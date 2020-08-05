Köpeklerin insanlarla benzeşen yanları

Köpek, evcilleşme basamağının en üst seviyesinde olan ve insanla yakın dostluğu en eskiye dayanan hayvandır. Yüzyıllardır süre gelen dirsek teması sadık dostumuz köpekleri birlikte yaşadıkları bizlerle benzer davranış ve özellikleri edinmeye itmiştir.
İçgüdülerinin atalarına göre körelmiş olması, köpeği bizlere daha bağımlı bir hale getirmiş ve klavuzu olan insanı takip etmek de dostumuzu biraz da olsa insanlaştırmıştır.
İşte evcil köpek dostlarımızın bizlerle benzeyen yanları:
GÜN İÇİNDE BİRKAÇ KEZ ACIKIRLAR
m Periyodik besleme ihtiyacı: İlkel ve avcı olan köpek, doğada düzenli bir beslenme şekline sahip değilken evlerimizde beslediğimiz dostlarımız bizlerin programladığı düzenli ve periyodik beslenme sistemine endekslenmişlerdir. İnsan tarafından edindirilmiş bu davranış onların da tıpkı bizler gibi gün içerisinde birkaç defa acıkmalarına ve eğer beslenme saatleri gecikirse huzursuz ve stresli olmalarına sebep olmaktadır.
Hastalıklar: Köpekler de tıpkı bizler gibi hastalanabilirler. İnsanlarda da rastlanabilen kalp yetmezlikleri, böbrek fonksiyon kayıpları, karaciğer yağlanması, kanser, tiroid bozuklukları gibi sayısının arttırılabileceği birçok hastalığa yakalanabilirler. Ayrıca insan eliyle yapılan üretimler ve seleksiyon sonucunda köpekler birçok kalıtsal hastalığın da malesef sahibi olmuşlardır. İnsan manipülasyonu sonucunda (yanlış ve düzensiz beslemeler) oluşabilen obezite gibi hastalıklara da tıpkı bizler gibi yakalanabilirler.
Davranış problemleri: İnsanla bir arada grift ilişkide yaşamak köpekleri de ruhsal anlamda etkileyebilmektedir. Onlarda da stres bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar gibi birçok insansı bozukluklar görülebilmektedir. Köpeklerde görülen davranış bozukluklarının büyük bir çoğunluğu insan etkisiyle oluşurken çok küçük bir kısmı genetik kökenli olmaktadır.
DÜZENLİ EGZERSİZ ÖNEMLİ VE HAYATİ
Egzersiz ihtiyacı: İnsan olarak bizler için sağlıklı yaşamanın gerekliliklerinden biri olan egzersiz, köpekler için de son derece elzemdir. Düzenli egzersiz ihtiyacı köpekler için çok önemli ve hayatidir. Uzun gezintiler, koşmak ve hareketlilik onların da bağışıklık sistemini ve ruhlarını zinde tutar. Özellikle şehir hayatının merkezinde apartman dairelerinde yaşayan dostlarımız için kısıtlı alanda muhafaza edilmenin yarattığı stres ancak düzenli egzersiz ile engellenebilir.
Üşüme ve terleme: Irka ve bireysel duyarlılıklara bağlı olarak değişebilse de köpekler de tıpkı bizler gibi üşüyebilir ve terlerler. Köpeklerin soğuk ve karlı havalarda üşümediklerini zannetmek yanılgıdır. Bizden daha dayanıklı olmaları, üşümeyecekleri anlamına gelmez. Aynı zamanda sıcakta köpekler de terlerler. Sadece bizlerden farklı olarak terleme şekilleri solunum yoluyla olmaktadır.
Sosyalleşme ve oyun ihtiyacı: Köpekler de tıpkı bizler gibi sosyal canlılardır. Zaman zaman türdeşleriyle bir araya gelmek ve etkileşimde bulunmak onlar için ciddi bir ihtiyaçtır. Sürekli olarak türdışı olan insanla ilişkide olmak zamanla köpek olduklarını unutmalarına ve tür alışkanlıklarını kaybetmelerine sebep olur. Bizler nasıl arkadaşlarımızla buluşup sosyal ortamlarda sohbet edip takım sporları yapıyorsak, köpekler de arkadaşlarıyla buluşup ilişki kurup oyun oynamaya ihtiyaç duyarlar.
