Köpeklerimize gıda takviyesi kullanmalı mıyız?

Dostumuzun kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olabilmesi, hastalıklarla mücadele edebilmesi, uzun ve kaliteli yaşaması için iyi beslenmesi gerekmektedir. Güçlü fiziksel ve mental gelişim beslenme ile doğru orantılıdır.
Biz insanlar için nasıl nitelikli beslenme kaynakları mevcutsa, ailemizin bireyleri olan köpekler için de aynı durum geçerlidir. Köpeklerimizi beslerken yapılan hatalar ve yanlış bilinenleri şu şekilde sıralayabiliriz...
BİREYSEL FARKLILIKLARA DİKKAT
Beslenmek ve doyurmak birbirinden farklı kavramlardır. Tokluk oluşturmak beslemek anlamına gelmez. Doğru, yeterli beslenme nitelikli ve metabolizmanın işleyişine uygun besin maddelerinin doğru oranlarda bir araya getirilmesiyle olur.
Dostumuzu doyana kadar değil ihtiyacı olduğu kadar beslemek uygun olandır.
Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında öncelikle baş boyun bölgesi olmak üzere vücudun tüyle kaplı bölgelerinde kuru ya da akıntılı ıslak formda gözlemlenen lezyonlar çoğunlukla egzama olarak adlandırılır. Bu pembe kızarık formda derinin erozyona uğramış kısımları çoğunlukla kaşıntılı ve acı verici olabildiğinden köpeğin ulaşabildiği bölgelerde olduğu taktirde egzamalı bölgeyi ısrarla yalaması veya kaşıması lezyonların daha da büyük enfekte forma dönüşmesine neden olabilir. Egzama yaralı bölgelerin tüylerinin dökülmesi tipiktir. Köpeklerde egzamanın oluşmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
* Ani iklim ve klima değişiklikleri.
* Aşırı sıcak ve neme maruz kalma.
* Kene, pire, sinek, böcek ısırıkları.
* Strese bağlı psikolojik bozukluklar.
* Deri bütünlüğünü bozabilen bakteriyel, viral, mantar enfeksiyonları ve neoplastik oluşumlar.
* Kimyasal kökenli şampuanlarla sık yıkama.
Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında öncelikle baş boyun bölgesi olmak üzere vücudun tüyle kaplı bölgelerinde kuru ya da akıntılı ıslak formda gözlemlenen lezyonlar çoğunlukla egzama olarak adlandırılır. Bu pembe kızarık formda derinin erozyona uğramış kısımları çoğunlukla kaşıntılı ve acı verici olabildiğinden köpeğin ulaşabildiği bölgelerde olduğu taktirde egzamalı bölgeyi ısrarla yalaması veya kaşıması lezyonların daha da büyük enfekte forma dönüşmesine neden olabilir. Egzama yaralı bölgelerin tüylerinin dökülmesi tipiktir.
Köpeklerde egzamanın oluşmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
* Ani iklim ve klima değişiklikleri.
* Aşırı sıcak ve neme maruz kalma.
* Kene, pire, sinek, böcek ısırıkları.
* Strese bağlı psikolojik bozukluklar.
Köpekler, suya bizlerden çok daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bunun sebebi terleme mekanizmalarının vücuden değil, soluk alıp verme yani ventilasyon yöntemiyle şekillenmesiyle bağlantılıdır.
