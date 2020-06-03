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Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Köpekleri insanlaştırmak ne kadar doğru?

3 Haziran 2020

Köpekler bizlerden farklı doğaları olan, içgüdüleri ve dürtülenmeleri bizlerden farklı olan canlılardır.



Köpekleri insanlaştırmak ne kadar doğru

Bizler kadar kuvvetli bireysel psikolojileri olmasa da yüksek seviye sürü algıları vardır. Sürü içerisindeki hiyerarşik kavramlar ve statü olguları kuvvetli dinamik temellere dayalıdır. En sade anlamıyla alışkanlıkları ve yaşam modelleri insanınkinden başkadır.
Bizlerin evcil köpek ile yaşadığı tür dışı ilişki köpek açısından yeterince zorlayıcı ve güç adaptasyon gerektiren temellere dayalıdır. İnsan köpek ile olan yaşantısında köpeği kendi yaşam modeline entegre etmeye meyillidir. Kayış-tasma alışkanlıkları, tür dışı ilişkiyi anlama zorlukları, doğasının dışındaki yeni beslenme alışkanlıkları, trafik, doğal olmayan sesler ile mücadele, insanın sosyal yaşantısına adapte olma zorunluluğu ve bunun gibi sayısız köpek türüne özgü olmayan alışkanlıkları edinmek zaten köpekler için kolay olmayan olgulardır.

Köpekleri insanlaştırmak ne kadar doğru

HAYATINI ZORLAŞTIRIYOR

Tüm bu uyum zorlukları içerisinde olan dostlarımıza konforlu olmayan ve sadece görsel şirinlik oluşturmak amaçlı kıyafetlerin giydirilmesi, tüylerinin traş edilmesi, tüylerine tokalar takılması, kozmetik hedefli kürkünün tırnaklarının boyanması, insana güzel kokması hedefli doğal kokularının bastırılması hedefiyle parfüm kullanılması, konforsuz taşıma çantalarında kalmaya zorlanma, ayakları çamur olmasın diye plastik bazlı patiklerin giydirilmesi gibi tamamen insanın keyfi ve görsel kaygılarına yönelik muameleler köpeği insanlaştırmaya çalışmalarından bazılarıdır. Son dönemde sosyal medyanın etkinliğinin artışına bağlı olarak evcil hayvanların fotoğraf ve videolarının paylaşımı esnasında hareketsizliğe yada poz vermeye zorlanması, anlam veremedikleri şekilde yüzlerine patlayan flaşlar, sürekli kendilerini takip eden kameranın yarattığı baskı, beğeni almak hedefli tehlikeli olabilecek hareketlere zorlanma ve tüm bunları yaparkenki sayısız komut baskısı dostlarımızın hayatını bir kat daha zorlaştırmaktadır.

KARMAŞIK HALE GETİRİYOR

Doğal yaşantılarındaki alışkanlıklarının birçoğundan uzak yaşamaya zorlanan köpeklerimizin bizlerin yaşantısına uyum göstermeye çalışırken bir de insanlaştırmaya çalışma davranışlarına maruz kalmaları onlar için yeterince zor olan yaşantıyı daha da karmaşık hale getirmektedir.
Dostlarımıza konforlu bir yasam sunmak onların davranışlarını, alışkanlıklarını bilmekten geçer. Onlar adına karar vermeden önce bizden farklı bir tür olduklarını kavramak ve hak ettikleri şekilde “köpek gibi” yaşamalarını sağlamak unutmayalım ki bizim sorumluluğumuzdadır.

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