UZUN YALNIZLIK ONLARI MUTSUZ EDER
Yalnızlığa tahammülsüzlük: Köpekler özlerinde sürü hayvanlarıdır. Doğada topluluk halinde yaşarlar ve aile ilişkileri çok kuvvetlidir. Yalnızlığı sevmediğimizi ve istemediğimizi ‘yalnızlık Allaha mahsustur’ sözüyle doğrulayan biz insanlar gibi köpekler de yalnızlığı sevmezler. Gün içerisinde uzun yalnızlıklar köpekleri mutsuz eder. İnsanla bir arada olabilmek onlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
Vücut dili ve mimik kullanma: Köpekler de tıpkı bizler gibi iletişimde vücut dillerini kullanır ve iletişimde oldukları canlının vücut sinyallerini takip ederler. Köpekleri anlayabilmek onların vücut dillerini çözümlemekle mümkündür. İnsanla olan tür dışı ilişkisinde köpeklerin vücut diliyle kendilerini ifade etme çabaları ve bizler gibi bazen yüz mimiklerini kullanmaları bizlerle benzeyen yönlerinden biridir.
Yarı etçil hale gelmiş olmaları: insan eliyle besleniyor olmak ataları etçil olan köpeklerin beslenme alışkanlıkları ve sindirim sistemlerinin değişmesine neden olmuştur. Evcilleşme ile köpeklerin besin rasyonlarına insanın kattığı tahıl bileşenleri ve endüstriyel katkılar onların sindirim alışkanlıklarını evrilterek günümüzde yarı etçil hale gelmelerine neden olmuştur. Köpekler de bizler gibi birçok besini tüketir olmuşlardır.
Özlemek: Özlemek insan için doğal kabul edilen bir duygu durumu iken köpekler de bizler gibi türdeşleri olan köpeklere yada bizler gibi tür dışı olan canlılara özlem duyabilmektedirler. Sizden bir süreliğine bile uzak kalmış olan dostunuzun size kavuştuğundaki tarifsiz sevinci özlem duygularının yansımasıdır.
Köpeklerin insanlarla benzeşen yanları
Köpek, evcilleşme basamağının en üst seviyesinde olan ve insanla yakın dostluğu en eskiye dayanan hayvandır. Yüzyıllardır süre gelen dirsek teması sadık dostumuz köpekleri birlikte yaşadıkları bizlerle benzer davranış ve özellikleri edinmeye itmiştir.
İçgüdülerinin atalarına göre körelmiş olması, köpeği bizlere daha bağımlı bir hale getirmiş ve klavuzu olan insanı takip etmek de dostumuzu biraz da olsa insanlaştırmıştır.
İşte evcil köpek dostlarımızın bizlerle benzeyen yanları:
GÜN İÇİNDE BİRKAÇ KEZ ACIKIRLAR
m Periyodik besleme ihtiyacı: İlkel ve avcı olan köpek, doğada düzenli bir beslenme şekline sahip değilken evlerimizde beslediğimiz dostlarımız bizlerin programladığı düzenli ve periyodik beslenme sistemine endekslenmişlerdir. İnsan tarafından edindirilmiş bu davranış onların da tıpkı bizler gibi gün içerisinde birkaç defa acıkmalarına ve eğer beslenme saatleri gecikirse huzursuz ve stresli olmalarına sebep olmaktadır.
Hastalıklar: Köpekler de tıpkı bizler gibi hastalanabilirler. İnsanlarda da rastlanabilen kalp yetmezlikleri, böbrek fonksiyon kayıpları, karaciğer yağlanması, kanser, tiroid bozuklukları gibi sayısının arttırılabileceği birçok hastalığa yakalanabilirler. Ayrıca insan eliyle yapılan üretimler ve seleksiyon sonucunda köpekler birçok kalıtsal hastalığın da malesef sahibi olmuşlardır. İnsan manipülasyonu sonucunda (yanlış ve düzensiz beslemeler) oluşabilen obezite gibi hastalıklara da tıpkı bizler gibi yakalanabilirler.