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Sıcakta vücutlarının regulasyon amaçlı olarak sık soluma davranışıyla soğutmaya yönelik bir adaptasyonu olur. Bunun sonucunda çabuk ve kısa sürede vücutları su kaybeder. Bu durum sıcak havalarda su ihtiyaçlarının sıklığı ve miktarının arttığı anlamına gelir. Su tıpkı bizler için olduğu gibi, köpekler içinde tüm besin kaynaklarının en önemlisidir. Protein, karbonhidrat yada yağların yoksunluğuna günlerce dayanabilen köpekler, suyun eksikliğine bu kadar tolerasyonlu değillerdir. Bir köpek vücudundaki su miktarının yüzde 10-15’i kadar ölçüde kayıp yaşarsa ciddi organizma problemleri başlayabilir. Yetişkin bir köpeğin vücut ağırlığının yüzde 60-65’ini su ve su bileşenleri, yavru köpeklerin ise vücutlarının yüzde 80-85’i gibi bir miktarı sudan oluşmaktadır. Köpeklerde günlük su ihtiyaçlarını belirleyen ve miktarın değişmesine sebep olan birçok faktör vardır:
* Egzersiz
* Hava sıcaklığı
Bu kahraman köpeklerin üstün yetenekleri sayesinde patlayıcı maddelerin tespiti, sınır bölgelerinde mayınların işaretlenmesi, kayıp insanların bulunması gibi ülke güvenliği ve yararına birçok görev başarıya ulaşmaktadır. Onlarca kolda görev yapan bu sadık dostlarımızın bir grubu da uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlarda başrolü oynamaktadırlar. Eşsiz koku alma yetenekleriyle narkotik maddeleri kolaylıkla tespit ederek zehir tacirlerine aman vermemektedirler.
Her yıl tonlarca uyuşturucu maddenin yakalanmasını sağlayan bu köpekler halk arasında uyuşturucu bağımlısı yapılmak kaydıyla bu görevlere yetiştirildiği konusundaki şehir efsanesine maruz kalırlar. Peki gerçekte bu üstün yetenekli köpekler uyuşturucu tespit etmeleri konusunda nasıl yetiştiriliyorlar?
Bazı köpek ırklarının fiziksel görüntülerinin toplumlar tarafından beğeni kazanması o ırkın popülaritesinin artmasına sebep olmuştur.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta sosyal medyanın etkisiyle olmak üzere bazı köpek ırkları dönemsel olarak popülarite kazanmakta ve kontrolsüz bir şekilde sahiplenilme sayıları artmaktadır.
Sadece kozmetik beğeni ve kaygılarla talep gören bu ırkların sayılarındaki orantısız artışın ırka verebileceği zararları ve kötü sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz:
- Tüy değişimi:
Sonbahar ve kış sürecinde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak ve izolasyon hedefli olarak uzun ve kalın bir kürk oluşturan dostumuz, havaların ısınması ile birlikte kışlık tüylerinden kurtulma hedefli tüy dökümüne girer. Tüy değiştirme süreci köpeğin yaşadığı coğrafi konum ve iklim hareketlerine göre değişiklik gösterse de ortalama olarak 1-2 ay sürer. Bu dönemde kalın alt tüy yapısını yoğun bir şekilde dökerek ince ve daha seyrek yazlık tüylerini çıkarmış olan dostumuz kürkünü sıcak havaya karşı adapte etmiş olur. Bu süreçte köpeğimizi sık sık tarayarak ve makas tıraşlarıyla düzeltmeler yaparak yoğun kışlık tüylerinden kurtulmasını kolaylaştırabilir ve uyum sürecini hızlandırabiliriz.
-İştah kaybı ve zayıflama:
Soğuk kış aylarında korunma hedefli olarak yağlanmış ve kilo almış olan dostumuz yaz sıcaklarının başlaması ve enerji ihtiyacının düşmesiyle kilo vererek denge oluşturmaya başlar. Sıcağın etkileri tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de iştahın düşmesine neden olur. Zaten kalın kışlık kürkünü kaybetmiş olan dostumuz iştahın azalması ile birlikte daha zayıf bir fiziksel görüntüye bürünür. Özellikle iki öğün beslenen köpeklerde yaz aylarında sabah öğünlerini tüketmedeki istek kaybı normal olarak kabul edilir.
- Hangi köpek ırkı bana uygun?
