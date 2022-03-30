Köpeklerde yüksek ateş

Köpeklerde vücut ısısı normal değeri 38 ila 39 santigrat derece aralığıdır. Bu sınırın üstü, ateş olarak kabul edilebilir.
Köpeğin ateşinin olduğunu anlamak için halk arasında yaygın olan ‘burnunun kuruluğu’ ile ‘kulaklarının sıcak olması’ yeterli ve doğru veri değildir. Tam ve doğru sonuç için termometre yardımı ile köpeğin rektumundan ölçüm yapılır. Köpeğinizin ateşinin olduğunu anlayabilmek için gözlem yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğine şöyle bir göz atalım...
BELİRTİLERİ
*Halsizlik ve hareket etmeye olan isteksizlik dikkat çekicidir.
*Ateşin etkisiyle eklemlerde oluşan ağrı köpeği kısa adımlarla yavaş yürümeye sevk eder.
*Neşesiz ve iletişime isteksiz olur.
*Genellikle yemek yemeyi reddeder veya iştah çok azalır.
*Sık soluk alıp verir.
*Gözler ve bakışlar canlılığını yitirir vakitsiz uzun, derin uykular belirir.
*Sık su içmeye meyillidir.
*Ateşin yarattığı ağrılara bağlı olarak dokunulma sarılma gibi hareketlere sesli tepkiler verebilir.
*Çağrılma ve oyun önermelerine tepkisiz kalır ya da isteksiz olur.
*Hastalığın primer sebebine bağlı olarak burun akıntısı, ishal gibi semptomlar da seyrek eklenebilir.
SEBEPLERİ
-Bakteriyel kökenli enfeksiyonlar: Bakterilerin sebep olduğu mide bağırsak enfeksiyonları, idrar kesesi ve idrar yolları yangıları, üst solunum yolu hastalıkları, yoğun deri enfeksiyonları, dişi köpeklerde rahim iltihabı, erkek köpeklerde testis ile prostatın yangıları, sistemik enfeksiyonların bazılarıdır.
*Orta kulak ve iç kulak enfeksiyonları.
*Diş ve dişeti apseleri.
*Viral kökenli hastalıklar; özellikle gençlik hastalığı (distemper), kanlı ishal (parvoviral enteritis).
*Yerleşim bölgesi ve büyüklüğüne bağlı olarak neoplazik oluşumlar(kanser).
*Vücutta yabancı cisimlerin sebep olduğu durumlar.
*Isı çarpması.
*Aşırı ve yoğun egzersiz.
*Bazı endokrin sistem hastalıkları.
*Birtakım bağışıklık sistemi bozuklukları.
*Böcek sokması, yılan ısırması.
*Bazı zehirlenme türleri.
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Yüksek ateşe sebep olan birçok olgu ve etken söz konusu olabilir. Köpeğinizde yüksek ateş olduğuna dair şüpheleriniz varsa ivedilikle veteriner hekiminizle temasa geçmeniz en doğru yol olacaktır.
Köpeklerde yüksek ateş
Köpeklerde vücut ısısı normal değeri 38 ila 39 santigrat derece aralığıdır. Bu sınırın üstü, ateş olarak kabul edilebilir.
Köpeğin ateşinin olduğunu anlamak için halk arasında yaygın olan ‘burnunun kuruluğu’ ile ‘kulaklarının sıcak olması’ yeterli ve doğru veri değildir. Tam ve doğru sonuç için termometre yardımı ile köpeğin rektumundan ölçüm yapılır. Köpeğinizin ateşinin olduğunu anlayabilmek için gözlem yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğine şöyle bir göz atalım...
BELİRTİLERİ
*Halsizlik ve hareket etmeye olan isteksizlik dikkat çekicidir.
*Ateşin etkisiyle eklemlerde oluşan ağrı köpeği kısa adımlarla yavaş yürümeye sevk eder.
*Neşesiz ve iletişime isteksiz olur.
*Genellikle yemek yemeyi reddeder veya iştah çok azalır.
*Sık soluk alıp verir.
*Gözler ve bakışlar canlılığını yitirir vakitsiz uzun, derin uykular belirir.
*Sık su içmeye meyillidir.
*Ateşin yarattığı ağrılara bağlı olarak dokunulma sarılma gibi hareketlere sesli tepkiler verebilir.
*Çağrılma ve oyun önermelerine tepkisiz kalır ya da isteksiz olur.
*Hastalığın primer sebebine bağlı olarak burun akıntısı, ishal gibi semptomlar da seyrek eklenebilir.
SEBEPLERİ
-Bakteriyel kökenli enfeksiyonlar: Bakterilerin sebep olduğu mide bağırsak enfeksiyonları, idrar kesesi ve idrar yolları yangıları, üst solunum yolu hastalıkları, yoğun deri enfeksiyonları, dişi köpeklerde rahim iltihabı, erkek köpeklerde testis ile prostatın yangıları, sistemik enfeksiyonların bazılarıdır.
*Orta kulak ve iç kulak enfeksiyonları.
*Diş ve dişeti apseleri.
*Viral kökenli hastalıklar; özellikle gençlik hastalığı (distemper), kanlı ishal (parvoviral enteritis).
*Yerleşim bölgesi ve büyüklüğüne bağlı olarak neoplazik oluşumlar(kanser).
*Vücutta yabancı cisimlerin sebep olduğu durumlar.
*Isı çarpması.
*Aşırı ve yoğun egzersiz.
*Bazı endokrin sistem hastalıkları.
*Birtakım bağışıklık sistemi bozuklukları.
*Böcek sokması, yılan ısırması.
*Bazı zehirlenme türleri.
***
Yüksek ateşe sebep olan birçok olgu ve etken söz konusu olabilir. Köpeğinizde yüksek ateş olduğuna dair şüpheleriniz varsa ivedilikle veteriner hekiminizle temasa geçmeniz en doğru yol olacaktır.