Davranış problemleri: İnsanla bir arada grift ilişkide yaşamak köpekleri de ruhsal anlamda etkileyebilmektedir. Onlarda da stres bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar gibi birçok insansı bozukluklar görülebilmektedir. Köpeklerde görülen davranış bozukluklarının büyük bir çoğunluğu insan etkisiyle oluşurken çok küçük bir kısmı genetik kökenli olmaktadır.
DÜZENLİ EGZERSİZ ÖNEMLİ VE HAYATİ
Egzersiz ihtiyacı: İnsan olarak bizler için sağlıklı yaşamanın gerekliliklerinden biri olan egzersiz, köpekler için de son derece elzemdir. Düzenli egzersiz ihtiyacı köpekler için çok önemli ve hayatidir. Uzun gezintiler, koşmak ve hareketlilik onların da bağışıklık sistemini ve ruhlarını zinde tutar. Özellikle şehir hayatının merkezinde apartman dairelerinde yaşayan dostlarımız için kısıtlı alanda muhafaza edilmenin yarattığı stres ancak düzenli egzersiz ile engellenebilir.
Üşüme ve terleme: Irka ve bireysel duyarlılıklara bağlı olarak değişebilse de köpekler de tıpkı bizler gibi üşüyebilir ve terlerler. Köpeklerin soğuk ve karlı havalarda üşümediklerini zannetmek yanılgıdır. Bizden daha dayanıklı olmaları, üşümeyecekleri anlamına gelmez. Aynı zamanda sıcakta köpekler de terlerler. Sadece bizlerden farklı olarak terleme şekilleri solunum yoluyla olmaktadır.
Sosyalleşme ve oyun ihtiyacı: Köpekler de tıpkı bizler gibi sosyal canlılardır. Zaman zaman türdeşleriyle bir araya gelmek ve etkileşimde bulunmak onlar için ciddi bir ihtiyaçtır. Sürekli olarak türdışı olan insanla ilişkide olmak zamanla köpek olduklarını unutmalarına ve tür alışkanlıklarını kaybetmelerine sebep olur. Bizler nasıl arkadaşlarımızla buluşup sosyal ortamlarda sohbet edip takım sporları yapıyorsak, köpekler de arkadaşlarıyla buluşup ilişki kurup oyun oynamaya ihtiyaç duyarlar.
UZUN YALNIZLIK ONLARI MUTSUZ EDER
Yalnızlığa tahammülsüzlük: Köpekler özlerinde sürü hayvanlarıdır. Doğada topluluk halinde yaşarlar ve aile ilişkileri çok kuvvetlidir. Yalnızlığı sevmediğimizi ve istemediğimizi ‘yalnızlık Allaha mahsustur’ sözüyle doğrulayan biz insanlar gibi köpekler de yalnızlığı sevmezler. Gün içerisinde uzun yalnızlıklar köpekleri mutsuz eder. İnsanla bir arada olabilmek onlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
Vücut dili ve mimik kullanma: Köpekler de tıpkı bizler gibi iletişimde vücut dillerini kullanır ve iletişimde oldukları canlının vücut sinyallerini takip ederler. Köpekleri anlayabilmek onların vücut dillerini çözümlemekle mümkündür. İnsanla olan tür dışı ilişkisinde köpeklerin vücut diliyle kendilerini ifade etme çabaları ve bizler gibi bazen yüz mimiklerini kullanmaları bizlerle benzeyen yönlerinden biridir.
Yarı etçil hale gelmiş olmaları: insan eliyle besleniyor olmak ataları etçil olan köpeklerin beslenme alışkanlıkları ve sindirim sistemlerinin değişmesine neden olmuştur. Evcilleşme ile köpeklerin besin rasyonlarına insanın kattığı tahıl bileşenleri ve endüstriyel katkılar onların sindirim alışkanlıklarını evrilterek günümüzde yarı etçil hale gelmelerine neden olmuştur. Köpekler de bizler gibi birçok besini tüketir olmuşlardır.
Özlemek: Özlemek insan için doğal kabul edilen bir duygu durumu iken köpekler de bizler gibi türdeşleri olan köpeklere yada bizler gibi tür dışı olan canlılara özlem duyabilmektedirler. Sizden bir süreliğine bile uzak kalmış olan dostunuzun size kavuştuğundaki tarifsiz sevinci özlem duygularının yansımasıdır.