Köpek sahiplenirken ırkın uygunluğundan daha çok sorgulanması gereken, kişinin, ortalama ömrü 10-15 yıl olan ve insana bağımlı yaşayan bu canlının sorumluluğunu almaya hazır olup olmadığıdır. Hayat ritminize uygun olan köpeği seçerken ırklar bir kıstas olsa da birbirinden güzel melez köpeklerin barınaklarda ve sokaklarda bir ailesi olması için sahiplenilmeyi beklediğini unutmayın..
- Bana alışması için köpeği yavruyken mi sahiplenmeliyim?
Köpeğin sizinle iletişime geçmesi, size alışması ve sizi sahiplenmesi için zannedildiğinin aksine yavrudan edinilmesi gerekmez. Sahiplenilen genç ya da yetişkin köpekler çok daha çabuk ve kolay bir şekilde yeni sahiplerine ve ortamlarına bağlanıp adapte olurlar. Ayrıca bebek köpek bakımı ve yetiştirilmesi çok daha fazla sabır gerektiren ve daha zor bir seçimdir.
Tatil yaparken dostunuzu bekleyen tehlikeleri şöyle sıralayabiliriz.
Kene ve parazitler: Sıcak tatil beldelerinde bolca bulunan kene, pire ve tatarcık sinekleri dostunuzun ciddi ve tehlikeli hastalıklara yakalanmasına sebep olabilir. Tatile çıkmadan önce veterinerinizi ziyaret ederek, köpeğinizin parazit ilaçlarının yapılmasına ve koruyucu tasmalarının yenilenmiş olmasına özen gösterin.
Yılan-böcek sokması: Özellikle Ege bölgesi ve güneydeki tatil beldelerinde sıcak ile neme bağlı olarak bolca arı, örümcek, akrep, yılan gibi canlılarla karşılaşma ihtimalini göz ardı etmeyin. Dostunuzun başına gelebilecek olan ısırılma ve sokmalara karşı veteriner kliniğine ulaşana kadar uygulamanız gereken ilaçları içeren bir ilk yardım setini yanınızda bulundurun.
CİLT VE TÜY PROBLEMİ OLUŞUR
Sık sık yıkamak: Özellikle pandemi dönemiyle insanların hijyen endişeleri arttı. Buna bağlı olarak sık yıkamaya tabi tutulan köpeklerin deri defanslarının düşmesi ve buna bağlı olarak birtakım cilt ve tüy problemlerinin yaşanmasına neden oldu. Yıkamalar esnasında kullanılan kimyasal içerikli şampuanlar derinin bütünlüğünü kaybetmesine sebep olabilmektedir. Dostlarımızı gerekmedikçe ayda bir kereden daha sık yıkamamalıyız.
Kısa makine tıraşı: Köpeğinizi yaz sıcaklarında rahatlatmak hedefli yaptıracağınız kısa makina tıraşları onun güneşin zararlı ışınlarına daha çok maruz kalmasına, tüy defansının ortadan kalkmasına bağlı olarak deri yaralanmalarına açık hale gelmesine neden olacaktır. Her zaman makine tıraşı yerine elle kısaltmaları tercih etmelisiniz.
Köpek sahiplerinin, davranışçılara ve eğitmenlere sıklıkla danıştıkları davranış problemlerinin başında onları evde yalnız bıraktıklarında; aşırı havlama, ağlama, uluma, eşyaları kemirme ve kapı tırmalama gibi şikâyetlerden oluşan köpeğin yalnız kalmaya olan tahammülsüzlüğü gelmektedir. Bazı vakalarda komşuların rahatsız olması ve hatta tahliye davalarının şekillenmesine kadar uzayan can sıkıcı, çoğunlukla da hayvan sahibinin aleyhine sonuçlanan ve sahip ile dostunun yollarının ayrılmasına neden olan yargı süreçleri oluşmaktadır.
Peki köpeklerde bu davranış bozukluğu nasıl şekillenir ve engel olmak için neler yapmamız gerekli olduğuna bir bakalım.
