Köpeklerimizi nasıl beslemeliyiz

Beslenme; her canlı için olduğu gibi köpeklerimiz için de sağlıklı bir gelişim ve kaliteli yaşamak hedefli son derece önemli bir olgudur.
Onlar için de birçok sağlık probleminin kökeninde beslenme bozuklukları yatabilir. Yetersiz ve kalitesiz beslenme yada fazla beslenme tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de yaşam kalitesini düşürür. Köpeklerimizi iyi ve sağlıklı besleyebilmek için ilk etapta onların sindirim sistemleri ve beslenme alışkanlıkları konusunda bilgi sahibi olmamız gerekir. Çok eski dönemlerde, yani köpeklerin avcılık alışkanlıklarının devam ettiği süreçte, köpeklerin sindirim sistemi etçil (carnivor) olmaya yönelikti. Günümüzde evcilleşme süreciyle ve insanla bir arada yaşamaya bağlı olarak köpekler insanların da yemeklerine ortak olmaya başladılar. Bunun sonucunda beslenme alışkanlıkları değişti ve artık onları yarı-etçil (semi-carnivor) olarak kabul ediyor ve rasyonlarını buna göre oluşturuyoruz.
ARTIKLARLA BESLEMEK DOĞRU DEĞİL
Tıpkı bizlerde de olduğu gibi beslemekle doyurmak birbirinden farklı kavramlardır. Köpekleri insan artıklarıyla beslemek çok doğru bir fikir değildir. Genel anlamda insan olarak bizim doğru ve yeterli beslenemediğimizi düşünürsek bizim artıklarımızla bir köpeğin doğru beslenmesi pek de mümkün olmayacaktır. Ayrıca insan sindirim sistemiyle köpeklerin sindirim sisteminin farklılığı insan için çok sağlıklı ve besleyici olan bazı besin maddelerinin köpek sindirim sistemi için sakıncalı olmasına neden olabilir.
BİRÇOK ÇEŞİT KURU MAMA VARDIR
Günümüzde köpeklerimizi besleyebilmemizin pratik, hijyenik, sağlıklı ve pratik yolu, kuru mamalar olarak gözükmektedir. Ancak kuru mamaların da kendi aralarında kalite sınıflandırmaları vardır. İyi kaliteli ve dengeli bir mamanın ham maddeleri gerçek kaynaklardan elde edilir ve sadece veteriner hekim gözetiminde muhafaza ve satışına izin verilir. Dolayısıyla köpeğimizi iyi kalite bir kuru mamayla beslemeyi hedeflediğimizde alınacak doğru adres, veteriner hekim bulunduran noktalar olmalıdır. Irka, yaşa ve besin kaynaklarının kökenine bağlı olarak birçok çeşit kuru mama tüketime hazırlanmaktadır. Köpeğimizin damak zevkine ve egzersiz planlarına bağlı olarak çeşit ve günlük beslenme miktarlarını oluşturmak mümkündür ve köpek beslemenin en pratik yoludur.
PARAZİTLERDEN ARINDIRILMALI
Bazı köpek sahipleri, ekonomik sebepler ya da kuru mamalara karşı olan güvensizliklerinden ötürü köpeklerini doğal yollarla beslemeyi tercih ederler. Doğru hazırlandığı takdirde bu besleme biçimi de köpekler için son derece faydalı olabilir. Özellikle protein kaynaklarının pişirilmeden kullanılması köpeğin besinden maksimum seviyede yararlanmasına sebep olmaktadır. Çiğ besleme(row diet) diye bilinen bu besleme modelinde üçte iki protein kaynağı, üçte bir sebze, meyve ve karbonhidrat bileşimiyle sağlıklı bir rasyon oluşturulabilir. Ancak çiğ beslemede dikkat edilmesi gereken protein kaynağının parazitler ve patojen bakterilerden arındırılmış olmasıdır. Eğer protein kaynağından emin değilsek, pişirmek en doğrusu olacaktır. Köpeğin rasyonunda etin çiğ olması köpeğin vahşileşmesine ya da saldırganlaşmasına kesinlikle sebep olmaz.
PORSİYONLARA AYIRIP SABAH-AKŞAM VERİLEBİLİR
Örnek olması açısından evde hazırlanacak köpek maması formülü vermek gerekirse, şöyle bir karışım uygulayabiliriz:
* 300 gram tavuk eti, hindi eti, koyun eti yada dana eti
* 100 gram tuzsuz lor peyniri
* 1 adet haşlanmış yumurta
* 100 gram yulaf
* 100 gram doğranmış kabak, brokoli, yaban mersini, elma, havuç karışımı
* 20 gram ufalanmış fındık ve ceviz
* 50 gram sığır jelatini
Hazırladığımız bu karışımı, porsiyonlara ayırıp köpeğimize sabah ve akşam sunabiliriz. Geri kalan kısmı buzdolabında ve derin dondurucu kısmında muhafaza etmeliyiz. Çiğ beslemede ölçülendirme için günlük miktar, köpeğimizin vücut ağırlığının ihtiyaca göre yüzde 2-3 ü kadar olmalıdır.
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Sonuç olarak ister kuru mamayla ister evde hazırlanmış karışımlarla olsun dostumuzun beslenmesinde kaliteli, dengeli ve doğal besinleri tercih etmemiz en doğrusudur.
