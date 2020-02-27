Köpeklerimizde değişen hava koşullarında dikkat etmemiz gerekenler

Baharın yaklaşması ile beraber değişen hava koşulları -havanın bir ısınıp bir soğuması, gün içerisinde yağmur geçişleri, gündüz saatlerinin uzaması gibi değişiklikler- bizlerde nasıl uyum güçlüğü yaratıyorsa, köpeklerde de bu dönemde gün içesinde bile değişebilen hava şartlarına karşı adaptasyon güçlükleri şekillendirebilmektedir.
Köpeklerimizin bu dönemi rahatlar ve sorunsuz atlatması için dikkat etmemiz gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkündür.
* MAKİNA TIRAŞI HATASI: Özellikle bahar geçişlerinde yapılan makina tıraşları köpeğimizin alt tüy yapısını bozacak ve onu değişen hava koşullarına karşı savunmasız hale getirecektir. Özellikle bu dönem içerisinde köpeklerinizi asla makina ile tıraş ettirmeyin. Eğer bu hata yapıldıysa gezintileri esnasında destek kıyafetler giydirerek üşümemesi için yardımcı olun.
* DIŞ PARAZİTLERLE MÜCADELE: Hava sıcaklıklarının 10 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle keneler uyanmaya başlarlar. Dostlarımızı gezdirdiğimiz yeşil alanlar sıcakla birlikte aç sekilde uyanmış keneleri barındırmaktadır. Birçok kan paraziti ve hatta ölümcül derecede tehlikeli hastalıkların taşıyıcı ve ara konakcısı kenelerden köpeklerimizi korumalıyız. Bunun için kullanılan ve aylık uygulamaları olan sıvı solüsyonlar, doğal kaynaklı likitler ya da pire-kene tasmalarını bir an evvel yenilemeliyiz, köpek sahipleri veteriner hekimlerine başvurarak bu çeşitli uygulamalardan en uygun olanı seçmelidir. Eğer köpeğiniz bir kene tarafından ısırılmış ve kene kan emme pozisyonundaysa kendiniz müdahale etmeden önce veteriner hekiminize danışınız. Bazen keneyi bulunduğu yerden çekip çıkartmaya çalışırken deriye gömülü kalan kafa kısmı ilerleyen dönemlerde sıkıntılı apselere dönüşebilmektedir.
* SOĞUK ALGINLIĞI VE SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI: Gece ve gündüz ısı farkının yüksek olduğu bahar aylarında insan popülasyonunda nasıl bulaşıcı solunum yolu hastalıkları yayılıyorsa, köpeklerde de bu dönem, bu tip hastalıklar görülebilmektedir. Özellikle bahçede yaşayan köpeklerde yağmur ve rüzgardan korumak amacıyla kulübeler sağlamlaştırmalı ve ıslanan köpekler aralıklı olarak kurulanmalıdır. Bu dönem içerisinde likit yada tablet vitaminleri kullanarak dostlarımızın bahar geçişindeki dirençleri kuvvetlendirilebilir. Özellikle öksürük ve burun akıntısıyla karakterize bir hastalık hali tespit edilirse hemen veteriner hekime başvurulmalıdır.
* BAHAR GEÇİŞİNE BAĞLI TÜY DÖKÜLMESİ: Özellikle açık havada yaşayan köpekler, bahar geçişine bağlı havanın ısınmasıyla birlikte tüy değiştirme dönemine girerler. Kış için oluşturdukları sık ve koruyucu tüyler, artık sıcak havalarla birlikte dökülecek, daha seyrek ve daha ince olan yazlık tüyler çıkacaktır. Bu klima adaptasyonu sürecinde dostlarımızı sık sık tarayarak, dökülecek olan kışlık tüyleri hızlı bir şekilde onlardan uzaklaştırıp işlerini kolaylaştırabiliriz. Ayrıca bu dönemde somon yağı yada derin deniz balığı tabletleri veya likit formları tüy ve deri bütünlüğüne takviye olması açısından dostlarımızın yemeklerine katılabilir.
* BAHAR YAĞIŞLARINA BAĞLI PARAZİTER İSHALLER: Bahar aylarında sık sık yağış olması sonucu, köpeklerimizi gezdirdiğimiz alanlarda oluşan su birikintilerinde tek hücreli barsak parazitleri dostlarımız tarafından alınabilmektedir, bunlar bildiğimiz barsak parazitlerinden farklıdır ve rutinde uygulanan parazit ilaçları malesef etkili olmamaktadır. Bu tek hücreli parazitler şiddetli ishal ve kusmayla karakterize hastalık halini şekillendirirler. Bu tip olgularla karşılaştığımız takdirde hemen veteriner hekimimize başvurmalıyız ayrıca bu dönemde sindirim sistemini desteklemek amacıyla oluşturulmuş takviye besinler kullanılabilir.
* BAHARLA BİRLİKTE KÖPEKLERDE ÜREME İSTEĞİNİN ARTMASI: Baharla birlikte günlerin uzamasıyla dişi köpeklerde eşleşme dönemine giriş çoğunlukla bu dönemde görülür. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi adına bu dönem içerisine girmiş dişi köpeklerin iyi muhafaza edilmeleri yada kısırlaştırılmaları gerekmektedir. Ayrıca çevrelerinde kızgınlık (üreme isteği) gösteren dişilerin kokularını alan erkek köpeklerin de daha huzursuz davrandıkları gözlemlenebilir. Erkek köpeklerin egzersizlerini artırarak bu dönemde rahatlamaları sağlanabilir.