SAHİP ONLAR İÇİN ‘HER ŞEY’ DEMEKTİR
Bebeklik Dönemi: 0-6 aylık dönemi kapsayan bebeklik süreci, yavru köpeğin dış dünyayı tanımaya ve bileşenlerini algılamaya çalıştığı dönemdir. Bilişsel algısının sınırlı olduğu, meraklı ve yaramazlık davranışlarının yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde yavru, insanla kuracağı diyaloğun temellerini atar. Bebeklik döneminde köpeğinizle kuracağınız doğru ve pozitif ilişkinin ileriki dönemler için büyük önem taşıdığını unutmayın. Bu dönemde dış dünyayı tanımasında yavru köpeğinize yapacağınız kılavuzluk çok önemlidir. Köpeğinizin yavruyken bilişsel algısının sınırlı olmasına bağlı olarak göstereceği davranışlara karşı toleranslı olmalısınız.
Çocukluk Dönemi: 6-12 aylık süreç köpeklerde çocukluk dönemi olarak değerlendirilir. Bu dönemde hareketlilik fazlalaşmış, dış dünyaya olan ilgi de artmıştır. Oyun isteği yükselmiş olan köpeğin bol bol dışarıya çıkartılması ve dış dünyayı realize etmesi sağlanmalıdır. Çocukluk dönemi köpeğin bilişsel algısının gelişmeye başladığı itaat ve komut ilişkilerinin kuvvetlendiği dönemdir.
- Köpek beslenmek sizin ve varsa çocuklarınızın sorumluluk bilincini geliştirir. Bu sorumluluğu almak ileride başka konularda sorumluluk edinme konusundaki cesaretinizi arttıracaktır.
- Köpekle yaşayan yetişkin ve özellikle çocukların bağışıklık sistemleri çok daha kuvvetli olur. Köpeğiniz sizi eser miktarda mikroorganizmalarla tanıştıracağından hastalıklara olan direnciniz artacaktır.
- Bir köpekle birlikte yaşadığınızda hayatınızda belirli rutinlerin yapılması köpeğiniz için elzem olacaktır. Belirli bir saatte kalkmak, egzersiz vs gibi rutinler sizlerin de biyolojik ritminizi düzenleyecektir.
- Köpekle birlikte büyüyen bebek ve çocukların alerjenlere karşı direnci çok daha yüksek olur.
- Köpekle yaşayan insanların kalp krizi geçirme riskinin yaşamayanlara oranla çok daha düşük olduğu bilimsel olarak ispat edilmiştir.
- Köpekler sürü hayvanlarıdır. Yalnız kalmak onların hoşuna gitmez. Annesinden ve kardeşlerinden ayrılmış olan yavru yalnız kalmaya karşı direnç gösterebilir. Bu süreçte sabırlı ve net davranarak onu evde yalnız kalmaya alıştırmalıyız. Başlarda ağlayarak, sızlanarak hatta uluyarak bu duruma itiraz eden yavru zaman içerisinde buna tolerans geliştirecektir.
- Yavruya hitap etmek, onu çağırmak ve onunla kuracağınız ilişkinin temellerini atmak hedefli olarak ona ismini öğretin. Yeni ismini güzel tonlarda seslenerek onu ödüllendirirseniz kısa sürede adını benimseyecektir.
Dişi köpekte kızgınlığa girme cinsel olgunluğun da başlaması anlamına gelmektedir. Bu dönem ırka bağlı olarak değişebilse de genellikle köpeğin 6-12’nci ayları arasında ilk bulgularıyla gerçekleşir. Küçük ırk köpekler büyük ırk köpeklere nazaran genellikle daha erken cinsel olgunluğa eriştikleri için kızgınlık dönemine daha erken yaşta girerler.
Dişi köpeklerde kızgınlık dönemindeki fiziksel bulguları maddelemek gerekirse:
- Bu dönemin hemen öncesinde az miktarlarda sık idrar yapma tipiktir.