Köpeklerimizi nasıl beslemeliyiz
Beslenme; her canlı için olduğu gibi köpeklerimiz için de sağlıklı bir gelişim ve kaliteli yaşamak hedefli son derece önemli bir olgudur.
Onlar için de birçok sağlık probleminin kökeninde beslenme bozuklukları yatabilir. Yetersiz ve kalitesiz beslenme yada fazla beslenme tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de yaşam kalitesini düşürür. Köpeklerimizi iyi ve sağlıklı besleyebilmek için ilk etapta onların sindirim sistemleri ve beslenme alışkanlıkları konusunda bilgi sahibi olmamız gerekir. Çok eski dönemlerde, yani köpeklerin avcılık alışkanlıklarının devam ettiği süreçte, köpeklerin sindirim sistemi etçil (carnivor) olmaya yönelikti. Günümüzde evcilleşme süreciyle ve insanla bir arada yaşamaya bağlı olarak köpekler insanların da yemeklerine ortak olmaya başladılar. Bunun sonucunda beslenme alışkanlıkları değişti ve artık onları yarı-etçil (semi-carnivor) olarak kabul ediyor ve rasyonlarını buna göre oluşturuyoruz.
ARTIKLARLA BESLEMEK DOĞRU DEĞİL
Tıpkı bizlerde de olduğu gibi beslemekle doyurmak birbirinden farklı kavramlardır. Köpekleri insan artıklarıyla beslemek çok doğru bir fikir değildir. Genel anlamda insan olarak bizim doğru ve yeterli beslenemediğimizi düşünürsek bizim artıklarımızla bir köpeğin doğru beslenmesi pek de mümkün olmayacaktır. Ayrıca insan sindirim sistemiyle köpeklerin sindirim sisteminin farklılığı insan için çok sağlıklı ve besleyici olan bazı besin maddelerinin köpek sindirim sistemi için sakıncalı olmasına neden olabilir.
BİRÇOK ÇEŞİT KURU MAMA VARDIR
Günümüzde köpeklerimizi besleyebilmemizin pratik, hijyenik, sağlıklı ve pratik yolu, kuru mamalar olarak gözükmektedir. Ancak kuru mamaların da kendi aralarında kalite sınıflandırmaları vardır. İyi kaliteli ve dengeli bir mamanın ham maddeleri gerçek kaynaklardan elde edilir ve sadece veteriner hekim gözetiminde muhafaza ve satışına izin verilir. Dolayısıyla köpeğimizi iyi kalite bir kuru mamayla beslemeyi hedeflediğimizde alınacak doğru adres, veteriner hekim bulunduran noktalar olmalıdır. Irka, yaşa ve besin kaynaklarının kökenine bağlı olarak birçok çeşit kuru mama tüketime hazırlanmaktadır. Köpeğimizin damak zevkine ve egzersiz planlarına bağlı olarak çeşit ve günlük beslenme miktarlarını oluşturmak mümkündür ve köpek beslemenin en pratik yoludur.
PARAZİTLERDEN ARINDIRILMALI
Bazı köpek sahipleri, ekonomik sebepler ya da kuru mamalara karşı olan güvensizliklerinden ötürü köpeklerini doğal yollarla beslemeyi tercih ederler. Doğru hazırlandığı takdirde bu besleme biçimi de köpekler için son derece faydalı olabilir. Özellikle protein kaynaklarının pişirilmeden kullanılması köpeğin besinden maksimum seviyede yararlanmasına sebep olmaktadır. Çiğ besleme(row diet) diye bilinen bu besleme modelinde üçte iki protein kaynağı, üçte bir sebze, meyve ve karbonhidrat bileşimiyle sağlıklı bir rasyon oluşturulabilir. Ancak çiğ beslemede dikkat edilmesi gereken protein kaynağının parazitler ve patojen bakterilerden arındırılmış olmasıdır. Eğer protein kaynağından emin değilsek, pişirmek en doğrusu olacaktır. Köpeğin rasyonunda etin çiğ olması köpeğin vahşileşmesine ya da saldırganlaşmasına kesinlikle sebep olmaz.
PORSİYONLARA AYIRIP SABAH-AKŞAM VERİLEBİLİR
Örnek olması açısından evde hazırlanacak köpek maması formülü vermek gerekirse, şöyle bir karışım uygulayabiliriz:
* 300 gram tavuk eti, hindi eti, koyun eti yada dana eti
* 100 gram tuzsuz lor peyniri
* 1 adet haşlanmış yumurta
* 100 gram yulaf
* 100 gram doğranmış kabak, brokoli, yaban mersini, elma, havuç karışımı
* 20 gram ufalanmış fındık ve ceviz
* 50 gram sığır jelatini
Hazırladığımız bu karışımı, porsiyonlara ayırıp köpeğimize sabah ve akşam sunabiliriz. Geri kalan kısmı buzdolabında ve derin dondurucu kısmında muhafaza etmeliyiz. Çiğ beslemede ölçülendirme için günlük miktar, köpeğimizin vücut ağırlığının ihtiyaca göre yüzde 2-3 ü kadar olmalıdır.
***
Sonuç olarak ister kuru mamayla ister evde hazırlanmış karışımlarla olsun dostumuzun beslenmesinde kaliteli, dengeli ve doğal besinleri tercih etmemiz en doğrusudur.