Köpeklerimizde değişen hava koşullarında dikkat etmemiz gerekenler
Baharın yaklaşması ile beraber değişen hava koşulları -havanın bir ısınıp bir soğuması, gün içerisinde yağmur geçişleri, gündüz saatlerinin uzaması gibi değişiklikler- bizlerde nasıl uyum güçlüğü yaratıyorsa, köpeklerde de bu dönemde gün içesinde bile değişebilen hava şartlarına karşı adaptasyon güçlükleri şekillendirebilmektedir.
Köpeklerimizin bu dönemi rahatlar ve sorunsuz atlatması için dikkat etmemiz gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkündür.
* MAKİNA TIRAŞI HATASI: Özellikle bahar geçişlerinde yapılan makina tıraşları köpeğimizin alt tüy yapısını bozacak ve onu değişen hava koşullarına karşı savunmasız hale getirecektir. Özellikle bu dönem içerisinde köpeklerinizi asla makina ile tıraş ettirmeyin. Eğer bu hata yapıldıysa gezintileri esnasında destek kıyafetler giydirerek üşümemesi için yardımcı olun.
* DIŞ PARAZİTLERLE MÜCADELE: Hava sıcaklıklarının 10 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle keneler uyanmaya başlarlar. Dostlarımızı gezdirdiğimiz yeşil alanlar sıcakla birlikte aç sekilde uyanmış keneleri barındırmaktadır. Birçok kan paraziti ve hatta ölümcül derecede tehlikeli hastalıkların taşıyıcı ve ara konakcısı kenelerden köpeklerimizi korumalıyız. Bunun için kullanılan ve aylık uygulamaları olan sıvı solüsyonlar, doğal kaynaklı likitler ya da pire-kene tasmalarını bir an evvel yenilemeliyiz, köpek sahipleri veteriner hekimlerine başvurarak bu çeşitli uygulamalardan en uygun olanı seçmelidir. Eğer köpeğiniz bir kene tarafından ısırılmış ve kene kan emme pozisyonundaysa kendiniz müdahale etmeden önce veteriner hekiminize danışınız. Bazen keneyi bulunduğu yerden çekip çıkartmaya çalışırken deriye gömülü kalan kafa kısmı ilerleyen dönemlerde sıkıntılı apselere dönüşebilmektedir.
* SOĞUK ALGINLIĞI VE SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI: Gece ve gündüz ısı farkının yüksek olduğu bahar aylarında insan popülasyonunda nasıl bulaşıcı solunum yolu hastalıkları yayılıyorsa, köpeklerde de bu dönem, bu tip hastalıklar görülebilmektedir. Özellikle bahçede yaşayan köpeklerde yağmur ve rüzgardan korumak amacıyla kulübeler sağlamlaştırmalı ve ıslanan köpekler aralıklı olarak kurulanmalıdır. Bu dönem içerisinde likit yada tablet vitaminleri kullanarak dostlarımızın bahar geçişindeki dirençleri kuvvetlendirilebilir. Özellikle öksürük ve burun akıntısıyla karakterize bir hastalık hali tespit edilirse hemen veteriner hekime başvurulmalıdır.
* BAHAR GEÇİŞİNE BAĞLI TÜY DÖKÜLMESİ: Özellikle açık havada yaşayan köpekler, bahar geçişine bağlı havanın ısınmasıyla birlikte tüy değiştirme dönemine girerler. Kış için oluşturdukları sık ve koruyucu tüyler, artık sıcak havalarla birlikte dökülecek, daha seyrek ve daha ince olan yazlık tüyler çıkacaktır. Bu klima adaptasyonu sürecinde dostlarımızı sık sık tarayarak, dökülecek olan kışlık tüyleri hızlı bir şekilde onlardan uzaklaştırıp işlerini kolaylaştırabiliriz. Ayrıca bu dönemde somon yağı yada derin deniz balığı tabletleri veya likit formları tüy ve deri bütünlüğüne takviye olması açısından dostlarımızın yemeklerine katılabilir.
* BAHAR YAĞIŞLARINA BAĞLI PARAZİTER İSHALLER: Bahar aylarında sık sık yağış olması sonucu, köpeklerimizi gezdirdiğimiz alanlarda oluşan su birikintilerinde tek hücreli barsak parazitleri dostlarımız tarafından alınabilmektedir, bunlar bildiğimiz barsak parazitlerinden farklıdır ve rutinde uygulanan parazit ilaçları malesef etkili olmamaktadır. Bu tek hücreli parazitler şiddetli ishal ve kusmayla karakterize hastalık halini şekillendirirler. Bu tip olgularla karşılaştığımız takdirde hemen veteriner hekimimize başvurmalıyız ayrıca bu dönemde sindirim sistemini desteklemek amacıyla oluşturulmuş takviye besinler kullanılabilir.
* BAHARLA BİRLİKTE KÖPEKLERDE ÜREME İSTEĞİNİN ARTMASI: Baharla birlikte günlerin uzamasıyla dişi köpeklerde eşleşme dönemine giriş çoğunlukla bu dönemde görülür. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi adına bu dönem içerisine girmiş dişi köpeklerin iyi muhafaza edilmeleri yada kısırlaştırılmaları gerekmektedir. Ayrıca çevrelerinde kızgınlık (üreme isteği) gösteren dişilerin kokularını alan erkek köpeklerin de daha huzursuz davrandıkları gözlemlenebilir. Erkek köpeklerin egzersizlerini artırarak bu dönemde rahatlamaları sağlanabilir.