirlerinde köpeklerimiz için dikkat etmemiz gerekenler

* Her ihtimali göze alarak, aile bireyleri haricinde yabancı insanların köpeklerimize temas etmemesine özen gösterelim.
* Köpek parklarındaki toplu etkinlik ve buluşmalara katılmayalım.
* Köpek parklarını kalabalık yaratmamak adına organize olarak diğer köpek sahipleriyle nöbetleşe kullanalım.

Koronavirüs tedbirlerinde köpeklerimiz için dikkat etmemiz gerekenler

* Dışarıda köpeğimizle oyun ve egzersizlerde kullandığımız oyuncakların eve dönüşte hijyen uygulamaları çerçevesinde temizliğine dikkat edelim.
* Eve dönüşte köpeğimizin ayaklarını yıkayıp, dermatolojik ve toksik açıdan güvenli dezenfektanlarla silelim.
* Acil olmadıkça veteriner kliniği ziyaretlerinden kaçınalım.
* Elzem durumlarda klinik ziyareti için mutlaka veteriner hekimimizden randevu alarak gidelim.
* Ev içerisinde onlarla sakla-bul oyunu gibi interaktif oyunlar oynayarak ruh sağlıklarını dinamik tutalım.
* Gereksiz miktar ve çeşitlilik içeren beslemelerden kaçınalım.

Koronavirüs tedbirlerinde köpeklerimiz için dikkat etmemiz gerekenler

* Olası bir sokağa çıkma kısıtlamasına karşı yedek mamalarını bulunduralım.
* Kendinizin hastalanma durumuna karşı dostunuz için bir B planınızın olmasına dikkat edin.
* Sokalarda yaşayan ve bizlere muhtaç hayvanların beslenme ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için yardımcı olun.
* Sokaktaki hasta ve yardıma muhtaç hayvanlara yardımcı olmaya çalışın.Gerekirse belediye ve sivil toplum örgütlerine bildirip yardım isteyin.
***
Bizlerin sorumluluğu ve gözetiminde yaşayabilen dostlarımızın sağlığını ihmal etmeyin. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı açısından gerekmedikçe evde kalın...

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