- Dişi köpeğin genital organı normal boyutunun 2-3 katı büyüklüğüne ulaşır.
- Cinsel organdan gelen damla şeklinde kanama karakteristiktir. Ancak bazı olgularda kanamanın görülmediği de olur.
SABAH GEZİNTİSİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR
Evlerimizde bizlerle yaşayan dostumuz biyolojik saatini bize endeksler. Sabah saatlerinde uyanmamızla birlikte biz nasıl temel ihtiyaçlarımızı karşılamak hedefli tuvalete gidiyorsak onun da ilk iş olarak bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Yanımıza alacağımız lezzetli ödüllerle birlikte ilk iş onunla gezintiye çıkmak olmalıdır. Gece boyunca dinlenmiş ve enerjisini toplamış olan dostumuz için sabah gezintisi oldukça önemlidir. Köpekler başka köpeklerin de sık ziyaret ettiği park ve yeşil alanları gezmeyi severler. Evimize en yakın parka giderek öncelikle dostumuzun tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağlamalıyız.
ARKADAŞIYLA OYNAMASINA İZİN VERİLMELİ
TEHLİKELİ BİTKİLER TEMİZLENMELİ
- Özellikle bahar aylarında doğanın uyanmasıyla birçok bitki yeşermeye başlar. Biz istemesek de rüzgârla ve kuşlarla bahçemize taşınabilecek olan yabani ve köpek dostumuz için toksik olabilecek bitkiler bahçemizde hayat bulabilir. Meraklı ve zaman zaman yeşil bitkileri yemeyi seven köpekler bu zehirleyici olabilen bitkileri tüketebilir ve zehirlenebilirler. Bu sebeple köpeğimiz için tehlikeli olabilecek bitkileri bahçemizden uzak tutmaya özen göstermeliyiz.
- Sıcak havalarda böcek hareketleri ve popülasyonu artar. Meraklı ve avcı karakterde olan köpekler onları kovalamayı ve yakalamayı severler. Her yaz birçok köpek, arı ve böcek sokması sebebiyle veteriner kliniği ziyaretlerinde bulunmaktadır. Dostumuz için tehlikeli olabilecek bu canlıları elimizden geldiğince bahçelerimizden uzak tutmalıyız.
Normal yaşantı rutinimizin değişeceği, alışkanlıklarımızın kısıtlanacağı bu süreç nasıl birtakım önlemler almamız gerektiriyorsa, bizlerin sorumluluğu ile gözetiminde olan evdeki ve sokaktaki dostlarımız için de bu kapanma sürecinde bazı uygulamalara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte, kapanma sürecinde evdeki ve sokaktaki can dostlarımızla ilgili yapmamız gerekenler...
GEZİNTİ VE EGZERSİZLER YAPILMALI
-Tam kapanmada köpek sahiplerinin köpekleriyle yakın çevrelerde gezinti ve egzersiz yapabileceğini unutmayalım. Evdeki dostlarımızın bu süreçteki gezinti rutinlerini aksatmayalım. Günde birkaç defa tekrarlanacak olan açık hava egzersizleri hem ona hem de bizlere stres yönetimi açısından iyi gelecektir.
-Dostlarımızla birlikte evde geçireceğimiz uzun saatleri kaliteli hale dönüştürmek hedefli kısa eğitim ve öğreti çalışmaları yapabilir, interaktif algı geliştiren oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirebiliriz.
- Evde kaldığımız süreçte geç yatıp geç uyanarak bize bağlı yaşayan dostlarımızın günlük ritimlerini bozmamalıyız. Gezinti ve beslenme saatlerini her zamanki rutininde devam ettirmeye özen göstermeliyiz.
- Kendimiz ve dostumuz için de aşırı beslenme, abur cuburdan uzak durarak bu süreçte gereksiz kilo artışının önüne geçmeliyiz.
