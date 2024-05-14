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Tarkan Özvardar
Tarkan Özvardar
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Köpeklerde tüy değiştirme

#Tarkan Özvardar#Ankara#Can Dostlar

Yaz ayları başlamadan hemen önce havaların ısınmasıyla kış boyunca soğuk havanın etkilerinden korunmak için kürkünü yoğunlaştırmış olan dostunuz artık sıcak havalarda ihtiyacı olmayacağı tüylerini değiştirmeye başlar.

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Yoğun tüy dökümüyle karakterize bu dönem aslında doğal bir adaptasyondur. Bu süreci köpeğiniz ve sizin açınızdan problemsiz olarak atlatmanın yollarına şöyle bir göz atalım.

Köpeklerde tüy değiştirme

- Kısa yol olması açısından makine tıraşı yaptırılması fikri kesinlikle doğru değildir. Köpeklerde tüyler onları soğuktan koruduğu gibi, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de korumaktadır. Makine tıraşı sonrasında deri enfeksiyonlara, parazitlere ve ultraviyole ışınlara açık hale gelecek, travma ve yaralanmalarda derinin daha çok zarar görmesine neden olacaktır.

- Kürkünü değiştirmekte olan dostumuzun içine girdiği stresli dönemi, ona yaptıracağımız oyun ve spor bazlı egzersizlerle daha kolay atlatmasını sağlayabiliriz.

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- Tüy değiştirme dönemine giren köpeğin günde en az bir defa tüylerin çıkışı yönünde ve ters yönde tel taraklar ya da fırçalarla taranması, dökmekte olduğu kışlık tüylerden daha çabuk kurtulmasını sağlayacaktır. Ayrıca tarama işlemleriyle derinin kan dolaşımı artacak ve yeni çıkacak olan yazlık tüyleri daha sağlıklı şekillenecektir.

- Bu dönemdeki köpeklerimize takviye olması açısından dışarıdan verebileceğimiz biotin ve çinko preparatları da sürecin daha hızlı ve kısa sürede atlatılmasına yardımcı olacaktır.

Köpeklerde tüy değiştirme

- Postunu değiştirme dönemi içerisindeyken dostumuzdaki kaşıntı davranışı, onları rahatsız eder ve streslidir. Tel taraklarla yapılan fırçalama işlemi sonrası masaj tarakları ile yapılacak olan tımar işlemleri ile dostumuzu rahatlatmak onu mutlu edecektir.

- Bu dönemde ölü kışlık postun altında kalan deri, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına oldukça yatkın hale gelir. Bu süreçte anti bakteriyel köpek şampuanlarıyla dostumuzu birkaç sefer yıkayarak enfeksiyon riskini ortadan kaldırabiliriz.

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Köpeklerde tüy değiştirme

Unutulmamalıdır ki bu doğal süreci köpeğimizin mama formülünü değiştirerek ya da birtakım ilaçları kullanarak engelleyemeyiz ancak destek olabiliriz. Biraz daha toleranslı davranarak dostumuzun kışlık kıyafetlerinden kurtulmasına yardımcı olalım.

#Tarkan Özvardar#Ankara#Can Dostlar
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