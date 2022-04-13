Köpekleri zehirleyenler insanlar için de tehlikelidir

Çayyolu Yaşamkent bölgesinde Korhan Kuruçay Parkı etrafında mahalle sakini olarak yaşayan sokak hayvanları, mart ayından itibaren sistematik bir şekilde belli aralıklarla etrafa zehir içeriği bulaştırılmış etler atılarak hunharca katlediliyorlar...
Zehirlemelerin yöntem ve içerik olarak net benzerlikleri olması aynı katil ya da katillerin işi olduğunu işaret ediyor. Bu zehirli etleri açlığını bastırmak ve karnını doyurmak hedefli yiyen masum dostlardan birçoğu korkunç acılar içerisinde can çekişerek hayatını kaybetti. Şanslı olanlar ise çevre sakinleri ve hayvanseverler tarafından kliniklere sevk edilerek tedavi edilebildiler.
Gelin gözünü bile kırpmadan bu canlara kıyan katil ya da katillerin anatomisine bir göz atalım:
TÜM SAKİNLER İÇİN TEDİRGİN EDİCİ
* Sonuncu zehirlemenin 10 Nisan yani ramazan ayının oruç tutulan bir günü olması, orucun; açlığın ve açın halini anlama farkındalığına hitap etmesi işaret edilirken karınları aç olan ve maalesef bu karaktersiz katillere güvenerek ikram edilen yiyecekleri yiyerek can vermeleri hangi vicdanı işaret eder.
* Hayvanlara eziyet eden ve öldüren profillerin, insanlar özellikle de çocuklar için tehlikeli birer potansiyel oldukları bilimsel anlamda da ispatlıdır.
* Oturduğunuz mahalle ve semtte katil ya da katillerin komşunuz olma ihtimali tüm sakinler için tedirgin edici olmalıdır.
VİCDAN DUYGUSUNDAN FAKİRLER
* Bir canlının hayatına kolayca kasteden kişi empatiden yoksun vicdan duygusundan fakir ve toplum için tehlikedir.
* İnsanların da gezdiği, çocukların oyun oynadığı parklara zehirli etler bırakarak toplum sağlığını da hiçe sayan bu kişiler aynı zamanda potansiyel insan ve çocuk katilidirler.
* Bu katiller hukuksuz ve kanuna aykırı bir eylemde bulundukları için devlet otoritesi ile kanunlarını hiçe saymışlardır.
* Masum ve dilsiz canları kandırarak hayatlarını elinden alan bu gözü dönmüş katiller, fütursuzca günlük yaşantılarına devam ederek aramızda dolaşmakta ve hiç pişmanlık duymadan gece yastığa başlarını koymaktadırlar.
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TOPLUMDAN UZAK TUTMALIYIZ
Bu iğrenç eylemi kılları bile kıpırdamadan gerçekleştirenlerin bulunup ivedilikle hakkettikleri cezaya çarptırılmaları için toplum olarak hepimizin yardımı gereklidir. Bu insan müsveddeleri ile bir arada olmak, aynı havayı solumak bizler için de utanç verici ve tehlikelidir. Hiçbir insan başka bir insan ya da hayvanın hayatına son verme yetkisine sahip değildir. Dostlarımız olan sokak hayvanlarının akıbeti ve kendi güvenliğimiz için bu katilleri toplumdan uzak tutmak, ayıklamak için elimizden geleni yapmalıyız. Edineceğimiz her bilgiyi güvenlik birimleri başta olmak üzere yetkili mercilere ihbar etmeliyiz.
Köpekleri zehirleyenler insanlar için de tehlikelidir
Çayyolu Yaşamkent bölgesinde Korhan Kuruçay Parkı etrafında mahalle sakini olarak yaşayan sokak hayvanları, mart ayından itibaren sistematik bir şekilde belli aralıklarla etrafa zehir içeriği bulaştırılmış etler atılarak hunharca katlediliyorlar...
Zehirlemelerin yöntem ve içerik olarak net benzerlikleri olması aynı katil ya da katillerin işi olduğunu işaret ediyor. Bu zehirli etleri açlığını bastırmak ve karnını doyurmak hedefli yiyen masum dostlardan birçoğu korkunç acılar içerisinde can çekişerek hayatını kaybetti. Şanslı olanlar ise çevre sakinleri ve hayvanseverler tarafından kliniklere sevk edilerek tedavi edilebildiler.
Gelin gözünü bile kırpmadan bu canlara kıyan katil ya da katillerin anatomisine bir göz atalım:
TÜM SAKİNLER İÇİN TEDİRGİN EDİCİ
* Sonuncu zehirlemenin 10 Nisan yani ramazan ayının oruç tutulan bir günü olması, orucun; açlığın ve açın halini anlama farkındalığına hitap etmesi işaret edilirken karınları aç olan ve maalesef bu karaktersiz katillere güvenerek ikram edilen yiyecekleri yiyerek can vermeleri hangi vicdanı işaret eder.
* Hayvanlara eziyet eden ve öldüren profillerin, insanlar özellikle de çocuklar için tehlikeli birer potansiyel oldukları bilimsel anlamda da ispatlıdır.
* Oturduğunuz mahalle ve semtte katil ya da katillerin komşunuz olma ihtimali tüm sakinler için tedirgin edici olmalıdır.
VİCDAN DUYGUSUNDAN FAKİRLER
* Bir canlının hayatına kolayca kasteden kişi empatiden yoksun vicdan duygusundan fakir ve toplum için tehlikedir.
* İnsanların da gezdiği, çocukların oyun oynadığı parklara zehirli etler bırakarak toplum sağlığını da hiçe sayan bu kişiler aynı zamanda potansiyel insan ve çocuk katilidirler.
* Bu katiller hukuksuz ve kanuna aykırı bir eylemde bulundukları için devlet otoritesi ile kanunlarını hiçe saymışlardır.
* Masum ve dilsiz canları kandırarak hayatlarını elinden alan bu gözü dönmüş katiller, fütursuzca günlük yaşantılarına devam ederek aramızda dolaşmakta ve hiç pişmanlık duymadan gece yastığa başlarını koymaktadırlar.
***
TOPLUMDAN UZAK TUTMALIYIZ
Bu iğrenç eylemi kılları bile kıpırdamadan gerçekleştirenlerin bulunup ivedilikle hakkettikleri cezaya çarptırılmaları için toplum olarak hepimizin yardımı gereklidir. Bu insan müsveddeleri ile bir arada olmak, aynı havayı solumak bizler için de utanç verici ve tehlikelidir. Hiçbir insan başka bir insan ya da hayvanın hayatına son verme yetkisine sahip değildir. Dostlarımız olan sokak hayvanlarının akıbeti ve kendi güvenliğimiz için bu katilleri toplumdan uzak tutmak, ayıklamak için elimizden geleni yapmalıyız. Edineceğimiz her bilgiyi güvenlik birimleri başta olmak üzere yetkili mercilere ihbar etmeliyiz.