* Köpeğinizi gezdirirken kullandığınız tasma/kayış ekipmanlarının konforlu ve güvenli olduğundan emin olun. Tasmaların köpeğinizin vücudundan ya da boynundan sıyrılmayacak sıkılıkta olması ve dirençli malzemelerden üretilmiş olmadığına dikkat edin.
* Gezinti esnasında köpek parkları ve çevrili güvenli alanlar haricinde köpeğinizin ve çevrenin sağlığını riske atacak şekilde köpeğinizi serbest gezdirmeyin.
* Evinizden uzak mesafelerde gezintiler düzenlediyseniz köpeğinizin aşı karnesini mutlaka yanınızda taşıyın.
Köpeklerimize gıda takviyesi kullanmalı mıyız?
Günümüzde insanların çoğu ‘bağışıklık sistemini güçlendirmek’, ‘vitamin-mineral eksiklerini tamamlamak’, ‘kemik ve eklemlerini desteklemek’ gibi hedeflerle gıda takviyeleri kullanıyor. Acaba ailemizin bir parçası olan köpeklerimizin de bu takviye ürünlere ihtiyaçları var mı?
En başta takviye ürünleri kullanmak için bir ya da birkaç sebebin olması gerekiyor. Köpeklerde yaşa ve hayat dönemlerine göre kullanımı değişebilen bu ürünlerin kullanılmalarını gerekli kılan durumları şöyle sıralayabiliriz:
- Yetersiz anne sütü almış olma ya da erken sütten kesilme.
- Yavruluk döneminde karşılaşılan gelişim geriliği ya da bozuklukları.
- Aşırı paraziter enfestasyona bağlı büyüme gerilikleri.
- Besinlerden yararlanımı engelleyen intolerans ve enzim yetmezlikleri.
- Raşitizm gibi kemik çatı bozuklukları ve deformasyonlar.
- Deri ve tüy bütünlüğünün bozulduğu hastalıklar.
- Karaciğer, kalp gibi hayati önemi olan organların desteklenmesi gereken durumlar ya da hastalıklar.
- Sindirim bozuklukları ve bağırsakların florasının dengelenmesinin elzem olduğu durumlar.
- Mevsime bağlı olarak metabolizmanın ihtiyaçlarını destekleme hedefli kullanımlar.
- Zihinsel faaliyetleri düzenlemek ve geliştirmek amaçlı uygulamalar.
- Beslenme eksikliklerinden doğan problemleri engellemek hedefli kullanımlar.
- Davranış problemlerinin eliminasyonunu sağlamak için yardımcı olarak yapılan desteklemeler.
- Yaşlanma sürecine girmiş olan köpeklerde kemik eklem ve kas sistemini rahatlatmak amacıyla yapılan uygulamalar.
- Ağır sportif faaliyet gösteren görev köpeklerinde direnci arttırmak için olan kullanımlar.
- Hastalık eliminasyonu hedefli kullanılan ilaçların yan etkilerini azaltmak ya da yararlanımlarını arttırmak için yapılan desteklemeler.
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Tüm bu gıda takviyesi adı altında sunulan ürünleri dostumuzda kullanmadan önce ise dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
- Gerçekten ihtiyacı olup olmadığını anlamak hedefli laboratuvar tetkiklerini yaptırmış olmak.
- Kulaktan dolma bilgiler ve eşin dostun önerisine uyarak kullanmamak.
- Kullanım şekli ve dozu konusunda bir veteriner hekime danışmak.
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Köpeğinizde kullanacağınız bu tip ürünlerin menşeine, Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış olmasına, hangi maddeleri ne kadar ihtiva ettiğine ve son kullanma tarihlerine dikkat etmeden kesinlikle adım atmayınız. Kendimiz için takviye ürünleri kullanmadan önce nasıl bilimsel veri ve yorumları inceliyorsanız dostunuz için de bu tip araştırmaları yapmalısınız.